Nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach. Są na to liczne dowody

Tuż po przegranym meczu z Senegalem pojawiały się kąśliwe komentarze, że nasi to grać potrafią tylko w reklamach, że gdyby skupili się na piłce, a nie zarabianiu, to poszłoby im lepiej.

Odchodząc na chwilę od pełnych skrajnych emocji światów polityki i piłki nożnej, skupmy się na kulturze, na książkach. Jak reagują czytelnicy i czytelniczki, gdy wydawca ogłasza, że nie opublikuje kolejnych tomów danego cyklu powieściowego, bo pierwszy kiepsko się sprzedał? Furią i zarzutami, że wydawcy zależy tylko na pieniądzach. Jak miłośnicy książek komentują ogłoszenie premiery kolejnej pozycji „Harry’ego Pottera” J.K. Rowling? Krzykiem, że autorka robi skok na kasę. Jak polski internet zareagował na antologię „Szpony i kły”, w której znalazły się opowiadania-hołdy dla wiedźmina? Podśmiewaniem się, ile to Andrzej Sapkowski na tym nie zarobi i jak szybko te pieniądze przepije. A gdy Szczepan Twardoch został ambasadorem Mercedesa, twierdzono, że „się sprzedał”.

Mercedes Szczepana Twardocha

Rzecz jasna nikt nie chciał słuchać, że za „Szpony...” Sapkowski nie dostał nawet grosza, tylko wyraził zgodę na druk z własnej dobrej woli. Nikt też nie pomyślał o tym, że pływająca w stertach złotych galeonów Rowling, rozdająca na prawo i lewo miliony funtów na fundacje charytatywne, raczej nie interesuje się „drobnymi” z nowej książki. (Zresztą do kupowania jej książek nikogo się nie zmusza). Trudno też było znaleźć kogoś, kto by wyjaśnił, w jaki sposób posiadanie nowiutkiego „merola” miałoby wpłynąć na prozę Twardocha – bohaterowie rozgrywającego się w pierwszej połowie XX w. „Króla” mieliby jeździć s-klasą? Wydawcom z kolei regularnie pluje się w twarz zarzutami, że książki publikują dla pieniędzy – bo przecież powinni to robić społecznie, a żywić się wdzięcznością czytelników!

Piłkarze mają grać (ale nie w reklamach)

Te same irracjonalne dyskusje możemy przełożyć na grunt piłkarski – tuż po przegranym meczu z Senegalem pojawiały się kąśliwe komentarze, że nasi to grać potrafią tylko w reklamach, że gdyby skupili się na piłce, a nie zarabianiu, to poszłoby im lepiej. A że piłka to właśnie ich praca zarobkowa – nikt nie pamięta. Że udział sportowców w reklamach to coś najzwyczajniejszego w świecie, też jakoś nie rejestrujemy – a przecież taki Michael Jordan, dzieląc i rządząc na parkietach NBA, rok w rok za działalność poza boiskiem zgarniał setki milionów dolarów. Lewandowskiemu jednak z pewnością zaszkodził ten jeden dzień zdjęciowy na planie reklamy szamponu do włosów...

Dyskusje o pieniądzach, czyli czysty populizm

W każdej rozgrywającej się w przestrzeni publicznej dyskusji argument „sprzedania się” jest bronią ostateczną. Popierasz rozwój GMO? Kupiło cię Monsanto. Szczepisz siebie i swoje dzieci? Koncerny farmaceutyczne zapłaciły ci za takie gadanie. Wystawiłeś pozytywną recenzję filmowi, który mnie się nie podobał? Dystrybutor ci zapłacił! Przy takim nastawieniu przestrzeni do dyskusji już nie ma. A szkoda.

Bo na logikę rzecz biorąc, nikogo nie powinno dziwić, że np. Robert Lewandowski dziennie zarabia więcej niż, weźmy na to, nauczyciel czy ratownik medyczny w ciągu pięciu czy dziesięciu lat. W końcu jest twarzą obracającego niebotycznymi kwotami klubu z Monachium i nie tylko „kopie piłkę”, ale tym kopaniem generuje zyski z biletów, sprzedaży koszulek, praw telewizyjnych itp. – jego pensja jest pochodną zysku, który albo wypracowuje bezpośrednio, albo inni wypracowują, korzystając z jego wizerunku czy osiągnięć.

Nie powinno się więc stawiać porównań typu: kopanie piłki vs. ratowanie ludzkiego życia, bo to czysty populizm i spłycenie dyskusji. Dyskusji, która powinna się toczyć raczej wokół tego, czy aby na pewno pensja ratownika medycznego jest odpowiednia, zważywszy na trudne i stresujące warunki pracy i przede wszystkim odpowiedzialność, jaką ci ludzie na siebie biorą. I nie, Robert Lewandowski nie ma z tym wiele wspólnego, to raczej pytanie do nas, obywateli, czy chcemy, żeby w razie wypadku zajmował się nami człowiek, który nie skupia się na pracy, bo ciągle myśli o tym, jak dociągnąć do pierwszego.