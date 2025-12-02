Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agnieszka Sowa
Agnieszka Sowa
2 grudnia 2025
Społeczeństwo

Weto pod zakazem łańcuchów, podpis pod zakazem futer. Nawrocki lawiruje między Konfederacją a PiS

2 grudnia 2025
Prezydent Karol Nawrocki Prezydent Karol Nawrocki Mikołaj Bujak/KPRP / X (d. Twitter)
Jarosław Kaczyński oczekiwał, że prezydent podpisze obie ustawy. Za to Konfederacja apelowała o podwójne weto. Więc Nawrocki postąpił według przysłowia: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie dwóch ustaw dotyczących ochrony zwierząt. Podpisał zakaz hodowli zwierząt na futra, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, a zawetował tzw. ustawę łańcuchową, czyli zakazującą trzymania psów na uwięzi, co nadal jest powszechnym zwyczajem na wsi.

– Chyba chciał pokazać, że nie jest opozycją totalną, i to mnie cieszy, bo prezydent państwa nie może być w kontrze do wszystkiego, co proponuje większość rządowa – mówi Radosław Ślusarzyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, który historie obu ustaw obserwuje nieco z boku, bo zajmuje się przede wszystkim ochroną przyrody.

Powszechnie wiadomo było, że prezes Jarosław Kaczyński oczekiwał, że Nawrocki podpisze obie ustawy. Za to Konfederacja apelowała o podwójne weto. Więc Nawrocki postąpił według przysłowia: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”.

Bo kojce były za duże

O swoich decyzjach prezydent poinformował, jak już jest w zwyczaju wszystkich polityków, w nagraniu na serwisie X, tłumacząc powód weta w sprawie ustawy łańcuchowej: „Choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt”, stwierdził Nawrocki. Dodał, że ustawa „stygmatyzowała wieś”.

Nie da się ukryć, że wielu obrońców praw zwierząt punktowało niedociągnięcia tej legislacji, także na łamach „Polityki”. Nasi rozmówcy byli zaniepokojeni tym, że psy uwolnione z łańcuchów zostaną na całe życie zamknięte w ciasnych pomieszczeniach, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, bo nie zapisano procentu ażurowości ścian ani materiału, z jakiego mają być zrobione kojce. Martwiło ich też, że ustawa za standard humanitarnego utrzymywania psa ważącego 20 kg uznaje 10 m kw. kojca na całe życie, bo nowe prawo nie zawierało precyzyjnych regulacji, kiedy i na jak długo pies ma być z kojca wypuszczany.

Prezydent tymczasem chyba uważa, że kojce są za duże, bo w swoim wystąpieniu wspomniał o „kojcach dla psów wielkości kawalerki w miastach”. Zapowiedział prezydencki projekt ustawy w tej materii: „Składam do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który pozwoli spuścić psy z łańcuchów, realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców”.

– Część środowiska uważała, i ja też z tym się zgadzam, że ustawa łańcuchowa była nieprecyzyjna i w wielu punktach nieostra – mówi Radosław Ślusarczyk. – Jednak problemem nie były zbyt duże kojce.

Sejm odbije weto?

Karol Nawrocki uzasadnił również swoją zgodę na zakaz hodowli zwierząt na futra. Wyjaśnienia znów kierował do rolników. Podkreślił, że ponad 2/3 społeczeństwa, w tym także mieszkańców wsi, popiera ten zakaz. Przypomniał, że rozmawiał z przedstawicielami branży i że ich oczekiwania – ośmioletni okres przejściowy, odszkodowania – zostały uwzględnione w ustawie.

Jednak zapowiedział stanowczo, że nie podpisze więcej żadnych ustaw ograniczających produkcję rolną. I że w jego kancelarii przygotowywany jest projekt ustawy chroniącej prowadzenie produkcji rolnej na wsi.

Jednak w sprawie zawetowanej ustawy łańcuchowej nic nie jest jeszcze przesądzone. Sejm może prezydenckie weto odrzucić większością 3/5, a więc 276 posłów. A za przyjęciem ustawy w Sejmie głosowało 280.

– Ale przede wszystkim trzeba rozmawiać – mówi Ślusarczyk – Apeluję do rządzących, że skoro prezydent zawetował ustawę powołująca Park Narodowy Dolnej Odry czy ustawę łańcuchową, to siadamy do stołu, robimy to jeszcze raz, poprawiamy i znów dajemy prezydentowi, może z lepszym uzasadnieniem. Bo w przypadku Dolnej Odry zastrzeżenia były nieuzasadnione, więc może zabrakło komunikacji?

Agnieszka Sowa

Agnieszka Sowa

Dziennikarka działu społecznego w „Polityki”. Pisze m.in. o niepełnosprawności, służbie zdrowia, prawach zwierząt i prawach reprodukcyjnych. Nominowana do nagrody Grand Press 2017 w kategorii publicystyka za tekst „Życie poza życiem”. Laureatka Grand Press 2020 w kategorii publicystyka za tekst „Zwierzę przemysłowe"
Więcej na ten temat
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Zmarła w łóżku do rehabilitacji. Tragicznie. Ostatnio dzieje się to w Polsce zbyt często

    Violetta Krasnowska

  2. Unia ws. wyroku TSUE „nie może nam nic narzucić”? Tusk hamletyzuje, znów chce być jak Kaczyński

    Mateusz Witczak

  3. Psychiatria kiedyś i dziś. Już nie myślimy, że to „nienormalne”. Ale system nadal nie nadąża

    Paweł Walewski

  4. Ustawa łańcuchowa. Większość wiejskich burków na niej straci. Decyzja należy do Nawrockiego

    Andrzej Elżanowski

  5. Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

    Joanna Cieśla

Czytaj także

null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną