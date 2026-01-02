Przejdź do treści
2 stycznia 2026
Kraj

Tragedia w Szwajcarii. Orędzie Tuska. Dobry występ Tomasiaka w Ga-Pa. 5 ważnych tematów na dziś

Tragedia w Szwajcarii. Orędzie Tuska. Dobry występ Polaka w Ga-Pa. 5 tematów na dziś

Ratownicy przed barem „Le Constellation” w Crans-Montana po eksplozji i pożarze podczas imprezy sylwestrowej, w wyniku której zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad sto zostało rannych. 1 stycznia 2026 r. Ratownicy przed barem „Le Constellation” w Crans-Montana po eksplozji i pożarze podczas imprezy sylwestrowej, w wyniku której zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad sto zostało rannych. 1 stycznia 2026 r. Denis Balibouse / Forum
W pożarze w szwajcarskim barze zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad sto jest rannych. Ataku na posiadłość Putina, o którym światu opowiada Moskwa, nie było? Premier zapowiedział w orędziu m.in. „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści”. Bardzo dobry występ polskiego skoczka w TCS. Zima nie odpuszcza.

1. Tragedia w Szwajcarii

W sylwestrową noc w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana doszło do wybuchu i pożaru w pełnym klientów barze Le Constellation. Według ostatnich informacji od służb zginąć miało nawet 40 osób, a 115 zostało rannych, z czego większość ciężko lub bardzo ciężko. Wielu poparzonych walczy o życie w szwajcarskich szpitalach.

Przyczyną eksplozji i pożaru, o której piszą miejscowe media, mogło być użycie sylwestrowych środków pirotechnicznych. Jednak prokurator generalna Beatrice Pilloud powiedziała, że rozważane są różne wersje, dlaczego tak szybko ogniem zajęło się całe pomieszczenie, w którym bawiło się wiele osób. „Teraz naszym priorytetem jest jak najszybsza identyfikacja ofiar śmiertelnych” – dodała.

„Jest to jedna z najgorszych tragedii w historii kraju. Jesteśmy wstrząśnięci” – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Guy Parmelin. W kraju ogłoszono żałobę, flagi na budynku parlamentu będą opuszczone do połowy masztu przez pięć dni. Po identyfikacji ofiar władze chcą najpierw poinformować rodziny, dlatego nie ma dokładnych informacji o ich narodowości.

Jak relacjonowała BBC, bar Le Constellation był miejscem bardzo znanym, z wieloletnią tradycją zabawy czy oglądania na żywo relacji sportowych.

2. Wątpliwy atak na rezydencję Putina

Jak podał „Wall Street Journal”, CIA uważa, że ogłoszony przez Moskwę atak na rezydencję rosyjskiego dyktatora Władimira Putina jest wątpliwy. I że nie była ona celem wojsk ukraińskich.

Sama posesja nosi nazwę „Użyn”, ale znana jest szerzej jako Wałdaj, bo znajduje się na półwyspie na terenie Parku Narodowego Wałdaj. Szef MSZ Siergiej Ławrow ogłosił nie tak dawno, że zaatakowało ją 91 dronów, które zestrzelono. Zdaniem amerykańskiej agencji Ukraińcy wzięli na cel inny obiekt w obwodzie nowogrodzkim, ale nie w pobliżu posiadłości rosyjskiego prezydenta.

Prezydent USA Donald Trump w pierwszych wypowiedziach dawał do zrozumienia, że wierzy Putinowi i jego administracji, stwierdził, że „był bardzo zły”. Teraz być może zmienia pogląd, w swoich mediach społecznościowych Truth Social wkleił bez żadnego komentarza link z artykułu „New York Post” pod tytułem „Bzdury Putina o »ataku« pokazują, że to Rosja stoi na drodze do pokoju”.

„Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał” – zauważa na Polityka.pl Agnieszka Bryc, opisując wszystkie dacze Putina.

3. Orędzie Tuska

„Co to był za rok? Komentatorzy na całym świecie prześcigają się w epitetach. Rollercoaster. Scenariusz dreszczowca, początek nowej ery, koniec znanego świata. Nawet ostatni dzień roku na drogach nad morzem i w górach okazał się dla wielu poważnym wyzwaniem” – mówił w opublikowanym 1 stycznia 2026 r. orędziu premier Donald Tusk. Dodał, że w minionych 12 miesiącach udało się uszczelnić granice, naprawić zabagnione relacje z Europą i odzyskać „polskie miliardy”.

Według Tuska bez względu na to, co będzie się działo, Polska musi trzymać się swojego planu, dlatego 2026 r. ma być czasem przyspieszenia. Wymieniał m.in. dalsze tworzenie najsilniejszej armii Europy, budowę przemysłu obronnego, zdobywanie Bałtyku. „Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa” – stwierdził.

Zapowiedział także „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści”. „Czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, czy skorumpowany polityk, czy prorosyjski bojówkarz. Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulice powróciła przemoc” – powiedział w orędziu premier.

4. Świetny Tomasiak w Ga-Pa

Kacper Tomasiak ponownie zaliczył bardzo dobry występ w tegorocznym 74. Turnieju Czterech Skoczni. W czwartek podczas drugiego konkursu w niemieckim Garmisch-Partenkirchen był ósmy i na koniec niemieckiej części turnieju jest w TOP 10 klasyfikacji generalnej imprezy.

20. miejsce w Ga-Pa zajął trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, 23. Maciej Kot, a na pierwszej serii konkurs zakończył Paweł Wąsek (35. lokata). Prowadzi Słoweniec Damen Prevc, który wygrał zarówno w Oberstdorfie, jaki i w Garmisch-Partenkirchen.

Przed nami teraz dwa konkursy austriackie – w Innsbruku i Bischofshofen.

5. Zima nie odpuszcza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed atakiem zimy i trudnymi warunkami na dworze. Wciąż towarzyszyć nam będą intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Będzie wiał silny wiatr, pojawią się oblodzenia. Trudne warunki mogą występować m.in. w częściach województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego czy podkarpackiego.

„Takie warunki to woda na młyn sceptyków zmian klimatycznych. Uwielbiają pisać (zwłaszcza na X) posty o rzekomym »końcu globalnego ocieplenia«. Jest w tym wiele zwykłego nieuctwa, ale też i sporo intencjonalnej prowokacji, obliczonej na wywołanie emocji. Kilka dni ze śniegiem i temperaturą poniżej zera nie są żadnym dowodem przeciwko wzrostowi średnich temperatur na Ziemi. Rosną bowiem średnie wieloletnie temperatury. Kilka dni z mrozem wśród 365 dni w roku mają na roczną średnią znikomy wpływ” – wyjaśnia na Polityka.pl Michał Rolecki.

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Pokaż więcej
