Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Partia rządząca krajem zarzeka się, że nie chce wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. Ale od lat trudno z ust polityków PiS usłyszeć choć jedno dobre słowo na jej temat. A już po Czarnym Czwartku, kiedy Beata Szydło, jak się ironicznie określa, „poniosła zwycięstwo”, retoryka władzy wobec wspólnej Europy osiągnęła niespotykany wcześniej poziom niechęci, czasami wręcz nienawiści.



Czym zatem mogą grozić te „zabawy z Unią”, jak się skończy słynne „obniżanie poziomu zaufania” do UE, o którym mówił minister Waszczykowski? Czy Jarosław Kaczyński pójdzie drogą nieszczęsnego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, który chciał tylko wzmocnić pozycję we własnej partii, a w efekcie wyprowadził swój kraj ze wspólnej Europy? Czy Polska właśnie wchodzi na tę niebezpieczną drogę?



O tym wszystkim przeczytacie Państwo w najnowszej POLITYCE, przede wszystkim w bardzo interesującej, obszernej analizie Łukasza Wójcika „Lunatycy”, ale także we wnikliwym i celnym edytorialu Jerzego Baczyńskiego oraz w felietonach Aleksandra Halla, Daniela Passenta, Stanisława Tyma i Sławomira Mizerskiego. Zachęcam i polecam!



Co ponadto w najnowszym wydaniu POLITYKI? Ewa Siedlecka pisze o nowej fazie sporu o Trybunał Konstytucyjny, kiedy okaże się, jak będą traktowane wyroki TK, wydawane z udziałem tzw. dublerów, czyli sędziów wybranych przez PiS na już zajęte miejsca. Czy będą respektowane przez sądy i instytucje czy też odrzucone jako nieważne?



Janicki i Władyka zajęli się kolejnym kluczowym przekazem propagandy władzy, czyli mitem „miażdżącej przewagi PiS”: partia rządząca i opozycja łącznie mają zbliżone wyniki, ale panuje powszechne przekonanie, że ugrupowanie Kaczyńskiego popiera ogromna większość Polaków. Jak to się dzieje?



Rafał Kalukin opisuje bohaterów najgłośniejszych politycznych transferów III RP, oczywiście na kanwie przypadku Jacka Saryusza-Wolskiego: po co się przechodzi z jednego obozu do drugiego, jak się to tłumaczy, co politycy z tych wędrówek mają i czy dzisiaj tego nie żałują?



Jacek Żakowski natomiast przepytuje prof. Dana Ariely’ego, ekonomistę i behawiorystę, autora bestsellerów o oszukiwaniu i irracjonalności, na pasjonujący temat: dlaczego politycy coraz częściej i bardziej bezczelnie kłamią, a ludzie im równie uparcie i zapałem wierzą. Warto też przeczytać – nie bez związku z poprzednim wywiadem – inną rozmowę, z prof. Rafałem Wnukiem, historykiem, który tłumaczy, jak bezkrytycznie powielany mit Żołnierzy Wyklętych dzieli społeczeństwo i zniekształca badania naukowe.



I jeszcze: Agnieszka Sowa o politycznych naciskach na prokuratorów, relacja Aleksandry Pucułek z jednej nocy na szpitalnym oddziale ratunkowym, reportaż Edyty Gietki o problemach parafian ze wsi D.



To niewielka próbka zawartości najnowszej POLITYKI. Polecam gorąco wszystkie inne pozycje, na pewno się Państwo nie zawiodą.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego