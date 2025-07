Lato jak walka o życie. Co robić, gdy czujesz, że ci słabo? Porady nie tylko dla seniorów

Europa jest po pierwszej fali upałów tego lata. Na południu temperatury sięgały 47 st. C, w Polsce przekraczały 35 st. C. Jak przetrwać taki skwar? To pytanie dotyczy wszystkich, ale najbardziej ludzi starszych.

Upał to dla starszych osób nie tylko dyskomfort – to biologiczny stres, który może zamienić letni dzień w walkę o przeżycie. – Człowiek nie został stworzony do życia w ekstremalnych upałach. Zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, gdzie klimat się ociepla, czujemy się coraz gorzej – mówi dr Agnieszka Skoczylas, ordynator Klinicznego Oddziału Geriatrii w Szpitalu Wolskim w Warszawie. – Wszystko w nas się starzeje: skóra, tkanka podskórna, naczynia krwionośne. Mechanizmy adaptacyjne są słabsze, a upał to dla organizmu stres – tłumaczy.`

Badania to potwierdzają. Według autorów pracy z New York University, opublikowanej w „Journal of Epidemiology and Community Health”, starsze osoby są bardziej narażone na odwodnienie i przegrzanie, bo po 65. roku życia organizm wolniej reaguje na zmiany temperatury. Mniejsza ilość wody w tkankach, osłabione mechanizmy termoregulacji i często przyjmowane leki (np. diuretyki – leki moczopędne) sprawiają, że upał staje się cichym wrogiem. „To nie jest tylko kwestia poczucia gorąca. To fizjologiczny problem, który może prowadzić do udaru cieplnego, zaostrzenia chorób serca lub nerek” – czytamy we wspomnianym artykule.

A jednak, jak zauważa Alicja Makowska, pielęgniarka i dyrektor operacyjna Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, aktywność fizyczna pozostaje kluczowa, nawet przy wysokich temperaturach. – Nie chcemy pacjentów zamykać w czterech ścianach. Ale chodzi o to, by ich aktywność na świeżym powietrzu była dobrze zaplanowana i bezpieczna – podkreśla.

Aktywność: tak, ale z głową

W upalne dni godziny południowe, gdy słońce zamienia chodniki w patelnie, to najgorszy moment na aktywność. – Jeśli ktoś chodził na spacery o 13, to teraz musi przestawić się na rano lub wieczór.