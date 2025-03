Kaczyński i Błaszczak bez immunitetów. Ponad milion podpisów Trzaskowskiego. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Sejm uchylił immunitety poselskie Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi; kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski złożył ponad 1,1 mln podpisów w PKW; lepsze wiadomości o zdrowiu Franciszka; Francja pomaga wywiadowczo Ukrainie; Iga Świątek broni kolejnego tytułu.

1. Kaczyński i Błaszczak bez immunitetu

Jarosław Kaczyński decyzją Sejmu został pozbawiony poselskiego immunitetu: „za” opowiedziało się 236 posłów, przeciw 200. Wniosek o pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności złożył europoseł KO Krzysztof Brejza. W marcu 2024 r. Kaczyński przed komisją śledczą ds. Pegasusa powiedział o nim, że „dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw”.

Immunitetu nie ma już także były minister obrony Mariusz Błaszczak – „za” w tym wypadku głosowało 245 posłów. Prokuratura chce postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień, gdy jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 r. i publicznie ujawnił dwa miesiące później fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101. Pochodzący z 2011 r. dokument mówi o taktyce obrony w razie ataku Rosji. Błaszczak wykorzystał go, by zarzucać politykom PO, że za ich rządów planowano obronę na linii Wisły i „oddanie napastnikowi połowy kraju”.

Jednocześnie Sejm zgodził się na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie innego posła PiS Dariusza Mateckiego. Ma on odpowiadać m.in. w sprawie fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz nieprawidłowości w wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

2. Ponad milion podpisów Trzaskowskiego

Zanim ważny stanie się każdy podpis Rafała Trzaskowskiego (jeśli zostanie prezydentem), musi on – jak każdy startujący w zbliżających się wyborach – zebrać ich przynajmniej 100 tys. To znaczy musiał, bo kandydat KO do siedziby PKW dostarczył ich w czwartek rano ponad milion, dokładnie 1 100 032.

W polityce liczba zebranych podpisów, a zwłaszcza wielokrotne przekroczenie ich minimalnego wymogu, jest pokazem sprawności i siły kandydata. Jako pierwszy z 250 tys. podpisów w PKW zameldował się w tym roku Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Trzaskowski podziękował współpracownikom i obywatelom, którzy pisemnie poparli jego kandydaturę. Podczas konferencji mówił: „Potrzebujemy prezydenta RP, który będzie gotów współpracować z rządem w sprawach najistotniejszych, tutaj potrzebna jest odpowiedzialność, żebyśmy byli w stanie zapewnić przewidywalność, zapewnić dobrobyt, ale przede wszystkim bezpieczeństwo”.

Kalendarz wyborczy wygląda następująco: do 24 marca można tworzyć komitety wyborcze, które do 4 kwietnia (do godz. 16) mają czas na zgłaszanie kandydatów. Wymogiem rejestracji przedstawiciela w wyborach prezydenckich jest właśnie minimum 100 tys. podpisów.

3. Papież w stanie stabilnym

Czwartkowe komunikaty o zdrowiu cierpiącego na zapalenie płuc Franciszka były uspokajające. Rano Watykan poinformował, że „papież miał spokojną noc i nadal odpoczywa w rzymskiej klinice Gemelli”. Wieczorem przekazano, że jego stan kliniczny od kilku dni pozostaje stabilny, a lekarze twierdzą, że nie wystąpiły żadne epizody niewydolności oddechowej.

W związku z tym Stolica Apostolska w piątek nie poda kolejnych komunikatów o zdrowiu papieża, zrobi to dopiero w sobotę.

88-letni Franciszek przebywa w szpitalu od 14 lutego. To czwarty i najdłuższy pobyt głowy Kościoła katolickiego podczas tego pontyfikatu.

4. USA zabrały, Francja reaguje

Jak ujawniono, Stany Zjednoczone nie tylko wstrzymały dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, ale także przestały przekazywać jej dane wywiadowcze. Natychmiast zareagował Paryż. Francuski minister obrony Sebastien Lecornu zadeklarował w czwartek, że jego kraj będzie dostarczał dane zaatakowanej przez Rosję Ukrainie. „Mamy zasoby wywiadowcze, których używamy, aby pomóc Ukraińcom” – stwierdził Lecornu.

Jak podają amerykańskie media, w ostatnim czasie USA nie dzielą się już z Kijowem choćby współrzędnymi, dzięki którym armia mogła wykorzystywać rakiety ATAMCS umożliwiające ataki na cele kilkadziesiąt kilometrów za linią toczących się walk. „Odmawiając pomocy Ukrainie i wycofując się militarnie z Europy, Amerykanie rozpętują III wojnę światową. Zachęcają tym Rosjan do dalszej agresji, zostawiając im wolną drogę”, ostrzegali niedawno nasi wojskowi analitycy Michał i Jacek Fiszerowie.

5. Iga Świątek broni tytułu w Indian Wells

Turniej w Indian Wells (Kalifornia) rozgrywa się od paru dni, ale kluczowe fazy dopiero przed nami. W późny piątek (albo już nocą) do rywalizacji przystąpi Iga Świątek, a prócz niej inne topowe tenisistki. Polka wygrała tu dwukrotnie, w 2024 i 2022 r. W obu przypadkach, co ciekawe, w finale spotkała się z Greczynką Marią Sakkari. To turniej rangi WTA 1000, więc punktów do obrony Świątek ma sporo. W pierwszym pojedynku zmierzy się z Francuzką Caroliną Garcią. W grze są jeszcze Magda Linette (z Agnieszką Radwańską w ławce trenera) i Magdalena Fręch. Jednocześnie rozgrywa się turniej męski – tytułu broni Carlos Alcaraz. W piątek wyjdzie na kort również Hubert Hurkacz. Polscy kibice raczej nie pośpią.

Turniej w Indian Wells rozgrywa się na twardej nawierzchni. W tym roku korty są ponoć szybsze, podobne do tych w Miami, gdzie rozgrywki wkrótce się przeniosą. Tenisistki i tenisiści marzą w USA zwykle o sunshine double, czyli wygranej w obu tych turniejach z rzędu, bo tak się to potocznie określa. W kobiecym tenisie ostatni raz takiego wyczynu dokonała właśnie Iga Świątek, sięgając po tytuły w Indian Wells i Miami w 2022 r.