USA dopuszczają na rynek mięso in vitro. To historyczny moment

Na rynek amerykański z przytupem wchodzą właśnie dwaj producenci mięsa otrzymywanego pozaustrojowo w bioreaktorach. Bez cierpienia zwierząt, w sposób mniej szkodliwy dla środowiska i bez różnicy w smaku dla konsumenta. To historyczna chwila.

Sir Winston Churchill, gdyby żył, miałby właśnie powód, by zapalić dobre cygaro. W 1932 r. w swoim wizjonerskim eseju pt. „Fifty Years Hence”, opublikowanym na łamach magazynu „Popular Mechanics”, pisał: „Powinniśmy porzucić absurdalną hodowlę żywych kurczaków prowadzoną tylko po to, by zjeść skrzydełko czy pierś, na korzyść osobnej hodowli tych części w specjalnej pożywce”.

Oto właśnie, po latach prac badawczych i rozwojowych w zakresie hodowli komórkowych i inżynierii tkankowej, pokonywania rozmaitych przeszkód i opracowywania metod przemysłowej produkcji, na amerykański rynek trafi mięso drobiowe produkowane pozaustrojowo. I to od razu dwóch firm – Upside Foods i Good Meat, należącej do Eat Just. To rezultat decyzji o dopuszczeniu mięsa in vitro do obrotu rynkowego przez Departament Rolnictwa USA. Wcześniej produkty obu firm, odpowiednio w listopadzie 2022 r. i marcu br., uzyskały zielone światło amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Dokonała ona szczegółowej, przedrynkowej oceny jakości odżywczej drobiu in vitro i sposobu jego pozyskiwania, konkludując, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

Bez krwi, fekaliów, katuszy

W dużym skrócie: mięso in vitro produkowane jest bez konieczności zabijania jakiegokolwiek zwierzęcia. Potrzebne jest natomiast biopsyjne pobranie tkanki, wyizolowanie odpowiednich komórek macierzystych, ich hodowla, różnicowanie i organizowanie w tkanki w procesie, który zachodzi w bioreaktorach. W przeciwieństwie do rzeźni w fabrykach mięsa pozaustrojowego nie ma cierpienia, krwi ani fekaliów. Nie ma też emisji uciążliwych odorów, a zatem i szczególnych wymogów dotyczących lokalizacji takich placówek. Nie zmienia to faktu, że fabryki mięsa pozaustrojowego podlegać będą regularnym inspekcjom Departamentu Rolnictwa na wzór tych przeprowadzanych w rzeźniach.

Odwiedzając fabrykę mięsa in vitro, można będzie je skosztować, a zarazem przez szybę obserwować, w jaki sposób jest pozyskiwane. Trudno natomiast wyobrazić sobie podobnie funkcjonującą restaurację w miejscu uboju zwierząt. O mięsie in vitro można natomiast opowiadać, nie tylko dzieciom, z wypiekami na twarzy.

Ogromne inwestycje i tysiące ton mięsa

Wszystko to nie byłoby możliwe dzięki pokaźnym środkom finansowym. W tym celu Upside Foods udało się zebrać 608 mln, a Eat Just aż 979 mln dol. Warto wspomnieć, że od jakiegoś czasu w rozwój technologiczny produkcji mięsa pozaustrojowego inwestują poważni gracze na światowym rynku produkcji i dystrybucji mięsa, np. JBS, Tyson, Cargill, PHW, Bell Food Group. Ich zainteresowanie jest kluczowe, bo jeżeli mamy kiedyś na serio zrezygnować z hodowli zwierząt, to tym wszystkim, którzy czerpią z niej obecnie zyski, trzeba zaproponować realną i docelowo intratną alternatywę.

Ile mięsa będą mogły uzyskać firmy, które właśnie otrzymały zielone światło w USA? Obecna zdolność produkcyjna fabryki Upside Foods szacowana jest na 22,5 t rocznie. Docelowo ma jednak osiągnąć poziom 200 t i otrzymywać mięso różnego typu, w tym drobiowe, kaczki i wołowinę. Natomiast GOOD Meat planuje ostatecznie w pojedynczej placówce produkować niemal 14 tys. ton mięsa, zarówno drobiowego, jak i wołowego, wykorzystując w tym celu bioreaktory o zawrotnej pojemności 250 tys. l każdy. W tym celu nawiązano współpracę z ABEC, firmą która specjalizuje się w inżynieryjnych rozwiązaniach procesowych w biotechnologii. Zgodnie z oczekiwaniami fabryka miałaby osiągnąć pełną wydajność do 2030 r. Departament Rolnictwa zdecydował, że otrzymywane przez obie firmy mięso drobiowe będzie dostępne dla konsumenta pod nazwą kurczaka z hodowli komórkowej (ang. cell-cultivated chicken).

