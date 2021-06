Kierunek Szwajcaria – propozycje na lato 2021. Koleje Retyckie i Ekspres Bernina

Nasza podróż będzie składać się z trzech części. Zapraszamy na pierwszą z nich, w której przedstawimy jeden z najsłynniejszych pociągów turystycznych świata, Ekspres Bernina. Jazda nim to pozycja obowiązkowa nie tylko dla miłośników kolei.

Szwajcarskie koleje cieszą się zasłużoną opinią najlepszych na świecie. Co prawda nie biją rekordów prędkości, ale gęsta sieć połączeń, nowoczesny tabor, wygodne przesiadki i częste kursy sprawiają, że nikt na świecie nie podróżuje pociągami tak często jak Szwajcarzy. Na co dzień koleje tego alpejskiego kraju okazują się świetnym systemem transportowym, uzupełnionym autobusami, tramwajami, a nawet statkami. Jednak pociągi to także świetna metoda poznania Szwajcarii i podziwiania przepięknych krajobrazów. Szczególnie atrakcyjne trasy obsługiwane są przez Koleje Retyckie, regionalnego przewoźnika w kantonie Gryzonia, znajdującego się we wschodniej części Konfederacji Szwajcarskiej. Zapraszamy w niezapomnianą, a przy tym ekologiczną podróż po Szwajcarii!

Ekspres Bernina – przez różnorodną Gryzonię aż do Włoch Podróż Ekspresem Bernina to wyjątkowe przeżycie z wielu powodów. Pozwala nie tylko podziwiać bardzo odmienne krajobrazy i przejeżdżać przez odmienne strefy klimatyczne od lodowców aż po palmy. Ten pociąg turystyczny Kolei Retyckich łączy trzy strefy językowe w kantonie Gryzonia i dociera aż do Włoch. Na jego trasie znajduje się 55 tuneli, 196 mostów, a nachylenie niektórych odcinków sięga nawet 70 promili. Jednak pociąg nie ma problemu z pokonaniem takiej różnicy poziomów, mimo że nie używa kół zębatych. Ekspres Bernina pozwala podziwiać surowe, lecz urzekające krajobrazy, a równocześnie oferuje odrobinę włoskiego „dolce vita”. Tak różnorodna podróż nie zdarza się często. Ekspres Bernina to luksusowy pociąg z panoramicznymi wagonami, dzięki którym jeszcze lepiej można podziwiać piękno Alp. Pociąg kursuje od 1973 r. i jest dzisiaj połączeniem pokonującym najwyżej położoną alpejską trasę kolejową. Co roku przewozi 250 tys. pasażerów, a cała jazda zajmuje około czterech godzin. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić ją na mniejsze etapy. Na przykład przystanek Bernina Diavolezza to doskonałe miejsce na przerwę i przesiadkę do kolejki gondolowej. Po godzinie spędzonej w krainie śniegu można kontynuować jazdę następnym połączeniem Ekspresu Bernina lub jednym z licznych pociągów lokalnych. Ekspresowi Bernina na części trasy towarzyszy podzielony na 10 etapów szlak wędrowny Via Albula/ Bernina. Odcinki pomiędzy Preda, Bergün i Filisur zaliczane są do najbardziej spektakularnych na świecie. Na szlaku o nazwie Kolejowa przygoda Albula, który prowadzi równolegle do torów, można samemu przekonać się o perfekcyjnej harmonii przyrody i techniki, co doceniło też UNESCO. Trzy etapy szlaku pomiędzy tunelem Albula i wiaduktem Landwasser są uzupełnione ciekawymi informacjami, zarówno aktualnymi i historycznymi. Pokazują nowe spojrzenie na świat kolei, techniki, kultury i dnia codziennego Kolei Retyckich oraz mieszkańców doliny Albula. Pieszą wycieczkę można połączyć z jazdą Ekspresem Bernina – to oferta szczególnie atrakcyjna dla aktywnych turystów.

