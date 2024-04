Pani od więziennictwa. „Musi skończyć się polityczne podsycanie nienawiści do skazanych”

Panowie Wąsik i Kamiński nie są jedynymi, którzy podjęli głodówki protestacyjne. Takich osób było, jest i będzie więcej. Ich rodziny też tęsknią, rozpadają się, a skarg ich żon nie wysłuchuje prezydent – mówi Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości odpowiedzialna za więziennictwo.

EWA SIEDLECKA: Rządzisz trzydziestoma tysiącami funkcjonariuszy i ok. siedemdziesięciu pięciu tysiącami więźniów. Prawie sami faceci. Jak się z tym czujesz?

MARIA EJCHART: – Nie rządzę, ale nadzoruję. Nie przeraża mnie to i nie wahałam się, kiedy dostałam propozycję od Adama Bodnara. Całe swoje zawodowe życie zajmuję więziennictwem: w Fundacji Helsińskiej i na Uniwersytecie Warszawskim. Nawet wcześniej, kiedy zastanawiałam się, kim chcę być, co robić w życiu, to myślałam o prawach więźniów, o mechanizmach oddziaływania instytucji totalnych na ludzi. Mój doktorat, który wymaga postawienia ostatniej kropki, jest o kobietach skazanych na dożywocie. Więc po prostu byłam gotowa do tej funkcji. To mój „kawałek rzeczywistości”, który rozumiem i czuję.

Jak to jest nagle z roli kontrolującej władzę organizacji pozarządowej i opozycjonistki, broniącej w Komitecie Obrony Sprawiedliwości praworządności przed opresyjną władzą – stać się władzą?

Nadal przecież walczę o tę praworządność, tylko innymi narzędziami i z innego miejsca. Na spotkaniach z funkcjonariuszami powtarzam trzy zasady wykonywania kary: humanitaryzm, transparentność i praworządność. Jeżeli na tym zbudujemy system wykonywania kar to będzie wielki sukces.

Zrobisz więzienie swoich marzeń?

(Śmiech) ... – Nie ma takiego, ale wiem, co trzeba zmienić, żeby więzienie nie demoralizowało, żeby było tylko etapem na drodze do życia na wolności. Mam to w głowie. Są rzeczy drobne, które nie wymagają zmian ustawowych, a mogą szybko zmienić więzienie w miejsce mniej opresyjne. Są takie, które wymagają zmiany ustaw, i takie, które wymagają przemeblowania społecznej świadomości funkcji kary, tego, czym ma być więzienie. Potrzeba zmiany filozofii myślenia. I to jest trzeci poziom, nad którym też trzeba pracować.

Więzienie, to część społecznej rzeczywistości. Tych 75 tys. więźniów ma rodziny, którym więzienie też zmienia życie. Więźniowie należą do społeczeństwa i większość z nich wróci na drugą stronę muru. Musi nas więc interesować to, kim będą po wyjściu. Celem kary powinno być przygotowanie ich do życia na wolności. Dzisiaj celem kary jest wyłącznie izolacja, odpłata i odstraszenie. Cofnęliśmy się do pierwszej połowy dwudziestego wieku. Już od lat sześćdziesiątych XX w. we wszystkich dokumentach międzynarodowych, orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, rekomendacjach Rady Europy celem kary jest poprawa, zrozumienie błędu, który się popełniło i powrót do wolnego społeczeństwa. My jako państwo jesteśmy zobowiązani, żeby dać skazanym szansę na tę zmianę. Jeżeli kara ma odstraszać, to nie przez to, że jest okrutna i niehumanitarna. Nie może polegać na przerzucaniu więźnia z miejsca na miejsce, odcięciu mu możliwość kontaktu z bliskimi, uniemożliwieniu skorzystania ze zwolnienia warunkowego, niewypuszczaniu na przepustki – tak jak to się działo przez ostatnie lata. Kara powinna być wykonywana na jasnych, humanitarnych zasadach, a jej celem musi być zmiana.

Od czego zaczęłaś?

– Od cofnięcia różnych decyzji poprzedniej władzy polegających np. na zamknięciu więzień dla organizacji pozarządowych, odebraniu więźniom możliwości składania skarg, odcięcia od kontaktów z rodziną. Przez lata rządów Zjednoczonej Prawicy nad więziennictwem zapadła cisza, los więźniów nikogo nie obchodził. Rozmawialiśmy o praworządności, konstytucji, sądach, Trybunale Konstytucyjnym, prokuraturze, ale nie o więzieniach. A statystyki podawane przez służbę więzienną zaciemniały obraz.

Chodzi o to, że nie uwzględniano w nich wszystkich tzw. zdarzeń nadzwyczajnych: samobójstw i prób samobójczych, pobić, buntów, ucieczek…

– Też. Tymczasem żeby zrozumieć więzienie, potrzebny jest właśnie szczegół i rzetelne dane. A kiedy się zarządza tą instytucją, to trzeba pójść na oddział i poczuć jaka jest atmosfera wśród więźniów i między nimi a personelem, jakie są warunki w celach, w jakich warunkach pracują funkcjonariusze. Z gmachu ministerstwa czy zarządu służby więziennej nie da się poznać tej rzeczywistości.

Ja znałam realia więzienia z pracy w Fundacji Helsińskiej, gdzie zajmowałam się prawami więźniów, tuż przed powołaniem jeździłam do więzień jako przedstawicielka skazanych, i z pracy na UW – gdzie zajmowałam się badaniami nad wykonywaniem kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Wąsik i Kamiński w więzieniu to było jak promocja potrzeby zmian w więzieniach. Tyle, że oni byli potraktowani jak VIP-y.

– Wtedy rzeczywiście ludzie zaczęli interesować się więziennymi procedurami, warunkami pobytu. To była okazja by zwrócić uwagę na sytuację ponad 70 tys. więźniów, odczarować ten mit o „sanatoriach” w więzieniach. Panowie Wąsik i Kamiński nie są jedynymi, którzy podjęli głodówki protestacyjne. Takich osób było, jest i będzie więcej. Ich rodziny też tęsknią, rozpadają się, a skarg ich żon nie wysłuchuje prezydent.

Zarzucono Ci niewrażliwość, kiedy powiedziałaś, że Wąsik z Kamińskim „mają prawo głodować”.

– Każdy więzień ma prawo do protestu. Poprzednia władza odebrała więźniom wiele praw – nawet prawo do skargi. Głodówka, może być jedynym dostępnym środkiem. Formalnie nielegalnym, ale karanie za to, to odebranie człowiekowi godności i podmiotowości. Każdy powinien mieć prawo do decydowania o własnym zdrowiu. Ale jest pewna granica - zagrożenie życia skazanego - wtedy trzeba podjąć decyzję o dokarmianiu.

Dokarmianie sondą zostało przez prezesa Kaczyńskiego uznane za tortury podobne do hitlerowskich.

Nie będę tego komentować. Przepisy nakładają obowiązek stosowania przymusowego odżywiania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.