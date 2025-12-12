Czego nie wie Nawrocki. Szef NATO: Jesteśmy celem. Orbán chce być prezydentem? 5 ważnych tematów na dziś

Politycy koalicji: Nawrocki nie wie, bo ma bałagan w kancelarii. Szef NATO ostrzega przed Rosją. Orbán ma plan, jak nie stracić władzy. UE porozumiała się w sprawie rosyjskich aktywów. Wzruszenie w Parlamencie Europejskim.

1. Czego nie wie Nawrocki

Karol Nawrocki twierdzi, że nie miał informacji na temat przekazania przez Polskę poradzieckich myśliwców MiG-29 Ukrainie. Mówił o tym podczas środowej wizyty w Rydze. To spowodowało gwałtowną reakcję polityków koalicji rządzącej, którzy komentują, że Nawrocki nie wie, bo wybrani przez niego urzędnicy go nie informują.

„Informacja na temat przekazania samolotów Ukrainie omawiana była kilkukrotnie w obecności przedstawiciela prezydenta RP na komitecie bezpieczeństwa narodowego Rady Ministrów. W ostatnim czasie 16 września i 4 listopada” – odpowiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Miłosz Motyka z PSL dodał na platformie X: „Gdybyście się w Kancelarii Prezydenta zainteresowali bezpieczeństwem państwa, rzetelną robotą i wymieniali ze sobą informacje, a nie zajmowali się stale politykierstwem, pluciem na rząd i szkodzeniem Polsce, to do prezydenta dotarłyby wszystkie informacje”.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodał: „Albo kłamią z premedytacją, albo się ze sobą w ogóle nie kontaktują. Jedno i drugie kompromitujące”, a zakończył szef MSZ Radosław Sikorski: „Ponadto Kancelaria Prezydenta widnieje na rozdzielniku protokołów z posiedzeń, w których ta sprawa jest od miesięcy czarno na białym”.

Politycy i wojskowi z Kancelarii Prezydenta próbowali się bronić. Na przykład tak jak gen. Mirosław Bryś z BBN: „Lakonicznych zdań dotyczących propozycji donacji sprzętu na Ukrainę padających podczas KBN nie można mylić z rzetelnym informowaniem prezydenta Nawrockiego o planach i zamiarach MON!”.

2. Szef NATO: Jesteśmy kolejnym celem

„Jesteśmy kolejnym celem Rosji” – powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że wciąż zbyt wielu sojuszników nie dostrzega zagrożenia dla Europy ze strony Rosji i nie rozumie, że wojnie można zapobiec tylko przez radykalne zwiększenie wydatków na obronność.

„Zbyt wielu nie dostrzega, jak pilna jest sytuacja, i zbyt wielu wierzy, że czas działa na naszą korzyść. Tak nie jest. Czas na działanie jest teraz” – stwierdził sekretarz generalny NATO. Warto przy tym pamiętać, że prezydent Rosji Władimir Putin powiedział: „Nie planujemy wojny z Europą. Ale jeśli Europa tego chce i zacznie, jesteśmy gotowi już teraz”.

3. Orbán chce być prezydentem?

Jak podał w czwartek Bloomberg, który powołał się na węgierskie media, spodziewający się wyborczej klęski w 2026 r. Viktor Orbán ma pomysł, jak mimo to utrzymać się u władzy. Obecny premier, prowadzący prorosyjską politykę, chciałby zostać prezydentem i zdążyć tak zmienić konstytucję, by był to najmocniejszy element władzy na Węgrzech.

Bloomberg sugeruje, że Orbán inspiruje się przykładami przywódców Turcji i Rosji. Agencja przypomniała również, że na Węgrzech to parlament głosuje nad tym, kto jest prezydentem, dlatego kluczową kwestią w tym pomyśle jest czas.

4. Porozumienie ws. rosyjskich aktywów

Kraje UE porozumiały się wstępnie w czwartek w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów – zdecydowały, że będą one zamrożone na stałe, bez przedłużania tego procesu co pół roku za zgodą wszystkich stolic. Taką informację przekazała duńska prezydencja.

To nie przesądza jeszcze, że z rosyjskich aktywów zostanie udzielona Ukrainie pożyczka reparacyjna, ale – według komentatorów – czwartkowe porozumienie jest dużym przełomem i krokiem w stronę takiego rozwiązania.

Wciąż ogromne wątpliwości w tej sprawie ma Belgia, w której znajduje się zdecydowana większość rosyjskich aktywów. W tym duchu jeszcze w środę wypowiadał się premier Bart de Wever. W czwartek wicepremier Belgii i minister finansów Vincent Van Peteghem powiedział jednak – zastrzegając, że jego kraj na łatwe kompromisy nie pójdzie – że „w pewnym momencie” zamrożone rosyjskie aktywa będą musiały zostać użyte do sfinansowania wsparcia na rzecz Ukrainy.

5. Tłumaczka nie powstrzymała łez

11-letni Roman Oleksiw, okaleczony przez Rosjan w 2022 r. w czasie ataku w Winnicy, opowiadał w Parlamencie Europejskim o tym, jak stracił mamę. Na skutek uderzenia rakiety chłopiec doznał poparzeń obejmujących 80 proc. powierzchni ciała. Mama Halyna zginęła, tak jak 26 innych osób.

„To był ostatni raz, kiedy widziałem mamę, ostatni raz, kiedy mogłem się z nią pożegnać” – mówił chłopak. Tłumacząca jego słowa kobieta nie była w stanie powstrzymać łez i nie mogła wydobyć słowa. Wyręczył ją mężczyzna z sali, który przetłumaczył do końca wypowiedź Romana.

W rosyjskim ataku rakietowym na centrum Winnicy 14 lipca 2022 zginęło 27 osób (w tym troje dzieci), a ponad sto zostało rannych.