Zmiany w sondażach. Koalicja Obywatelska zbliżyła się do PiS

Jeśli nauczyliśmy się jednej rzeczy z sondaży w ciągu ostatnich sześciu lat, to tego, że nagłe i duże zmiany w sondażach są czymś niezwykłym, nawet w obliczu szalejących sporów politycznych.

Takie tąpnięcia czy skoki się zdarzają – np. utrata poparcia przez PiS po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji pod koniec 2020 r. czy ożywienie Koalicji Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska latem ubiegłego roku. Ale generalnie zmiany mają raczej charakter powolny i stopniowy. Czytaj też: PiS gasi pożary i łata dziury w Polskim Ładzie. Jakim kosztem?

PiS vs KO: już tylko 6 pkt różnicy Wyniki ostatnich sondaży potwierdzają tę tendencję. Od przełomu września i października, kiedy to PiS był beneficjentem krótkotrwałego wzrostu poparcia, który prawdopodobnie wynikał z kryzysu granicznego, obie główne partie zaczęły się do siebie zbliżać. Z perspektywy PiS-u nie należy przeceniać skali tej zmiany: choć partia ta ma obecnie 35 proc. w porównaniu z 37–38 proc. sprzed kilku miesięcy, jest to wynik porównywalny z pozycją, jaką zajmowała w lutym 2021 r. Różnica polega jednak na tym, że rok temu PiS miał co najmniej 15 pkt proc. przewagi nad swoim najbliższym konkurentem, a o drugie miejsce na podium walczyły KO i Polska 2050. Dziś różnica ta jest dużo mniejsza: KO jest tylko 6 pkt proc. za PiS i coraz bliżej psychologicznie ważnego progu 30 proc., powyżej którego zaczyna znów wyglądać jak potencjalna partia władzy. Po krótkim okresie stabilizacji w ostatnich trzech miesiącach 2021 r. Polska 2050 znów zaczęła spadać w sondażach.

Wśród innych partii Konfederacja (10 proc.) wydaje się wyprzedzać Lewicę (7 proc.), z którą przez ostatnie miesiące rywalizowała o czwarte miejsce. Z drugiej strony zahamowany został wzrost notowań PSL. Istnieje szansa, że przy obecnych wynikach partia weszłaby do Sejmu, ale bardziej prawdopodobne jest, że znów spadnie poniżej progu 5 proc. Czytaj też: Sondaże z początku roku. Polska 2050 i PSL nieco w górę. Co z PiS? Pozorny wzrost liczby niezdecydowanych W ostatnim czasie ukazało się kilka przykuwających uwagę sondaży, które pokazują PiS poniżej progu 30 proc. Wiele mówi się ostatnio o wzroście liczby niezdecydowanych wyborców, składających się z niezadowolonych zwolenników PiS, którzy odwrócili się od swojej partii, ale nie mają dokąd pójść. W rzeczywistości dowody na poparcie tej tezy są nieliczne. Różnice w sformułowaniu pytań o wybór partii prowadzą do systematycznych różnic w odsetku niezdecydowanych w różnych badaniach. W sondażach przeprowadzanych metodą mieszaną (wywiady bezpośrednie i telefony) przez CBOS znaczna liczba wyborców nie opowiada się za konkretną partią – czasami nawet 30 proc. ankietowanych. Z kolei sondaże internetowe stosowane przez Social Changes zwykle odnotowują tylko kilka procent niezdecydowanych wyborców.

Jeśli kilka z tych ośrodków badania opinii publicznej, które mają tendencję do szacowania wyższego poziomu niezdecydowanych wyborców, opublikuje sondaże w krótkim odstępie czasu, może to prowadzić do wniosku, że wyborcy stają się bardziej niepewni. Gdyby jednak proporcje wyborców odmawiających opowiedzenia się za konkretną partią systematycznie rosły, zaobserwowalibyśmy ogólny wzrost mediany niezdecydowanych wyborców, niezależnie od ogólnych różnic. Jednakże podstawowy trend jest bardzo stabilny – z ok. 10 proc. wyborców decydujących się nie deklarować na rzecz konkretnej partii. Pozorny wzrost liczby niezdecydowanych wyborców jest raczej iluzorycznym efektem szumu wokół tego trendu. Czytaj też: Niesnaski w antyPiSie Bliżej koalicji PiS-Konfederacja Szacunki dotyczące liczby posłów odzwierciedlają tendencję zbliżania się do siebie dwóch największych partii. W porównaniu z sytuacją z lipca ubiegłego roku najbardziej prawdopodobny udział PiS w mandatach spadł z 208 do 198.