Alarmujące ustalenia NIK w sprawie badań genetycznych w Polsce, które dziś przedstawiono, nie powinny dziwić regularnych czytelników POLITYKI, bowiem od 2014 roku apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o uregulowanie tej dziedziny. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki nadal nie odrobiły zadania i nie wprowadziły na rynku badań genetycznych regulacji, które choć trochę przybliżyłyby Polskę do cywilizowanego świata?

Ten już dawno zrozumiał, że badania genetyczne są nie tylko esencją współczesnej medycyny, ale też mogą być dla przeróżnych firm i cwaniaków łatwym do zdobycia polem, na które udaje im się zaciągnąć niezorientowanych pacjentów. Dziś Najwyższa Izba Kontroli nazywa badania genetyczne w Polsce „dzikim Zachodem”. To raczej busz, w którym nie obowiązują żadne zasady, chociaż na Zachodzie wdrożono je już wiele lat temu.

Geny z garażu, czyli każdemu według potrzeb

„Obowiązujące przepisy prawne nie określają grupy podmiotów, które mogą oferować i wykonywać badania genetyczne. W obecnym stanie prawnym badania genetyczne wykonywane są przez laboratoria genetyczne, w tym funkcjonujące w zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podmioty prywatne oferujące/wykonujące badania poza systemem ochrony zdrowia” – słusznie zauważają kontrolerzy NIK. Niektórzy specjaliści nie wahają się nazywać ich „garażowymi”, bo chodzi tylko o to, by się wspaniale zareklamować, zgarnąć kasę od naiwnych klientów i nieskomplikowane badanie wykonać jak najmniejszym kosztem.

„Podmioty prywatne mogą oferować dowolne testy genetyczne, w dowolnym zakresie i dotyczące dowolnie wybranych chorób genetycznych, tylko na zasadzie zgłoszenia działalności gospodarczej, bez konieczności posiadania własnego laboratorium, uzyskania opinii ekspertów genetyki medycznej, posiadania państwowego certyfikatu czy też poddawania się kontroli” – alarmuje NIK. A my sprecyzujmy, na co nabierają się dziś Polacy: na badania genodiet, wykrycie genów sugerujących predyspozycje do różnych dyscyplin sportowych, alergii na kawę i inne używki, predyspozycji do chorób cywilizacyjnych lub starzenia. Niektóre reklamy są kuriozalne: „Chcesz poznać swój osobisty profil genetyczny? Wykonanie takiego profilu pozwala oszacować zagrożenie związane z przyjmowaniem niektórych leków oraz ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych”. Eksperci łapią się za głowę, bo kto słyszał, by w oparciu o badania genetyczne oceniać ryzyko takich powikłań?

Badania genetyczne: dla wyselekcjonowanych grup pacjentów i pod okiem specjalisty

Postęp genetyki w ostatnim 20-leciu jest imponujący i może być trudno zorientować się, co jest naprawdę możliwe, a co dopiero perspektywą. Nie da się ukryć, że badania molekularne zmieniają postępowanie lekarzy w odniesieniu do diagnostyki czy leczenia rozmaitych chorób, na przykład nowotworów.