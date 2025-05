Dwa marsze przed drugą turą. „Czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy sama i słaba”

Dwa marsze przejdą w niedzielę przez Warszawę. Zapowiedziany miesiące temu przez Donalda Tuska i sztab Rafała Trzaskowskiego Wielki Marsz Patriotów oraz zwołany w ostatniej chwili przez PiS i sztab Karola Nawrockiego. Są jak premie górskie na ostatnim etapie kampanii. Czy coś zmienią?

Wielki Marsz Patriotów z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim ruszy w południe z pl. Bankowego w Warszawie, przejdzie ulicą Marszałkowską przez rondo Dmowskiego i dotrze na pl. Konstytucji. Na pl. Bankowym będzie ustawiona scena, całe wydarzenie zaplanowano w godz. 11–18.

Marsz zwolenników Karola Nawrockiego też startuje w południe – ruszy z ronda de Gaulle’a, przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, zakończy się na pl. Zamkowym.

Dwa marsze w Warszawie

Dokładnie na półmetku kampanii między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich przez stolicę przejdą dwa konkurencyjne marsze.

Wielki Marsz Patriotów zapowiedziany był długo przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. „Najlepszą odpowiedzią na kwietniowy marsz PiS będzie wielki majowy marsz patriotów. Bo ten maj zdecyduje o tym, czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba” – napisał w marcu na portalu X Donald Tusk.

Na swój marsz sztab Karola Nawrockiego wezwał w trakcie ostatniego wieczoru wyborczego. Skończył się on zwycięstwem Trzaskowskiego, ale niedużym. Za nim trzy kolejne miejsca zajęła prawica, czyli kandydat PiS, lider Konfederacji Sławomir Mentzen oraz – to była niespodzianka – głoszący poglądy antysemickie, antyukraińskie i antyeuropejskie Grzegorz Braun.

Dziś sondaże wskazują na wyrównany pojedynek w drugiej turze, przy czym wciąż dość liczna, kilkuprocentowa część wyborców nie wie, na kogo zagłosuje albo czy w ogóle pójdzie do urn. Dlatego niedzielne marsze są jak premie górskie na ostatnim etapie kampanii – obok spotkań na kanale YouTube ze Sławomirem Mentzenem (Nawrocki był tam w czwartek, Trzaskowski wczoraj) i piątkowej debaty telewizyjnej.

Debata, kawalerka i ustawki Nawrockiego

Niedzielne marsze poprzedziła debata Trzaskowski-Nawrocki w TVP. We wcześniejszych dyskusjach kandydatów (jeszcze przed pierwszą turą) prezydent stolicy wypadał raz lepiej, raz gorzej, a o Nawrockim generalnie pisano, że „ustał” w sytuacji, gdy media donosiły m.in. o podejrzanym przejęciu przez niego i jego żonę gdańskiej kawalerki. W czwartek komentarze miały inny wydźwięk. Zwycięstwo często przyznawano Trzaskowskiemu, choć znaczenie tego pojedynku dla ostatecznego wyniku wyborów trudno ocenić.

„Trzaskowski wielokrotnie wracał do powiązań Nawrockiego z gangsterami, do sprawy kibolskich »ustawek«, w których Nawrocki, wedle własnych deklaracji, brał udział. Oczywiście była mowa o kawalerce i mogliśmy się zdziwić. Odnośnie do »ustawek« to argument był taki, że Nawrocki bił się szlachetnie na nagie pięści... Drugie zdziwienie to raczej zadziwienie. Otóż dowiedzieliśmy się, że bardzo jest nam potrzebna ustawa o statusie osoby najbliższej, bo gdyby takowa była, to on, Karol Nawrocki, miałby ten status w odniesieniu do Jerzego Ż. (właściciela kawalerki) i prezydent Gdańska (!) nie mógłby ukryć go przed nim (w celu przeprowadzenia intrygi na użytek wyborów) w domu pomocy społecznej. Spiętrzenie bezczelności, szalbierczych oszczerstw i konfabulacji jest tu tak wielkie, że aż zatyka i dech zapiera” – oceniał Jan Hartman.

Sprawa kibolskiej ustawki, w jakiej miał brać udział Nawrocki, wyszła w ostatnich dniach. Kandydat PiS nie zaprzecza, miał brać w niej udział razem z chuligańską grupą Lechii Gdańsk. Te powiązania to zresztą źródło wielu dziwnych znajomości Nawrockiego z ludźmi pomorskiego półświatka, o których pisał na łamach „Polityki” Marcin Piątek.

Pomysł Tuska

Idea marszu wzięła się z kampanii wyborczej przed przełomowymi wyborami parlamentarnymi w 2023 r., w których Polacy odsunęli od władzy PiS Jarosława Kaczyńskiego. Najpierw do Warszawy na 4 czerwca tego roku Donald Tusk wezwał na antyrządowy pochód „w obronie demokracji, wolnych wyborów, Polski w UE, przeciw drożyźnie, kłamstwu i złodziejstwu władzy PiS”.

