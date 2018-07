Czy krytyka prezydent Kolindy Grabar-Kitarović ma sens? Polemizujemy z ambasador Chorwacji

List ambasador Chorwacji

Szanowni Państwo, w internetowym wydaniu POLITYKI 17 lipca został opublikowany artykuł „Kolinda Grabar-Kitarović, prezydent Chorwacji, gwiazdą mundialu?” i chociaż zawodowe kwalifikacje autora tekstu wydają się idealne (ukończona uczelnia wyższa itp.), jestem zmuszona wyrazić rozczarowanie niniejszym tekstem. Nie mogłam uwierzyć, że Pańskiemu dziennikarzowi tak łatwo było ożywić słownictwo i metody agitpropu, te same, których używali polscy staliniści, kiedy w 1948 r., w czasach Kominformu, napadali na Titę i Jugosławię.

Stronę tytułową wydania drukowanego POLITYKI z 18 lipca ozdabia tytuł „Chorwacki Adriatyk: nowe polskie morze. Dzięki mundialowi świat odkrył Chorwację. My zrobiliśmy to wcześniej”, i sugeruje on, że Polacy kochają Chorwację, oczywiście tylko jako miejsce na spędzenie urlopu i zabawę, który zachwycił mnie, jako chorwackiego ambasadora, gdyż już prawie pięć lat promuję chorwacką turystykę w Polsce jako najbardziej efektywny instrument zbliżania naszych przyjacielskich narodów. Mój zachwyt niestety szybko ustał, kiedy w wydaniu internetowym natrafiłam na wyżej wspomniany pamflet, prawdopodobnie przekopiowany z tekstów licznych jugosłowiańskich i wielkoserbskich propagandystów, tych samych, którzy na początku lat 90. próbowali zapobiec utworzeniu demokratycznej i suwerennej Republiki Chorwacji.

Ok. 40 lat po Kominformie, po pierwszych wolnych wyborach w Chorwacji, po tym jak nowi chorwaccy przywódcy poprzez negocjacje i kompromis chcieli dojść do pokojowego rozwiązania politycznego, była Jugosławia, ze względu na wojskową agresję hegemonistycznych i ultranacjonalistycznych przywódców w Belgradzie, w odróżnieniu od Czechosłowacji i Związku Radzieckiego była jedynym postkomunistycznym europejskim państwem wielonarodowym, które się rozpadło w krwawej agresji, która nas, Chorwatów, zmusiła do wojny obronnej, w której odnieśliśmy zwycięstwo. Kiedy Vukovar był systemowo równany z ziemią, a Dubrownik płonął, wiele światowych mediów i „ekspertów” przedrukowywało swoje artykuły, w których Jugosławia była idealizowana, a osądzano w nich „chorwacki faszyzm” i autentyczne pragnienie wolności naszego narodu oraz własnego państwa. Wojna obronna, którą prowadziliśmy, była wiązana z jakoby naszą „mroczną przeszłością” i w ten sposób próbowano osłabić nasze szanse na utworzenie własnego demokratycznego państwa. W pamięć zbiorową narodu chorwackiego wpisały się wtedy na zawsze dziesiątki tysięcy zabitych i wygnanych cywilów i setki tysięcy uchodźców z Bośni i Hercegowiny, których przyjęliśmy w naszym kraju. Zamiast tego POLITYKA i teraz oferuje fake news, twierdząc, że „wielu socjologów zajmujących się pamięcią zbiorową krajów bałkańskich zauważa, że neofaszyzm w Chorwacji rośnie w siłę, a rehabilitowani retorycznie ustasze i ich mit zapewniają polityczne paliwo do dalszego rozwoju”. Poza wszystkimi rażącymi wymysłami Państwa autor – wprost nieprawdopodobnie – stwierdza, że w Chorwacji do „codziennego użytku” zostało przywrócone pozdrowienie Za dom spremni! To nie do pomyślenia! Może zapyta Pan przynajmniej jednego z miliona Polaków, którzy spędzają wakacje w Chorwacji, kto i kiedy przywitał ich w taki sposób?

Republika Chorwacji i jej przywódcy nigdy nie negowali i umniejszali okropieństw, które zbrodniczy, quislingowski reżim „Niepodległego Państwa Chorwackiego” spowodował Żydom, Serbom, Romom i przedstawicielom innych narodów. Ale my wiemy, w przeciwieństwie do POLITYKI, że reżim ustaszowski po okupacji w 1941 r. narzuciły narodowi chorwackiemu hitlerowskie Niemcy, tak samo jak wiemy, że nasz kraj wyzwoliliśmy sami, o własnych siłach. W Konstytucji Republiki Chorwacji zapisana jest prawda historyczna, że Republika Chorwacji opiera się tak samo na tysiącletniej ciągłości państwowoprawnej, jak na wartościach antyfaszyzmu i wspólnoty w koalicji antyhitlerowskiej z czasów II wojny światowej. Każda ofiara reżimu ustaszowskiego to o jedną za dużo, ale najgorzej jest, kiedy te ofiary i ich liczba jest sztucznie zwiększana w celu osiągania celów polityczno-propagandowych, a nie prawdy i prowadzenia obiektywnych rozmów o historycznych kontrowersjach. Pański „ekspert”, który mówi o „wymordowanych setkach tysiącach przedstawicieli innych narodów bałkańskich”, powinien jednak sprawdzić źródła, z których korzysta w czasie pisania o tak poważnych tematach i wykładania polityki prezydent Republiki Chorwacji. Lakoniczne korzystanie z nieprawdziwych danych nie przynosi nikomu zaszczytu, szczególnie zaś nie dziennikarzom i mediom, które pretendują do określania ich jako wiarygodne.

Naród chorwacki nigdy z własnej woli nie wybierał partii ekstremalnie prawicowych lub nawet profaszystowskich lub innych partii totalitarnych – ani w 1939 r. ani w 1990, nawet dzisiaj takie siły nie mają swoich reprezentantów w Chorwackim Saborze. Autorzy jak ten, który podpisał się pod artykułem, wytrwale i uparcie próbują stworzyć wrażenie, że Chorwacja jest zaślepiona nienawiścią i nacjonalizmem, i to właśnie teraz, po mundialu, kiedy ludzie wyrażają swoją radość i patriotyzm z powodu sukcesów swojej reprezentacji w piłce nożnej. To, co mnie jako ambasador Republiki Chorwacji w Polsce szczególnie boli, to fakt, że z Polski, przyjacielskiego kraju, na północy którego stacjonują także chorwaccy żołnierze gotowi oddać życie w razie zagrożenia dla Pańskiego kraju, płyną fałszywe oskarżenia, i że szczególnie obrażany jest przywódca tych wojsk, prezydent Republiki Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović.

Zamiast takich gryzmołów tygodnik POLITYKA powinien dbać o swoją reputację, a zamiast powielania powierzchownych stereotypów i mówienia o negatywnych zjawiskach w chorwackim społeczeństwie, obecnych niestety także w każdym innym europejskim narodzie i państwie, powinien spróbować dotrzeć także do jakiegoś „innego punktu widzenia”, w czym Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie służy pomocą.

Z poważaniem

dr Andrea Bekić

ambasador

Odpowiedź autora na list ambasador Chorwacji

Każda odpowiedź na opublikowany tekst, nawet w formie krótkiego komentarza w mediach społecznościowych, jest dla autora zawsze niewątpliwą nobilitacją i komplementem. Piszemy bowiem właśnie po to, by nasze teksty były czytane, prowokowały do debat, naruszały powierzchowne interpretacje rzeczywistości. Tym bardziej wypada mi się cieszyć, gdy na mój tekst otrzymałem odpowiedź tak długą i pełną emocji – jak list pani ambasador Bekić. Z tego miejsca pragnę podziękować za poświęcony czas – zarówno na przeczytanie tekstu, jak i przygotowanie komentarza. A teraz do meritum.