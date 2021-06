Chorwackie ślady Sisi

Historia życia cesarzowej Elżbiety bardziej rozpala wyobraźnię niż najlepsze romanse. Jej wizyta w Dalmacji przed prawie 150 laty do dziś pozostała w żywej pamięci Chorwatów.

W samo południe 10 kwietnia 1875 roku jacht Miramar z cesarską parą na pokładzie wpłynął uroczyście do portu w Zadarze, witany entuzjastycznie przez tysiące mieszkańców. Tak rozpoczęła się dalmacka wyprawa Franciszka Józefa i jego małżonki Elżbiety, zwanej Sisi. Dziś ruszamy ich śladem. Zanim jednak zajrzymy do najpiękniejszych zakątków chorwackiego wybrzeża, warto przypomnieć kim była i jak zapisała się w historii oraz masowej wyobraźni cesarzowa Sisi, ikona piękna, otoczona nimbem tajemnicy oraz cierpienia.

Urodziła się w wigilię Bożego Narodzenia 1837 roku jako jedno z ośmiorga dzieci bawarskiej pary książęcej, Ludwiki i Maksymiliana Wittelsbachów. Choć była wysokiego rodu, dzieciństwo spędziła w prostych, domowych warunkach. Książę nie był bogaty, a to co miał, wydawał na zabawy hazard i kochanki. Dziećmi osobiście zajmowała się matka przy niewielkiej pomocy służby. Widząc nieudane małżeństwo rodziców Elżbieta marzyła o wielkiej, romantycznej miłości na całe życie. Gdy miała 15 lat, spotkała Franciszka Józefa, młodego cesarza imperium austriackiego. I choć matka jej wybranka, cesarzowa Zofia, chciała go ożenić z jej starszą siostrą Heleną, zakochani nie chcieli słyszeć o rozstaniu. Młody władca postawił na swoim i już wkrótce poślubił Sisi. Ta wyrwana z sielskiego życia w Bawarii i rzucona na kipiący od intryg dwór cesarski w Wiedniu nie mogła się tam odnaleźć. Gdy jednak rok po ślubie przyszła na świat pierwsza córka monarszej pary, a niedługo potem druga wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Nic bardziej błędnego – cesarzowa Zofia, powołując się na młody wiek Elżbiety, odebrała jej opiekę nad dziećmi, a cesarz nie protestował. Pomiędzy małżonkami coś wówczas pękło i zaczęli się od siebie oddalać. Kolejnych kilkadziesiąt lat ich związku to historia romansów, zdrad i powrotów. Para miała jeszcze dwoje dzieci, Rudolfa i Marię Walerię. Nieszczęścia jednak nie odstępowały Sisi – młody arcyksiążę wraz z kochanką w wieku 19 lat popełnił tajemnicze samobójstwo w wiedeńskim pałacyku Mayerling.

Sisi była kobietą nie tylko piękną, ale też niesamowicie inteligentną i utalentowaną w wielu kierunkach. Z równą łatwością pisała znakomite wiersze, jak też jeździła konno – uznawano ją za najlepszą amazonkę epoki. Przemierzała Europę wzdłuż i wszerz, specjalnym pociągiem lub swym ukochanym jachtem „Miramar”. Czasem w tych podróżach, zwłaszcza, gdy miały znaczenie państwowe, towarzyszył jej cesarski małżonek. W 1875 roku Franciszek Józef wraz z Sisi wsiedli na pokład Miramar, by odwiedzić swych chorwackich poddanych. Zadar, pierwszy punkt monarszej wizyty, to miasto niezwykłe, w którym można się zakochać niemal od ręki. Wyjątkowe miejsce, pełne śródziemnomorskiego charakteru i niesamowitych zabytków. Co więcej, mieszkają tu życzliwi i otwarci ludzie, tak samo chętnie witający dziś gości jak ich przodkowie witali pod koniec XIX wieku cesarską parę.

Wizyta Franciszka Józefa i Sisi miała zresztą ogromny wpływ na życie miasta. Dzięki niej powstał nie tylko pierwszy reportaż w historii chorwackiego dziennikarstwa, ale i samo miasto uległo niezwykłej przemianie: wzdłuż morza powstała imponująca, blisko kilometrowa promenada, odnowiono skwery i parki miejskie oraz – to był ostatni krzyk u mody - zainstalowano elektryczne latarnie oświetlające ulice. Po raz pierwszy prąd popłynął do nich właśnie w czasie pobytu cesarskiej pary w mieście. Na wizytę dostojnych gości przygotowano także specjalne menu, które zachowało się i współcześnie co jakiś czas jest przyrządzane przez miejscowych szefów kuchni. Mieszkańcy, chcąc jak najlepiej ugościć powszechnie kochaną cesarzową martwili się, że ta, w odróżnieniu od małżonka, ledwie tyka serwowanych specjałów. Dopiero na dalszym etapie podróży, nad malowniczym wodospadem Manojlolovac, mieszkańcy znaleźli klucz do kulinarnych upodobań cesarzowej, podając jej limonkowy sorbet. Na starym mieście w Zadarze do dziś działa słynna lodziarnia, w której można posmakować przepysznych lodów.

W Zadarze warto jednak zajrzeć nie tylko do lodziarni. Niezwykłe wrażenie robią dwa stare kościoły: św Anastazji z XIII wieku oraz jeszcze starszy, przedromański św. Donata z IX wieku. Tradycja mówi, że para cesarska zapaliła świece w tych świątyniach, ale my mamy szansę zobaczyć więcej niż Franciszek Józef i Sisi. Przez ostatnie lata nadmorska promenada Zadaru wzbogaciła się bowiem o dwie niezwykłe atrakcje: morskie organy oraz instalację Pochwała Słońca. Te pierwsze pozwalają posłuchać melodii wygrywanych przez morskie fale, zaś ta druga, zbierając w dzień energię słoneczną, wieczorem i w nocy daje niezwykły pokaz świateł, imitujących Układ Słoneczny. Warto tu zajrzeć także o zachodzie słońca, który Alfred Hitchckock, odwiedzający miasto pół wieku temu określił jako „lepszy niż na Florydzie” a to oznacza „najlepszy na świecie”. Z Zadaru cesarscy podróżnicy udali się na wyspę Pag. Ta nie słynie z zabytków czy starodawnych świątyń, ale z pięknej przyrody i wyrabianych tu od setek lat koronek, dziś już wpisanych na Listę reprezentatywnego niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Wyroby miejscowych koronkarek zachwyciły ponoć cesarzową, monarcha zaś rozsmakował się w tutejszym specyficznym serze owczym, zwanym Paški sir. Na suchej, kamienistej i pozbawionej naturalnej słodkiej wody wyspie rosną głównie niewymagające, śródziemnomorskie zioła, takie jak rozmaryn, tymianek czy szałwia. To one właśnie stanowią główny składnik pożywienia wypasanych tu owiec, z których mleka powstaje niezwykle aromatyczny, niepowtarzalny ser, którego koniecznie trzeba spróbować! Kolejny punkt naszej podróży śladami monarszej pary to Šibenik. Miasto w pobliżu ujścia rzeki Krka do Adriatyku – w odróżnieniu od wielu innych starożytnych osad pamiętający czasy antyku – zostało założone przez Chorwatów w XI wieku i jest najstarszym rdzennie chorwackim miastem w kraju.