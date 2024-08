Kim jest Tim Walz, kandydat Harris na wiceprezydenta. Ten duet sprawił sporą niespodziankę

Tim Walz ma życiorys, który uwierzytelnia jego image „zwykłego Amerykanina” i brata łaty, a jego wybór nie pogłębia konfliktów w Partii Demokratycznej. Czy to jednak wystarczy, by wygrać wyścig do Białego Domu?

Gubernator Minnesoty Timothy (Tim) Walz będzie wiceprezydentem USA, jeśli Kamala Harris wygra tegoroczne wybory do Białego Domu. Kandydatka Demokratów poinformowała go we wtorek o swojej decyzji. Ten wybór jest pewnego rodzaju niespodzianką, jeszcze kilka tygodni temu nie wymieniano go w gronie kandydatów. Za faworytów uchodzili bardziej znani politycy, jak senator z Arizony Mark Kelly czy gubernator Pensylwanii Josh Shapiro.

60-letni Walz, zanim został gubernatorem Minnesoty, był przez 12 lat kongresmenem z konserwatywnego okręgu w tym stanie, gdzie poprzednio wygrywali Republikanie. Wybraniec Harris do jej prezydenckiego „ticketu” zyskał renomę jako polityk popularny w wiejskich regionach, świetnie nawiązujący kontakt z mieszkańcami tych okolic. W Kongresie znany był z doskonałej współpracy z republikańskimi legislatorami. Te głównie zalety przeważyły na jego korzyść w konkurencji z takimi gwiazdami Demokratów jak sekretarz transportu w gabinecie Bidena Pete Buttigieg, senator i były astronauta Kelly czy Shapiro, których wymienia się jako przyszłych kandydatów partii do Białego Domu.

Dlaczego Harris stawia na Walza

Jako urzędujący od 2019 r. gubernator Walz dał się poznać jako polityk zdecydowanie progresywny – podpisał ustawy chroniące prawo kobiet do przerywania ciąży, legalizujące marihuanę dla celów rekreacyjnych i ograniczające dostęp do broni palnej. Za jego kadencji i z jego inicjatywy stanowa legislatura przedłużyła płatne urlopy rodzinne, zapewniła posiłki uczniom wszystkich szkół w Minnesocie i wprowadziła maksymalne ceny niektórych leków na receptę.

W czasie obecnej kampanii prezydenckiej Walz, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Demokratycznych Gubernatorów, wielokrotnie atakował Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance’a, ale w tonacji ironicznej; potrafi błysnąć dowcipem. Vance, z którym Walz spotka się w debacie telewizyjnej, pochodzi z biednej wiejskiej rodziny w Appalachach, ale gubernator powiedział o nim, że „nic nie wie o małomiasteczkowej Ameryce”. Wybraniec Trumpa do roli VP (jak w skrócie określa się wiceprezydenta) popisał się ostatnio skrajnie konserwatywnymi i niezbyt mądrymi wypowiedziami na temat kobiet i rodziny.

Sam Walz ma życiorys, który uwierzytelnia jego image „zwykłego Amerykanina” i brata łaty. Urodził się w West Point, miasteczku w Nebrasce, wychował w wiejskim środowisku, wcześnie stracił ojca, studiował na prowincjonalnej uczelni – Minnesota State University – i przez wiele lat służył w stanowej Gwardii Narodowej. Po studiach pracował jako nauczyciel historii i geografii, był trenerem szkolnej drużyny futbolowej. Biografia ta będzie eksponowana jako przeciwwaga dla backgroundu Harris, która karierę robiła w San Francisco, epicentrum kalifornijskiego liberalizmu. Demokratom zależy na zyskaniu wyborców z wiejskiej, konserwatywnej, popierającej Trumpa prowincji.

W decyzji Harris ważną rolę – komentują media – odegrało także doświadczenie Walza jako kongresmena, jego kontakty zawarte przez 12 lat zasiadania w Izbie Reprezentantów. Przypomina się, że podobnie postąpił Barack Obama, kiedy w 2008 r. kandydował do Białego Domu – na przyszłego wiceprezydenta wybrał Joe Bidena, licząc na jego kontakty w Senacie, gdzie zasiadał od 1973.

Najtrudniej w stanach swingujących

Wybierając Walza zamiast Shapiro, Harris pozbawiła się jednak szansy umocnienia sobie poparcia w Pensylwanii, ważnym stanie swingującym, gdzie zwycięstwo daje 19 głosów elektorskich. Pensylwania, Michigan i Wisconsin to trzy stany Środkowego Zachodu, gdzie zdaniem ekspertów zdecyduje się wynik tegorocznych wyborów. W 2020 r. minimalnie wygrał Biden, ale w 2016 Trump pokonał tam Hillary Clinton. Demokraci liczą, że we wszystkich trzech stanach ich kandydatka wygra z byłym prezydentem, ale sondaże wskazują na razie na remisowy układ sił.

Shapiro, mimo popularności w Pensylwanii, jest Żydem, który mocno demonstrował solidarność z Izraelem, także podczas toczącej się teraz wojny w Gazie. Przeciwko wybraniu go na VP wystąpili liczni związani z Partią Demokratyczną działacze propalestyńscy, przez wielu republikańskich komentatorów i polityków oskarżani o antysemityzm. Gubernator dał się też poznać jako umiarkowany, centrowy Demokrata, popierając m.in. prawo rodziców do posłania dzieci do szkół poza ich okręgiem zamieszkania, w tym szkół prywatnych, za które płaciliby voucherami z budżetu stanowego. Nie podoba się to lewicy Partii Demokratycznej, która lobbowała przeciw jego kandydaturze.

W tym sensie wybór Walza można uznać za „bezpieczny”, nie pogłębia konfliktów w partii. Demokraci podkreślają, że jest popularny także wśród młodych wyborców, kluczowego segmentu ich elektoratu. I zwracają uwagę, że zaraz po ogłoszeniu nominacji oświadczenie z silnym poparciem wydał m.in. senator Joe Manchin, który jako senator był liderem konserwatywnej frakcji u Demokratów (dziś jest senatorem niezależnym).

Republikanie zaczęli już przedstawiać Walza jako „lewicowego ekstremistę”. Przypominają, że w 2020 r. rzekomo zbyt pobłażliwie traktował demonstrantów po śmierci czarnoskórego George’a Floyda, zabitego w Minneapolis – stolicy stanu – przez białego policjanta. Protesty przybrały gwałtowny charakter, z niszczeniem budynków, plądrowaniem sklepów i paleniem samochodów włącznie.