Frekwencja przeszła oczekiwania – najpierw była mowa o 50 tys. uczestników, ale im bardziej rósł entuzjazm, im bardziej nakręcała się kula śniegowa oczekiwań, padały coraz większe szacunki i w kulminacyjnym momencie podano, że zebrało się pół miliona ludzi. Dokładne liczby nie miały jednak aż takiego znaczenia, bo tłum idący przez Warszawę dał wiarę wyborcom ówczesnej opozycji w zwycięstwo. PiS zlekceważył to wydarzenie, niektórzy politycy tego obozu obrażali tylko jego uczestników.

Manewr Tusk powtórzył tuż przed wyborami, zapraszając na „Marsz miliona serc” na początku października. „Niemożliwe stało się możliwe. Kiedy widzę to morze serc, setki tysięcy uśmiechniętych twarzy, to czuję, że przychodzi przełomowy moment w historii naszej ojczyzny. Przeżyłem już kilka takich przełomowych chwil, wtedy też wielu nie wierzyło” – mówił lider PO.

„Idziemy po zupełnie nową Polskę, miliony właśnie się obudziły. Idziemy w kierunku kraju tolerancyjnego, różnorodnego, europejskiego i uśmiechniętego. Idziemy w kierunku przyszłości. Nie chcemy cały czas oglądać się do tyłu, budować polityki tylko na resentymencie i pompatyczności, która jest nie do wytrzymania. Chcemy się oprzeć na najlepszej tradycji Polski, a nie odwoływać do tradycji propagandy i kłamstwa komunistycznego” – dodawał wtedy Rafał Trzaskowski.

„Na dwa tygodnie przed wyborami partie demokratyczne wysłały sygnał gotowości do współpracy. Do solidarności na miarę tej z sierpnia 1980 r. jeszcze im trochę brakuje, ale zawieszenie bratobójczych potyczek na czas marszu i, miejmy nadzieję, dwa ostatnie tygodnie kampanii nie powinno być większym problemem. To byłaby piękna uwertura do finalnej bitwy z obozem zła” – pisał w „Polityce” wtedy Adam Szostkiewicz. I tak było, bitwa została wygrana 15 października 2023 r.

Marketingowcy PiS są sprytni

Czy obecne marsze mogą jeszcze coś zmienić? Przykład z 2023 r. pokazuje, że tak. Jak tłumaczył Wojciech Szacki z Polityki Insight, odnosząc się właśnie do wyborów w 2023 r., 18 maja tego roku zagłosowało o prawie 2 mln Polaków mniej – z przyczyn demograficznych ubyło ok. 300 tys. uprawnionych do głosowania, ok. 1,7 mln się zdemobilizowało. Chodzi więc m.in. o mobilizację.

„Pocieszające dla Trzaskowskiego może być to, że demobilizacja w niewielkim stopniu dotknęła elektorat samej KO – jej reprezentant stracił niecałe pół miliona wyborców; z 6,6 mln głosów dla Koalicji zrobiło się w pierwszej turze wyborów prezydenckich 6,14 mln. Zauważmy, że w tym samym czasie doszło do małej katastrofy PiS – na Nawrockiego zagłosowało o niemal 2 mln osób mniej niż na PiS w 2023 r. Teraz na Nowogrodzkiej mało kto się tym pewnie przejmuje, wszyscy są upojeni procentami całej prawicy i szansą na wygraną 1 czerwca, ale długofalowo wyniki pierwszej tury są dla Jarosława Kaczyńskiego głośnym ostrzeżeniem” – pisał Szacki.

„Przepływy elektoratów nie są, rzecz jasna, automatyczne – nie wszyscy wyborcy Konfederacji czy Brauna zagłosują na kandydata PiS. Ale to jednak on ma większy rezerwuar głosów do pozyskania. I najważniejsze – na horyzoncie nie widać rzeczonej emocji mobilizującej sympatyków koalicji 15 października. Straszenie Nawrockim nie sprawdziło się w pierwszej turze, dlaczego raptem miałoby zadziałać na masową skalę w drugiej?” – mówili w podkaście Karoliny Lewickiej dr Anną Materska-Sosnowska oraz nasz dziennikarz Rafał Kalukin.

A Mariusz Janicki jeszcze przed pierwszą turą wyborów przestrzegał, że „marketingowcy PiS są zręczni” i przed Trzaskowskim bardzo trudne zadanie. „Trudno sobie wyobrazić, aby Trzaskowski miał wygrać wybory, nie akcentując, że jest to dokończenie Października, przywrócenie liberalnej demokracji, rozliczenia łamania prawa i konstytucji. Prawica buduje legendę walki z wielką opresją »reżimu Tuska«, niczego się nie wstydzi, nie ma hamulców w języku i oskarżeniach – i zyskuje w sondażach. Także po drugiej stronie nastał chyba czas wzmacniania tożsamości, przywracania sensu i retoryki 15 października. W końcu i tak będzie to wybór między Trzaskowskim a PiS” – pisał pierwszy wicenaczelny „Polityki”.