Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
19 marca 2026
Taniej do Egiptu, drożej do Maroka? Biura sobie poradzą, klienci niekoniecznie

19 marca 2026
Wakacje w Egipcie. W ubiegłym roku kraj ten odwiedziło blisko milion Polaków.
Wojna z Iranem nie zagraża stabilności biur podróży, póki nie zamknie dla turystów Turcji i Egiptu. Tam wczasy mogą być na razie tańsze, ale za spokojniejsze kierunki trzeba będzie z pewnością zapłacić więcej.

Ostatnie wydarzenia to dla działających w Polsce biur podróży jednocześnie złe i dobre wiadomości. Złe, bo trzeba było odwołać wyjazdy, a nawet przerwać trwające wycieczki do takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman czy Jordania. Ale touroperatorzy mogą pocieszać się faktem, że Iran został zaatakowany pod koniec lutego, a nie na przykład w październiku czy listopadzie, gdy dopiero rozpoczyna się wysoki sezon na wyjazdy w tych kierunkach. Strat oczywiście nie dało się uniknąć, ale są one ograniczone. Świadczy o tym ostatni komunikat notowanego na giełdzie biura Rainbow, jednego z trzech największych w Polsce. Ten operator musiał na początku marca organizować powrót do Polski 1270 osób przebywających w krajach objętych konfliktem. Łączne koszty ewakuacji, zwrotów i odwołanych późniejszych wyjazdów Rainbow szacuje na 8 mln zł. To raczej niewiele, biorąc pod uwagę, że roczne przychody tego biura sięgają ok. 5 mld zł.

Czytaj także: Koniec raju w Dubaju. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Egipt i Turcja kluczowe dla branży

Poza tym biura, które przerwały lub odwołały wycieczki na Bliski Wschód, mogą liczyć na wsparcie z Turystycznego Funduszu Pomocowego, stworzonego w pandemii. Finansowany jest on ze składek płaconych przez klientów. Fundusz, na którego koncie jest niemal 450 mln zł, jest aktywowany w przypadkach szczególnych. Touroperatorzy mogą otrzymać z niego korzystną pożyczkę na zwrot klientom kosztów odwołanych wycieczek. Dzięki temu nie muszą nadwyrężać swoich budżetów. To mechanizm, który ma chronić również kolejnych klientów – destabilizacja w jednym regionie świata nie wpływa na kondycję całego biura, które może dalej normalnie funkcjonować. Oznacza to, że kryzys na Bliskim Wschodzie nie powinien zagrozić naszej branży turystycznej.

Czytaj także: Ceny biletów lecą w górę. Chodzi nie tylko o paliwo. Linie z Europy chcą szybko zarobić

Nie znaczy to, że nie ma ona powodów do obaw. Emiraty Arabskie czy Oman to głównie kierunki sezonowe – popularne od listopada do marca. Są oczywiście wyjazdy organizowane tam również w innych miesiącach (np. największe biuro podróży Itaka ryzykuje i wciąż sprzedaje wycieczki do tych krajów na kwiecień czy maj!), ale ich skala jest niewielka. Za to Turcja czy Egipt popularne są przez cały rok. Turcję odwiedziło w ubiegłym roku 1,9 mln Polaków, a Egipt ok. 1 mln – zdecydowana większość w ramach wycieczek sprzedawanych przez biura podróży. Operatorzy podkreślają w ślad za naszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych, że nie ma przeciwwskazań do odpoczywania w obu tych krajów. Rezygnacja z Egiptu, a zwłaszcza z Turcji, byłaby dla wielu biur podróży prawdziwą katastrofą. Na razie przed nimi spore wyzwanie – przekonać klientów, że to kierunki bezpieczne i można tam nadal jeździć bez obaw. Chociaż oba kraje mają za sąsiadów państwa objęte konfliktem zbrojnym (Turcja graniczy z Iranem, Egipt z Izraelem), biura nie tylko nie odwołują wyjazdów do tych miejsc, ale też nie chcą zwracać pieniędzy tym, którzy wcześniej kupili wycieczki, a teraz boją się tam lecieć.

Czytaj także: Zmierzch wielkiego żarcia, koniec all inclusive? Szwedzkie stoły mogą zniknąć. „Polacy zrozpaczeni!”

Taniej na Cypr, drożej do Maroka?

Prawdopodobny scenariusz na ten rok to obniżenie cen wycieczek do Egiptu, Turcji, czy na Cypr (zainteresowanie rezerwacjami na tych kierunkach na razie wyraźnie spadło), przy równoczesnym podwyższeniu stawek za wyjazdy w inne regiony, uchodzące za bezpieczniejsze – np. do Maroka, na Wyspy Kanaryjskie i do europejskich państw śródziemnomorskich. Ostatnie lata przyniosły biurom podróży rekordowe przychody i zyski – ten rok będzie z pewnością trudniejszy, jeśli wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem szybko się nie skończy. Jednak touroperatorzy są w dobrej sytuacji finansowej i raczej nie należy martwić się ich kondycją. Dużo bardziej problematyczna jest odpowiedź na pytanie, dokąd można bez obaw jechać. Obok tradycyjnych kryteriów, jak jakość hoteli i wyżywienia, miejsca do zwiedzania czy wycieczki fakultatywne, pojawia się nowe: bezpieczeństwo w danym regionie. I to właśnie na nim biura podróży w tym sezonie mogą zarówno sporo stracić, jak i jeszcze więcej zarobić.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

    Adam Grzeszak

  2. Trump i Putin, spółka czystego zysku. Rosja i USA świetnie wychodzą na wojnie z Iranem

    Cezary Kowanda

  3. Prohibicja w Warszawie. Radni imponująco jednomyślni, w stolicy będzie spokojniej nocą?

    Cezary Kowanda

  4. Ceny biletów lecą w górę. Chodzi nie tylko o paliwo. Linie z Europy chcą szybko zarobić

    Cezary Kowanda

  5. Jak Polacy Niemców wykupują. Wchodzą, inwestują, przejmują. Okazji przybywa, chociaż łatwo nie jest

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

Karol Nawrocki wymierzył cios w plany obronne Polski i całej Unii Europejskiej. To sygnał, jak widzi polskie bezpieczeństwo i programy zbrojeniowe – wbrew europejskim trendom i realiom. Ten sprzeciw może być groźny nie tylko dla Polski.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
13.03.2026
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Kraj

PiS i dwie Konfederacje. Co różni trzy polskie prawice, które już szykują się do władzy

Trzy prawice szykują się do władzy, a jedna z nich ma mieć niedługo kandydata na premiera. Czy PiS dogada się z Konfederacjami i co właściwie różni te wszystkie formacje?

Rafał Kalukin
07.03.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
