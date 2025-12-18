Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
18 grudnia 2025
Kraj

Sondaż: Korona Brauna trzecia. Film Holland bez szans na Oscara. Alcaraz zmienia trenera. 5 tematów na dziś

18 grudnia 2025
Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun i Przemysław Wipler jeszcze przed rozstaniem. Zdjęcie z października 2023 r. Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun i Przemysław Wipler jeszcze przed rozstaniem. Zdjęcie z października 2023 r. Adam Chełstowski / Forum
Sondażowa mijanka na skrajnej prawicy. Film Agnieszki Holland nie zdobędzie Oscara. Jeden z najlepszych tenisistów świata rozstaje się z trenerem. Po wecie Karola Nawrockiego psy nadal na łańcuchach. Zaskakujące słowa szefowej personelu Białego Domu o Donaldzie Trumpie.

1. Sondaż: Korona przed Konfederacją

Według najnowszego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, Korona Grzegorza Brauna (11,18 proc.) wyprzedziłaby Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka (10,67 proc.). To pierwszy partyjny sondaż, który pokazał mijankę między tymi dwoma ugrupowaniami.

Na pierwszym miejscu cały czas jest Koalicja Obywatelska (35,29 proc.), a za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość (31,21 proc.). I tylko te cztery ugrupowania weszłyby do Sejmu, co oznacza przejęcie władzy w Polsce przez radykalną prawicę.

A na Polityka.pl Karolina Lewicka rozmawia o fenomenie skrajnej prawicy z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim i jego pierwszym zastępcą Mariuszem Janickim (do obejrzenia także na platformach streamingowych i YouTubie).

2. Film Agnieszki Holland bez szans na Oscara

„Franz Kafka” Agnieszki Holland, polski kandydat do kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego, nie znalazł się na liczącej 15 tytułów shortliście ogłoszonej przez Amerykańską Akademię Filmową. O nominacje do Oscara powalczą m.in. pokazywane już w polskich kinach filmy „Sirât” czy tajwański „Left-Handed Girl”.

Na oscarowych krótkich listach znalazła się za to inna polska reżyserka, 38-letnia Sylwia Szkiłądź, której „Autokar” ma szansę na nominację w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Z kolei operator Łukasz Żal powalczy o nagrodę w kategorii najlepsze zdjęcia za pracę nad „Hamnetem” Chloé Zhao – polecamy rozmowę z naszym nominowanym w najnowszym numerze „Polityki”.

Ostateczne nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 22 stycznia 2026 r., a zwycięzców poznamy podczas gali 15 marca.

3. Carlos Alcaraz rozstał się z trenerem

W tenisowym świecie trwa jeszcze przerwa od gry, ale dzieją się sprawy pozakortowe – Iga Świątek rozdała np. pierwsze stypendia w ramach fundacji wspierającej młodych sportowców, założonej przez nią w tym roku. Inni trenują już intensywnie przed kolejnym sezonem. Carlos Alcaraz, lider męskiej klasyfikacji, ogłosił tymczasem, że rozstał się z trenerem Juanem Carlosem Ferrero.

To elektryzujące doniesienia – współpracowali przez siedem lat, które dla 22-letniego Hiszpana były pasmem ogromnych sukcesów. Wygrał 24 turnieje ATP, w tym sześć wielkoszlemowych. „Dziękuję ci za to, że dziecięce marzenia zamieniłeś w rzeczywistość” – napisał „Carlitos” w social mediach. „Dotarliśmy na sam szczyt i czuję, że jeśli nasze sportowe drogi miały się kiedyś rozejść, to właśnie z tego miejsca” – dodał. „Mimo trudności byliśmy niesamowitym zespołem i jestem pewien, że nadal będziecie osiągać wielkie sukcesy – zrewanżował się Ferrero. – Chciałbym móc kontynuować tę drogę. Wierzę, że dobre wspomnienia i dobrzy ludzie zawsze znajdują sposób, by ich drogi znów się przecięły”.

Jeszcze nie wiadomo, kto poprowadzi Alcaraza w nowym sezonie. Zawodnicy wrócą do gry za kilka tygodni, a już w połowie stycznia czeka ich pierwszy ważny test: wielkoszlemowy Australian Open.

4. Nawrocki zablokował, łańcuchy zostają

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Sejmu nie udało się zebrać większości 3/5 poselskich głosów (263 mandaty) koniecznej do odrzucenia prezydenckiego weta tzw. ustawy łańcuchowej, która miała zakazać trzymania psów na łańcuchach. Zabrakło 17 głosów, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który do Sejmu nie przyszedł, chociaż wcześniej poparł te przepisy.

Weto Karola Nawrockiego źle ocenia 56 proc. ankietowanych przez Instytut Pollster na zlecenie „Super Expressu”. 44 proc. respondentów dobrze oceniło tę decyzję. Ponad 70 proc. Polaków nie akceptuje trzymania psów na łańcuchach.

„Na razie zatem pozostanie to, co było. Pies na łańcuchu z teoretycznym i nieegzekwowalnym ograniczeniem czasowym. Bo ustawa o ochronie zwierząt w obecnym kształcie przewiduje, że pies może być trzymany na łańcuchu maksymalnie 12 godzin na dobę przy zapewnieniu co najmniej trzymetrowej długości uwięzi, dostępu do schronienia i wody” – pisze na Polityka.pl Agnieszka Sowa.

5. „Osobowość alkoholika”. Szefowa personelu Białego Domu o Trumpie

Wypowiedzi jednej z najbliższych współpracownic Donalda Trumpa ukazały się we wtorkowym wydaniu pisma „Vanity Fair”. Susie Wiles opowiada o prezydencie, ale i innych figurach Białego Domu i różnych kontrowersyjnych sprawach.

O Trumpie mówi np., że ma „osobowość alkoholika”, „działa przekonany, że nie ma takiej rzeczy, której on nie może osiągnąć”. To porównanie mające oddawać styl działania prezydenta, bo wiadomo, że nie pije on alkoholu. Wiles krytykuje też rewanżyzm, choć dodaje, że „Trump nie kieruje się chęcią zemsty, ale jeśli zobaczy ku temu okazję, to z niej korzysta”.

Przyznaje poza tym, że tak jak inni podejście Trumpa do Putina początkowo wiązała z podziwem, ale w drugiej kadencji zmieniła opinię. „Rozmowy telefoniczne, które mieliśmy z Putinem, były bardzo mieszane. Niektóre z nich były przyjazne, niektóre nie”.

Wiles krytykuje też zachowania administracji Trumpa w tzw. sprawie Epsteina, m.in. atakowanie w tym kontekście byłego prezydenta Billa Clintona. Tak samo złe zdanie ma o decyzji Elona Muska, który rozmontował pomocowy fundusz USAID.

Po ukazaniu się materiału w „Vanity Fair” Wiles oskarżyła pismo o „nieuczciwy atak na nią, najlepszego prezydenta, personel Białego Domu i cały gabinet”.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

    Jerzy Baczyński

  2. Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

    Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight

  3. Notatnik polityczny. PiS marzył o „tysiącach Wietnamów”, więc je dostał od Tuska. I przegrywa bitwę za bitwą

    Michał Danielewski

  4. Niewygodny lider? Niemcy są już drugie w NATO po USA. Teraz widać, jakie to ważne dla nas

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  5. Kard. Ryś w Krakowie. Posprzątać po Jędraszewskim będzie trudno. „Dużo zależy od zwykłych księży”

    Adam Szostkiewicz

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną