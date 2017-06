NASA dotknie Słońca. Wysyła specjalną sondę Solar Probe Plus

Dlaczego Słońce jest tak bardzo ciekawe? Po pierwsze umożliwia istnienie życie na Ziemi, ponieważ jest typowym żółtym karłem a więc gwiazdą niezbyt dużą, ale też nie bardzo małą, która spośród całej – ogromnej menażerii gwiazd – jest najlepszym kandydatem na stworzenie i utrzymanie życia na otaczających ją planetach. To niebagatelny powód. Nie ma lepszego kandydata. Po drugie, Słońce jest dość aktywną gwiazdą – ale na za bardzo aktywną, na szczęście – jednak bardzo wpływa na tzw. pogodę kosmiczną niemal na wszystkich planetach. Na Ziemi też, i to bardzo. Ta aktywność już nie raz zaburzyła pracę naszych, ziemskich, systemów telekomunikacji, a nawet sieci energetycznych. Wreszcie Słońce wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Jest tworem skomplikowanym, choć na szczęście dla nas, Ziemian, w miarę bezpiecznym. Większość gwiazd nie jest taka. Musimy się o nim jeszcze wiele dowiedzieć.

W skali ziemskiej Słońce jest niewyobrażalnie wielkie

To gigantyczna kula gazu (plazmy), skupionego siłami grawitacji, której średnica równa się 109 średnicom Ziemi, a powierzchnia odpowiada prawie 12 tysiącom powierzchni Ziemi. Masa Słońca to masa 334 tys. mas Ziemi. Słońce w całości składa się z plazmy (w tym z 74 proc wodoru, 25 helu i 1 proc. innych pierwiastków), jednak słoneczna plazma ma w różnych obszarach inną gęstość i temperaturę. Najbardziej gęste i najcieplejsze jest jądro Słońca, które zajmuje obszar równy ¼ promienia całej gwiazdy. Temperatura gęstego (150 razy bardziej gęstego od wody) jądra to ponad 13,5 mln. stopni.

To tam zachodzi główna reakcja termojądrowa, w wyniku której wodór Słońca zamieniany jest w cięższy hel. Z tej przemiany bierze się energia Słońca, a więc m.in. światło i ciepło, którymi cieszymy się na Ziemi. Nad jądrem znajduje się otoczka Słońca, czyli główna, składająca się z wielu warstw o różnej temperaturze główna część gwiazdy. Nad nią zaczyna się atmosfera, też wielowarstwowa i zróżnicowana: w więc najpierw fotosfera, potem chromosfera i wreszcie korona słoneczna. I właśnie tej korony mamy dosięgnąć.

To, co czyni Słońce aktywnym to jego pola magnetyczne. Słońce nie ma jednego, jednorodnego pola magnetycznego. Są ich setki i pokrywają, jak wielkie plamy, całą gwiazdę. Gdy dwa pola magnetyczne o przeciwnych kierunkach zetkną się, powoduje to nagłą zmianę energii tych pól i podgrzanie plazmy. W rezultacie, gdy pola magnetyczne anihilują, dochodzi do gigantycznej erupcji plazmy na zewnątrz. Nazywa się to rozbłyskiem słonecznym. Rozbłyski, powstające przede wszystkim w chromosferze i koronie słonecznej, są zwykle krótkotrwałe (od kilkunastu minut do półtorej godziny), ale w ich trakcie emitowane są największe ilości energii Słońca w postaci fal elektromagnetycznych oraz strumieni cząstek. W chromosferze dochodzi głównie do rozbłysków, których efektem są protuberancje oraz arkady pętli magnetycznych.

Protuberancje to wąskie łuki gęstej i stosunkowo zimnej plazmy (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy stopni), uformowane polem magnetycznym, które wystrzeliwują ponad tarczę słoneczną. Są długie i wysokie na dziesiątki tysięcy km. Wokół protuberancji plazma ma ponad milion stopni, jednak pole magnetyczne skutecznie ją od tej wysokiej temperatury izoluje. Istnieją protuberancje łagodne i eruptywne. Te drugie są następstwem rozbłysków słonecznych, do których dochodzi zawsze w wyniku anihilacji magnetycznych pól. Obserwuje się jeszcze inny typ aktywności, niekiedy zaliczany do protuberancji – są to tzw. arkady pętli magnetycznych, które też powstają w wyniku rozbłysków. Potrafią trwać godzinami lub nawet kilka dni. Pętle układają się jedna obok drugiej, tworząc swoisty tunel palzmowo-magnetyczny. Gdy jedne pętle zanikają, pojawiają się nowe.Dlatego Słońce jest ciekawe.