Światowe dziedzictwo UNESCO Trasa Ekspresu Bernina częściowo prowadzi po linii kolejowej wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odcinek między Thusis a Tirano, liczący 122 kilometry, dostąpił tego wyjątkowego zaszczytu w lipcu 2008 r. Należy do bardzo wąskiego grona zaledwie trzech linii kolejowych na całym świecie, które zostały w ten sposób wyróżnione. Eksperci UNESCO docenili niezwykłe obiekty inżynieryjne i sposób poprowadzenia linii. Chociaż niezwykle spektakularna, idealnie komponuje się z krajobrazem. Przyroda i technika w równym stopniu decydują o jej niepowtarzalności. Przejazd taką linią jest ucztą nie tylko dla miłośników kolei, ale też dla wszystkich, którzy chcą podziwiać potęgę natury. Rozkład jazdy Ekspresu Bernina Dzięki bogatemu rozkładowi jazdy można łatwo dopasować wycieczkę do swoich potrzeb. Pełna trasa obejmuje odcinek pomiędzy Chur a Tirano (nieco ponad cztery godziny jazdy w jedną stronę), można jednak również skorzystać z wariantu skróconego pomiędzy St. Moritz a Tirano (niewiele ponad dwie godziny podróży). W sezonie letnim poranny wyjazd z Chur lub Tirano pozwala również na powrót popołudniowym pociągiem do tego samego miejsca. Taka podróż w obie strony to dwa razy więcej czasu, aby rozkoszować się niezwykłymi widokami. Kierunek z Chur lub St. Moritz do Tirano Stacja Pociąg 9713 Pociąg 9512 Pociąg 9734 Pociąg 9554 Pociąg 9751 Chur 08:32 13:30 Tiefencastel 09:18 14:27 Filisur 09:33 Bergün 09:47 14:57 St. Moritz 09:17 13:17 16:14 Pontresina 09.28 10:22 13:28 15:41 16:23 Bernina Diavolezza 10:40 16:05 16:39 Ospizio Bernina 16:19 16:52 Alp Grüm 10:06 10:59 14:07 16:28 17:00 Poschiavo 10:54 12:01 14:53 17:16 18:00 Le Prese 11:02 12:20 15:01 17:31 Tirano 11:32 12:49 15:31 17:59 18:39 1 Kursuje 08.05 - 31.10.2021, 04.12 - 08.12.2021 2 Kursuje cały rok 3 Kursuje 08.05 - 31.10.2021 4 Kursuje 03.07 - 31.10.2021 Rozkład z Tirano do St. Moritz lub Chur Stacja Pociąg 9504 Pociąg 9721 Pociąg 9743 Pociąg 9522 Pociąg 9764 Tirano 08:06 10:07 13:17 14:24 16:07 Le Prese 08:35 10:41 13:44 14:54 16:40 Poschiavo 08:47 10:50 13:57 15:09 16:49 Alp Grüm 09:48 11:42 14:59 15:44 17:42 Ospizio Bernina 09:56 Bernina Diavolezza 11:59 15:15 Pontresina 10:28 12:24 15:34 16:21 18:15 St. Moritz 12:35 15:45 18:25 Bergün 11:11 17:03 Filisur 11:25 17:17 Tiefencastel 11:42 17:31 Chur 12:43 18:19 1 Kursuje 08.05 - 31.10.2021, 04.12 - 08.12.2021 2 Kursuje przez cały rok 3 Kursuje 08.05 - 31.10.2021 4 Kursuje 03.07 - 31.10.2021 = = = Ceny Podróż Ekspresem Bernina wymaga zakupu biletu z obowiązkową dopłatą za rezerwację miejsca. Dzięki temu każdy pasażer ma przydzieloną wygodną miejscówkę. Warto pamiętać, że uznawane są bilety turystyczne takie jak Swiss Travel Pass. Ich posiadacze muszą tylko dokupić rezerwację miejsca. To szczególnie opłacalna oferta dla osób planujących dłuższą przygodę ze szwajcarskimi kolejami. Ceny biletów (bez obowiązkowej dopłaty za rezerwację miejsca) Klasa 2, w jedną stronę Klasa 1, w jedną stronę Klasa 2, w dwie strony Klasa 2, w dwie strony Chur – Tirano CHF 63 CHF 111 CHF 126 CHF 222 Chur – Poschiavo CHF 56 CHF 98 CHF 112 CHF 196 St. Moritz – Tirano CHF 32 CHF 56 CHF 64 CHF 112 Ceny razem z VAT, bez obowiązkowej dopłaty, mogą ulec zmianie.

Dzieci w wieku 6-16 lat oraz do lat 6 zajmujące osobne miejsce płacą połowę ceny biletu i całą dopłatę za rezerwację miejsca.

Dzieci do lat 6 niezajmujące osobnego miejsca podróżują za darmo. Obowiązkowa dopłata za rezerwację miejsca Bernina Express

Okres 01.06 - 30.09.2021: CHF 16

Okres 01.10 - 31.10.2021: CHF 14

Okres 01.11 - 11.12.2021: CHF 10 Autobus Ekspres Bernina Dodatkowe możliwości podróży stwarza połączenia autobusowe o nazwie Bernina Express Bus, łączące Lugano wzdłuż jeziora Como z Tirano, czyli stacją początkową i końcową Ekspresu Bernina. Autobus przyjeżdżający z Lugano umożliwia w Tirano przesiadkę na popołudniowy Ekspres Bernina, odjeżdżający do Chur lub St. Moritz. Natomiast z porannego Ekspresu Bernina z Chur lub St. Moritz można po krótkim pobycie w Tirano przesiąść się na autobus do Lugano. Autobus 5950 Autobus 5951 Lugano odjazd 10:00 ­ przyjazd 17:30 Tirano przyjazd 13.00 ­ odjazd 14:20 Autobusy kursują w okresie 03.07 – 31.10.2021 codziennie, a w okresie 04.11 – 28.11.2021 od czwartku do niedzieli. Trasa Ekspresu Bernina pełna jest fascynujących miejsc. Wiadukt Landwasser Wiadukt koło Filisur, o wysokości 65 metrów i długości 136 metrów, prowadzi nad doliną rzeki Landwasser, bezpośrednio do tunelu górskiego. Konstrukcja trzech głównych filarów wykonana w latach 1901-1902 do dziś uchodzi za prawdziwy cud techniki. Wiadukt został wybudowany za pomocą dwóch dźwigów, bez użycia rusztowania. Ten najbardziej spektakularny symbol Kolei Retyckich jest znany na całym świecie. Jazda po łuku zachęca do robienia niezapomnianych fotografii.

Ospizio Bernina Najwyższy punkt trasy Kolei Retyckiej leży na wysokości 2253 metrów nad poziomem morza. Ten dział wodny między jeziorami Lago Bianco i Lej Nair jest jednocześnie granicą dwóch języków – używanego w Engadynie romansz (należącego do rodziny języków retoromańskich) oraz włoskiego w Valposchiavo. Alp Grüm Niedaleko Ospizio Bernina znajduje się przystanek Alp Grüm, na którym zatrzymują się wszystkie kursy Ekspresu Bernina. To chwila na zrobienie pamiątkowych zdjęć z widokiem na lodowiec Palü czy dolinę Poschiavo. W Alp Grüm można posilić się w restauracji kolejowej, a nawet przenocować w niewielkim hotelu, na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza.

Valposchiavo Dolina w południowych Alpach, znana między z innymi z upraw ziół do cukierków Ricola to świetne miejsce na długie spacery i próbowanie lokalnych przysmaków. Warto zwiedzić historyczne centrum Poschiavo, usytuowane wokół centralnego placu i zajrzeć do jednego z muzeów w kolorowej „Dzielnicy Hiszpańskiej”. Podziwianie pięknej przyrody nad Jeziorem Poschiavo może być świetnym ukoronowaniem podróży Ekspresem Bernina.