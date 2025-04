Pierwsza debata prezydencka ze wszystkimi kandydatami. Tym razem odpytują siebie nawzajem

Udział w spotkaniu zadeklarowali wszyscy oficjalni kandydaci na urząd prezydenta. Do wyborów pozostały niespełna trzy tygodnie.

Debata organizowana przez „Super Express” ma się rozpocząć o godz. 18. Zgodnie z wylosowaną kolejnością, w jakiej w studiu stawią się uczestnicy, udział w niej wezmą: Adrian Zandberg, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Artur Bartoszewicz, Marek Woch, Maciej Maciak, Marek Jakubiak, Rafał Trzaskowski, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, a jako ostatni Karol Nawrocki. Pierwszy raz zobaczymy w prezydenckim starciu wszystkich 13 kandydatów.

W pierwszym etapie kandydaci mają zadawać pytania sobie nawzajem, gospodarze z „Super Expressu” będą tylko moderatorami. W drugim etapie przewidziano czas na krótkie (90-sekundowe) indywidualne wystąpienia.

Ostatnia prosta przed wyborami

To trzecia debata organizowana w bieżącej kampanii. Ponad dwa tygodnie temu kandydaci spotkali się dwukrotnie w Końskich, a następnie w niepełnym składzie w Telewizji Republika. Poza wydarzeniem organizowanym przez „Super Express” należy spodziewać się jeszcze co najmniej trzech spotkań – 4 maja w prawicowej wPolsce24, 9 maja po raz kolejny w Telewizji Republika oraz 12 maja we wspólnym wydarzeniu stacji TVP, TVN i Polsat.

W weekend na trzy tygodnie przed wyborami dwaj faworyci do drugiej tury zorganizowali spotkania z wyborcami. Rafał Trzaskowski wezwał sympatyków do Poznania, gdzie pięć lat temu rozpoczynał batalię prezydencką. Kampania ma odzyskać wigor, uskrzydlić kandydata i pomóc mu się odbić w sondażach. Z kolei w łódzkiej Hali Expo odbyła się ostatnia konwencja wyborcza Karola Nawrockiego. Poparcia udzielił mu oficjalnie prezydent Andrzej Duda, co z pewnością zostanie poruszone podczas wieczornej debaty.

Wybory odbędą się 18 maja, a ewentualna (raczej pewna) druga tura 1 czerwca.

Publiczność chce debat

Debata w Końskich, którą organizował sztab Trzaskowskiego, a która nie poszła tak, jak zaplanowano, i nie przyniosła kandydatowi wiele korzyści, pochłonęła ok. 600 tys. zł, co obejmowało wynajem hali, scenografię i wynagrodzenia. – Niestety, to nie były dobrze wydane pieniądze, ale trudno, idziemy dalej – przyznaje polityk PO.

„Publiczność chce debat”, pisze na polityka.pl Wiesław Władyka. Debaty prezydenckie, choć trwają długo, biją rekordy popularności. Do legend przeszły debaty, które naprawdę, bez wielkiej przesady, zadecydowały o wyniku wyborów – pisze Władyka. – Choćby polskie między Wałęsą i Kwaśniewskim czy Jarosławem Kaczyńskim i Tuskiem. Amerykańskie z osławionym pojedynkiem Kennedy’ego z Nixonem czy nawet niedawnym Trumpa z Bidenem. Tu działa prawo wielkich liczb”.