AniJednejWięcej. Kobieta zmarła, bo lekarze czekali na obumarcie płodu

1 listopada w wielu miejscach Polski odbędą się spotkania poświęcone pamięci zmarłej pacjentki. Przeraża fakt, że w XXI w., w środku Europy, kobiety nie mogą liczyć na rzetelną pomoc lekarską.

„Płód obumarł, pacjentka zmarła” – to wpis prawniczki Jolanty Budzowskiej, specjalizującej się w sprawach błędów medycznych. Opisuje historię kobiety w 22. tygodniu ciąży. Diagnoza: bezwodzie. Lekarze jednak nie decydują się na zabieg przerwania ciąży, czekając aż płód obumrze sam.

W wyniku wstrząsu septycznego umiera także kobieta, choć aborcja mogła uratować jej życie. Kobieta może być pierwszą ofiarą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przerwanie ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest sprzeczne z konstytucją. Pierwszą, o której usłyszeliśmy. Pytanie, o ilu nie wiemy?

Lekarze po prostu się boją

W czasie dyskusji nad drakońskim projektem i podczas potężnych protestów społecznych padały ostrzeżenia, że to prawo nie tylko skazuje kobiety na tortury, ale też stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Zostały zlekceważone. Śmierć młodej kobiety także nie skłoniła do refleksji tych, którzy do wprowadzenia tego prawa przyłożyli rękę. Radosław Sikorski skierował do sędzi TK Krystyny Pawłowicz pytanie: „Zadowolona?”. Odpowiedź wprawia w osłupienie: „Panie Sikorski, ze śmierci dzieci zadowoleni są tylko ludzie popierający aborcję. Tzn. i pan”. Śmierć kobiety umknęła jej uwadze? Nie zrozumiała, co się stało?

Podobnie kuriozalna jest wypowiedź Jerzego Kwaśniewskiego z Ordo Iuris, który stwierdził: „Nic prostszego, niż obwiniać prawo”. A kogo? Jak można forsować projekt, w którym lekarzom za przerwanie ciąży grozi więzienie, a potem oskarżać ich o bezczynność i błąd w sztuce medycznej. Oczywiście postawa lekarzy była bezduszna i okrutna, ale oni się po prostu boją. I to także jest skutek wyroku TK.

Świadomość, że to mogło spotkać każdą

Po ogłoszeniu tego wyroku Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów stwierdził: „W moim przekonaniu nic takiego, co by zagrażało interesom kobiet, się nie stało”, i dodał, że są ogłoszenia, które każdy średnio rozgarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić, taniej lub drożej. Ta wypowiedź to Himalaje hipokryzji. Pokazuje, że we wprowadzeniu takiego prawa nie chodziło o życie „dzieci poczętych”, ale o zaspokojenie fanatyków, których PiS stał się politycznym zakładnikiem.

Inna rzecz, że Kaczyński ma rację. Tysiące Polek wyjeżdża za granicę, by przerwać ciążę, albo zamawia tam tabletki wczesnoporonne. W Polsce działa Aborcja bez Granic. Współpracuje z takimi organizacjami, jak Ciocia Basia w Niemczech czy Ciocia Czesia w Czechach, które na miejscu oferują Polkom pomoc i wsparcie. Gdyby nie to, ofiar byłoby więcej. Ale to i tak o jedną za dużo. I świadomość, że to mogło spotkać każdą. Przeraża fakt, że w XXI w., w środku Europy, kobiety nie mogą liczyć na rzetelną pomoc lekarską.

Akcja #AniJednejWięcej

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w której od ogłoszenia wyroku TK urywają się telefony i grzeją skrzynki mailowe, zorganizowała akcję #AniJednejWięcej. Uczestnicy mają stawiać w oknach znicze i umieszczać w internecie ich zdjęcia. Jutro, 1 listopada, w wielu miejscach Polski odbędą się spotkania poświęcone pamięci zmarłej pacjentki. W Warszawie odbędzie się pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Trudno jednak mieć nadzieję, że skłoni ono jego sędziów do refleksji, czy śmierć tej kobiety była zgodna z konstytucją.