Święto demokracji lokalnej? Jak Polacy głosują w wyborach samorządowych 2024

Do godz. 12. frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 16,52 proc. Wybory przebiegają spokojnie, choć są incydenty – poinformowała PKW

Dziś od godz. 7 wybieramy radnych, wójtów i prezydentów miast. W wyborach samorządowych 2024 r. startuje blisko 50 tys. osób, a uprawnionych do głosowania jest ponad 29 mln. Pierwsze wyniki – z sondażu exit poll – poznamy już po godz. 21. Do tego czasu trwa cisza wyborcza. W ciągu dnia (o godz. 10, 13:30, 18:30 i 22:00) dane dotyczące bieżącej frekwencji i ewentualnych incydentów podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

Efekt naszego głosowania w wyborach samorządowych odczuwamy najbardziej – głosujemy na naszych sąsiadów, ludzi z bliższej i dalszej okolicy, którzy wybrani na swój urząd będą mieli wpływ na naszą codzienność. „To święto demokracji lokalnej”, podkreślił na pierwszej dziś konferencji PKW jej przewodniczący Sylwester Marciniak.

Wybieramy 1464 wójtów, 906 burmistrzów, 107 prezydentów miast. „W 412 gminach wybór kandydata to referendum, bo mamy jednego kandydata” – mówił rano Marciniak. W takiej sytuacji głosujemy „tak” lub „nie”.

Frekwencja do godz. 12

Do godz. 12. frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 16,52 proc. i jest nieco wyższa w porównaniu do wyborów samorządowych z 2018 r., kiedy o tej porze wniosła 15,62 proc. – przekazał sędzia Marciniak. Wydano ponad 4,5 mln kart do głosowania. Najwyższą frekwencją może pochwalić się woj. podlaskie, najniższą – opolskie. W czołówce miast są Olsztyn, Białystok i Lublin.

Przewodniczący PKW zapewnił o 13:30, że głosowanie nadal przebiega spokojnie. Jak dotąd drobne incydenty wyniknęły z powodu – „o dziwo, od rana już alkoholu”. To zawsze zdarzało się raczej w godzinach popołudniowych, tłumaczył Marciniak. Członkini jednej z obwodowych komisji wyborczych w Płocku stawiła się do pracy, mając 3,5 promila alkoholu. Została wykluczona z komisji, policja bada sprawę.

Poza tym w jednej z gmin wyborcy wymienili się kartami do głosowania, gdzie indziej głosująca podarła karty i opuściła lokal, mężczyzna pod wpływem alkoholu wyniósł karty z lokalu – policja zabezpieczyła je w jego domu.

Policja prowadzi czynności łącznie w sprawie kilkudziesięciu incydentów związanych z wyborami, m.in. ze złamaniem ciszy wyborczej, agitacją wyborczą, kradzieżą, zniszczeniem mienia i propagowaniem systemu totalitarnego.

Trwa cisza wyborcza

Do godz. 21, a więc do zakończenia głosowania, obowiązuje cisza wyborcza. Jej złamanie zagrożone jest karą grzywny do aż 1 mln zł. Zakazana jest – także w internecie – agitacja na rzecz konkretnych kandydatów i list, zabronione jest publikowanie sondaży.

Jak dotąd brak informacji o tym, że cisza wyborcza będzie przedłużona.

Jak poinformował sędzia Marciniak, do próby agitacji lub korupcji wyborczej doszło np. w sobotę na Lubelszczyźnie. Do kobiety, która złożyła zawiadomienie, „przyjechał znany jej osobnik, dał jej cztery sztuki piwa oraz czekoladę, mówiąc, że to jest za głos oddany na partnerkę wręczającego, która kandyduje do rady gminy” – relacjonował Marciniak. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony.

Jak głosować?

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości, który umożliwi znalezienie nas na liście wyborców.

Wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy – po jednym na radnych gminy, powiatu, województwa, a także jeden na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają tylko trzy karty, ponieważ wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (nie ma odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. Mieszkańcy Warszawy głosują dodatkowo na radnych dzielnic.

Na każdej karcie musi znajdować się pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. Karty zawierają także instrukcję głosowania – na dole strony. Są koloru białego, ale nazwiska kandydatów na poszczególnych listach są wydrukowane na kolorowych tłach:

różowym – przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

szarym – przy wyborze radnych gminy,

żółtym – przy wyborze radnych do rady powiatu,

niebieskim – przy wyborze radnych sejmiku województwa.

Jak oddać ważny głos? Na karcie należy zaznaczyć znak „x” (dwie przecinające się linie) w okienku przy nazwisku wybranego kandydata, a następnie kompletne karty wrzucić do urny wyborczej. Nie wolno ich wynosić poza lokal wyborczy, odstępować komukolwiek, dekompletować (karty niewrzucone, rozdarte, niekompletne czy też wrzucone osobno będą uznane za nieważne).

