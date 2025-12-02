Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
2 grudnia 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

2 grudnia 2025
Czy koniec wojny jest bliski? Relacje Kaczyński-Nawrocki. Sterydy anaboliczne Polacy biorą jak cukierki. Czy młodzież boi się rozmawiać przez telefon? Z psem do pracy. Triki i uniki Roberta Lewandowskiego. Rozmowa ze Scarlett Johansson. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

I już czas na najnowszą „Politykę”. Przygotowaliśmy wiele interesujących, aktualnych tematów z wielu dziedzin. Proponujemy zatem między innymi:

• Co się dzieje z Ukrainą i w Ukrainie, jak jest tam przyjmowany tzw. plan pokojowy Trumpa, jaka jest atmosfera po wielkiej aferze korupcyjnej, w którą zamieszani są najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego, czy koniec wojny jest bliski, czy wciąż do niego daleko – pisze Paweł Reszka.

• Prezydent Nawrocki wyraźnie ma ambicję zostać liderem, a przynajmniej patronem całej polskiej prawicy; co na to Jarosław Kaczyński, jakie ma relacje z Nawrockim, czy ta współpraca będzie przebiegać harmonijnie, czy należy się spodziewać wstrząsów i turbulencji – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej.

Nowa „Polityka”PolitykaNowa „Polityka”

• „Precz z komuną”, czyli z czym; jak traktować powrót języka antykomunistycznego u prawicowych polityków po wyborze Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu i Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu; czy ta emocja jest jeszcze żywa, jak prawica przez ostatnie dekady traktowała takie hasła i na ile były użyteczne – pisze Rafał Kalukin.

• Sterydy anaboliczne? Jak się okazuje, Polacy serwują je sobie niemal jak cukierki; jakie ma to konsekwencje dla zdrowia, co powoduje, że tak chętnie i powszechnie są stosowane, jakie przepisy regulują tę sferę – o tym w artykule Joanny Cieśli.

• Czy młodzi ludzie boją się rozmawiać przez telefon, unikają tego na rzecz wiadomości tekstowych? Obserwacje i badania potwierdzają takie zjawisko; skąd zatem się bierze, jak to tłumaczą psychologowie i sami zainteresowani – sprawie przyjrzała się i opisała Joanna Podgórska.

• Czy można przyjść do pracy z psem? W wielu przypadkach można; jak to jest regulowane w firmach, co na to inni pracownicy i ewentualni klienci, co daje człowiekowi towarzystwo zwierzaka podczas pracy, jak się czują z tym same zwierzęta – pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Kiedy myśli się o starszych małżeństwach, stereotyp podpowiada, że to żona opiekuje się zazwyczaj jeszcze starszym mężem, ale często jest odwrotnie; jak zatem z czynnościami opiekuńczymi radzą sobie mężczyźni, gdzie mogą szukać porady i pomocy – o tym w tekście z naszego cyklu „Odchodzić po ludzku” autorstwa Marty Lau.

• Dlaczego amerykański sektor technologiczny zmienił poglądy z lewicowych na prawicowe – opowiada w wywiadzie Jacob Silverman, autor książki „Silver rage”.

I jeszcze w nowym numerze „Polityki”:co dalej z lotniskiem w Radomiu; • katoliccy nacjonaliści; • kim jest Kiriłł Dmitrijew, główny negocjator Putina; • Jannik Sinner – maszyna do tenisa; • kiedy nadejdzie zmierzch ludzkości; • jak 200 lat temu Polacy spiskowali z Rosjanami, żeby obalić cara; • rozmowa ze Scarlett Johansson o jej reżyserskim debiucie; • triki i uniki Roberta Lewandowskiego, czyli o jego nowej biografii; • toksyczna parentyfikacja; niezwykła Wyspa Lalek.

I jeszcze znacznie więcej, zachęcam do przeczytania wszystkich pozycji. Życzę milej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

