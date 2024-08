Wywiad Trumpa z Muskiem zamiast debaty z Harris? 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Trump udzieli wywiadu Muskowi, PKW odrzuci sprawozdanie PiS, Harris wybrała swojego wiceprezydenta, przywódca Hezbollahu straszy Izrael, polscy siatkarze zagrają w półfinale z USA.

1. Wywiad Trumpa z Muskiem zamiast debaty?

„W poniedziałkowy wieczór udzielę dużego wywiadu Elonowi Muskowi. Szczegóły wkrótce!” – napisał Donald Trump na swojej platformie Truth. Musk, właściciel serwisu X, na początku lipca poparł byłego prezydenta Donalda Trumpa, kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich. Stało się to pół godziny po próbie zastrzelenia Trumpa podczas wiecu wyborczego. Musk zapowiedział, że przeznaczy 45 mln dol. miesięcznie na kampanię byłego prezydenta USA. Szef platformy X wielokrotnie krytycznie odnosił się także do kontrkandydatki Trumpa Kamali Harris.

Równocześnie ważą się okoliczności pierwszej (i jedynej) telewizyjnej debaty Harris i Trumpa. Donald Trump umówił się z Joe Bidenem na debatę 10 września w telewizji ABC, ale z Kamalą Harris na tym neutralnym gruncie nie chce się już spotkać. Zmienia datę i miejsce na sprzyjającą mu stację Fox News. „Zobaczę ją 4 września albo nie zobaczę jej wcale” – napisał na platformie Truth Donald Trump.

2. Nieoficjalnie: PKW odrzuci sprawozdanie PiS

Reporterzy programu „19:30” w TVP ustalili nieoficjalnie, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja w tej sprawie miała zostać podjęta 31 lipca, przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak poinformował jednak, że termin odroczono do 29 sierpnia. PKW, jak relacjonował Marciniak, „potrzebuje czasu na pogłębioną analizę zgromadzonego materiału dowodowego i zamierza zwrócić się także o dodatkowe wyjaśnienia do Rządowego Centrum Legislacji i NASK”.

„PKW może badać tylko wydatki z oficjalnej kampanii (8 sierpnia–13 października 2023 r.). Nie zajmuje się milionami wydanymi na prekampanię. W najlepszym dla PiS scenariuszu będzie on musiał oddać do budżetu 1 mln 145 tys. zł rocznie (trzykrotność przekroczenia) i co roku tyle samo z subwencji” – pisze w najnowszej „Polityce” Anna Dąbrowska.

3. Harris wybrała swojego wiceprezydenta

Gubernator Minnesoty Tim Walz będzie wiceprezydentem USA, jeśli Kamala Harris wygra tegoroczne wybory do Białego Domu. „Ten wybór jest pewnego rodzaju niespodzianką, jeszcze kilka tygodni temu nie wymieniano go w gronie kandydatów. Za faworytów uchodzili bardziej znani politycy, jak senator z Arizony Mark Kelly czy gubernator Pensylwanii Josh Shapiro” – komentuje z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

60-letni Walz, zanim został gubernatorem Minnesoty, był przez 12 lat kongresmenem z konserwatywnego okręgu, w którym wcześniej wygrywali Republikanie. W Kongresie znany był z doskonałej współpracy z republikańskimi legislatorami. Sprawując urząd gubernatora od 2019 r., Walz dał się poznać jako polityk zdecydowanie progresywny – podpisał ustawy chroniące prawo kobiet do przerywania ciąży, legalizujące marihuanę dla celów rekreacyjnych i ograniczające dostęp do broni palnej. Za jego kadencji i z jego inicjatywy stanowa legislatura przedłużyła płatne urlopy rodzinne, zapewniła posiłki uczniom wszystkich szkół w Minnesocie i wprowadziła maksymalne ceny niektórych leków na receptę.

4. Przywódca Hezbollahu: Izrael słusznie się nas boi

„Izrael nie jest już niezwyciężoną siłą na Bliskim Wschodzie i dlatego słusznie boi się kierowanej przez Iran osi oporu” – oświadczył przywódca libańskiego Hezbollahu Hasan Nasrallah. Zapowiedział, że odpowiedź za zabicie wojskowego szefa grupy Fuada Szukra będzie „silna i skuteczna”, ale nastąpi w „odpowiednim czasie”.

W zeszłym tygodniu wskutek izraelskiego ataku w Bejrucie zginął wysokiej rangi dowódca Hezbollahu Fuad Szukr, a nazajutrz w Teheranie zabito szefa Hamasu Ismaila Hanijego. Izrael nie przyznał się oficjalnie do tego drugiego ataku, ale od kilku dni przygotowuje się na odwet. Ministrom rządu Beniamina Netanjahu wydano telefony satelitarne, do dyspozycji dowódców jest specjalny schron, w którym mogą przetrwać dłuższy czas. W poniedziałek premier Izraela stwierdził, że musi być gotowy na różne scenariusze, w tym „szybkie przejście do ofensywy”.

5. Siatkarze zagrają w półfinale z USA

Podopieczni Nikoli Grbicia w środę zmierzą się z USA. Będzie to jeden z dwóch meczów, które jeszcze przed Polakami w Paryżu: po starciu z Amerykanami o finał Polaków czeka mecz o medal: złoty lub brązowy. Polscy siatkarze awansowali do półfinału po pokonaniu w poniedziałek Słowenii 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20). Od 2004 r. Polakom nie udało się przebrnąć przez ten etap olimpijskiego turnieju. Po raz ostatni w półfinałach biało-czerwoni zagrali w Moskwie w 1980 r. (zajęli czwarte miejsce).

We wtorek z olimpijskich rozgrywek odpadły polskie siatkarki. Przegrały z USA 0:3 (22:25, 14:25, 20:25). Tylko w trzecim secie postawiły się broniącym tytułu Amerykankom. „Ta porażka to nie wstyd, chociaż szkoda, że przez większość czasu Polki sprawiały wrażenie zagubionych. Perspektywa walki o medale być może je przytłoczyła” – komentował w „Polityce” Krzysztof Matlak.

Na igrzyskach w Paryżu Polacy wystąpią w środę również m.in. w boksie (półfinał: Julia Szeremeta), kajakarstwie, kolarstwie torowym, lekkoatletyce (m.in. półfinał 400 m kobiet z udziałem Natalii Kaczmarek) i wspinaczce na czas (ćwierćfinały z Aleksandrą Mirosław i Aleksandrą Kałucką).