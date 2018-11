Kandydat PiS na RPD: Będę chronił życie od poczęcia

Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zatwierdziły w środę Mikołaja Pawlaka, trzeciego już kandydata PiS na rzecznika praw dziecka. Za głosowało 30 posłów, przeciw 15, jedna wstrzymała się od głosu. Pawlak jest adwokatem, obecnie szefuje Departamentowi Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Cytaty z Korczaka i sukcesy rządu

Na początku posiedzenia kandydat PiS cytował Janusza Korczaka. „Prawo powinno wziąć dzieci w opiekę. Jestem wierny tej zasadzie i chcę jej hołdować, także w czasie, gdy będę rzecznikiem praw dziecka” – mówił. „Mam świadomość, że przedstawieni dotychczas parlamentowi moi poprzednicy reprezentowali zacne profesje, są specjalistami w swoich dziedzinach. Mieliśmy do czynienia z lekarzem, z naukowcem, z socjologiem. (...) Dzisiaj mają państwo do czynienia z prawnikiem. Być może prawnik jest tą osobą, która w najtrudniejszych sprawach dotyczących dzieci będzie odpowiednia” – odnosił się w ten sposób do zarzutów części posłów, że nie spełnia wymogu pięcioletniego okresu „pracy z dziećmi lub na ich rzecz”, niezbędnego przy ubieganiu się o posadę rzecznika.

„Jestem dumny z wychowania, jakie odebrałem. Trzeba podziękować i rodzicom, i patronom. Uczelnia, jaką skończyłam, to tylko element narzędzi, jakimi będę się posługiwał. To narzędzie mądrości” – mówił, nieco za wzniośle. „Odnosimy sukcesy jako państwo, jako wymiar sprawiedliwości. Jestem dumny z tego, że radykalnie zmieniła się sytuacja dzieci: choćby zwiększenie ściągalności alimentów” – podkreślał, zaznaczając, że projekt dotyczący alimentów natychmiastowych, przy którym współpracował w resorcie sprawiedliwości, zebrał pozytywne oceny nawet rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Priorytety nowego rzecznika

Przeciwdziałanie samobójstwom nieletnich, zwiększenie opieki zdrowotnej dla dzieci w szkołach, obniżenie przestępczości wobec dzieci oraz zwalczanie dostępu dzieci do pornografii – to problemy, którymi Mikołaj Pawlak chce się zająć w trakcie pracy jako RPD w pierwszej kolejności. „Obecne przepisy nie chronią prawa dziecka do intymności. To jest trwoga. Takie treści są degradujące dla młodego człowieka” – uważa. Sam ma dwóch synów.

Pawlak zapowiedział otwartość na współpracę ze specjalistami ze wszystkich obszarów. Także z fundacją Nie Lękajcie Się, która opublikowała niedawno mapę pedofilii w Polsce.

W patriotyczną edukację dzieci mają w większym stopniu włączyć się harcerze.

Kandydat PiS zapowiedział także, że będzie chronił dzieci żyjące w tzw. rodzinach tęczowych. „Dziecko nie ma kolorów, ma prawa jak wszyscy inni. Będę działał dla ich dobra, niekoniecznie dobra rodziców, bo to coś innego” – taką złożył deklarację.

Poproszony o zabranie głosu w sprawie przerywania ciąży przez nastolatki powiedział: „Nie oczekujcie, że zmienię poglądy, które zostały mi wpojone w trakcie edukacji: życie jest bezwzględnym prawem. popieram wniosek parlamentarzystów do TK dotyczący uznania za niekonstytucyjną drugą przesłankę do aborcji [to przesłanka embriopatologiczna*]. Życie zaczyna się od poczęcia. W sprawie unicestwienia człowieka rzecznik będzie także zabierał głos”.

Mikołaj Pawlak popiera też zakaz kar cielesnych, chce zapewnić nastoletnim matkom permanentny kontakt z dziećmi i będzie „podejmował kroki” w sprawie patologii wynikających z reformy edukacji.

Nowy RPD już w tym tygodniu?

Pawlak może zostać wybrany na pięcioletnią kadencję RPD już w tym tygodniu – w czwartek lub piątek. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka zakończyła się 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

*Druga przesłanka mówi o możliwości przerwania ciąży, kiedy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”.