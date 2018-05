Atak nożownika w centrum Paryża. Co wiemy do tej pory

Do ataku w pobliżu paryskiej Opery w drugiej dzielnicy, znajdującej się w centrum Paryża, doszło w sobotę wieczorem. Napastnik ranił nożem co najmniej kilka osób, z których jedna zmarła; co najmniej pięć osób zostało rannych, w tym dwie poważnie.

Policja zastrzeliła próbowała obezwładnić napastnika, ale został zastrzelony.

Według doniesień mediów, znajdujący się w chwili ataku ludzie próbowali chronić się w pobliskich restauracjach i kawiarniach.

Na razie nie znamy tożsamości ani motywów napastnika