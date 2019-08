Jak leczyć wyleczonych z raka

Pokonanie nowotworu nie oznacza końca leczenia. Rak staje się chorobą przewlekłą, wymagającą wielu lat szczególnego wsparcia. Zwłaszcza gdy coraz częściej przydarza się w młodym wieku.

Polsce co rok udaje się wyleczyć ponad 800 dzieci i nastolatków z choroby nowotworowej. To już ponad 80 proc. dotkniętych rakiem w tak młodym wieku i odsetek ten od kilku lat stale się poprawia. Niestety rośnie też liczba pacjentów z różnymi typami nowotworów, które 20–30 lat temu występowały wyłącznie u osób starszych. – To nie tylko coraz młodsze kobiety z rakiem piersi, ale też 40-latki na przykład z rakiem żołądka – mówi prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.