Tragedia w Szwajcarii. Orędzie Tuska. Dobry występ Tomasiaka w Ga-Pa. 5 ważnych tematów na dziś

W pożarze w szwajcarskim barze zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad sto jest rannych. Ataku na posiadłość Putina, o którym światu opowiada Moskwa, nie było? Premier zapowiedział w orędziu m.in. „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści”. Bardzo dobry występ polskiego skoczka w TCS. Zima nie odpuszcza.

1. Tragedia w Szwajcarii

W sylwestrową noc w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana doszło do wybuchu i pożaru w pełnym klientów barze Le Constellation. Według ostatnich informacji od służb zginąć miało nawet 40 osób, a 115 zostało rannych, z czego większość ciężko lub bardzo ciężko. Wielu poparzonych walczy o życie w szwajcarskich szpitalach.

Przyczyną eksplozji i pożaru, o której piszą miejscowe media, mogło być użycie sylwestrowych środków pirotechnicznych. Jednak prokurator generalna Beatrice Pilloud powiedziała, że rozważane są różne wersje, dlaczego tak szybko ogniem zajęło się całe pomieszczenie, w którym bawiło się wiele osób. „Teraz naszym priorytetem jest jak najszybsza identyfikacja ofiar śmiertelnych” – dodała.

„Jest to jedna z najgorszych tragedii w historii kraju. Jesteśmy wstrząśnięci” – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Guy Parmelin. W kraju ogłoszono żałobę, flagi na budynku parlamentu będą opuszczone do połowy masztu przez pięć dni. Po identyfikacji ofiar władze chcą najpierw poinformować rodziny, dlatego nie ma dokładnych informacji o ich narodowości.

Jak relacjonowała BBC, bar Le Constellation był miejscem bardzo znanym, z wieloletnią tradycją zabawy czy oglądania na żywo relacji sportowych.

2. Wątpliwy atak na rezydencję Putina

Jak podał „Wall Street Journal”, CIA uważa, że ogłoszony przez Moskwę atak na rezydencję rosyjskiego dyktatora Władimira Putina jest wątpliwy. I że nie była ona celem wojsk ukraińskich.

Sama posesja nosi nazwę „Użyn”, ale znana jest szerzej jako Wałdaj, bo znajduje się na półwyspie na terenie Parku Narodowego Wałdaj. Szef MSZ Siergiej Ławrow ogłosił nie tak dawno, że zaatakowało ją 91 dronów, które zestrzelono. Zdaniem amerykańskiej agencji Ukraińcy wzięli na cel inny obiekt w obwodzie nowogrodzkim, ale nie w pobliżu posiadłości rosyjskiego prezydenta.

Prezydent USA Donald Trump w pierwszych wypowiedziach dawał do zrozumienia, że wierzy Putinowi i jego administracji, stwierdził, że „był bardzo zły”. Teraz być może zmienia pogląd, w swoich mediach społecznościowych Truth Social wkleił bez żadnego komentarza link z artykułu „New York Post” pod tytułem „Bzdury Putina o »ataku« pokazują, że to Rosja stoi na drodze do pokoju”.

„Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał” – zauważa na Polityka.pl Agnieszka Bryc, opisując wszystkie dacze Putina.

3. Orędzie Tuska

„Co to był za rok? Komentatorzy na całym świecie prześcigają się w epitetach. Rollercoaster. Scenariusz dreszczowca, początek nowej ery, koniec znanego świata. Nawet ostatni dzień roku na drogach nad morzem i w górach okazał się dla wielu poważnym wyzwaniem” – mówił w opublikowanym 1 stycznia 2026 r. orędziu premier Donald Tusk. Dodał, że w minionych 12 miesiącach udało się uszczelnić granice, naprawić zabagnione relacje z Europą i odzyskać „polskie miliardy”.

Według Tuska bez względu na to, co będzie się działo, Polska musi trzymać się swojego planu, dlatego 2026 r. ma być czasem przyspieszenia. Wymieniał m.in. dalsze tworzenie najsilniejszej armii Europy, budowę przemysłu obronnego, zdobywanie Bałtyku. „Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa” – stwierdził.

Zapowiedział także „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści”. „Czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, czy skorumpowany polityk, czy prorosyjski bojówkarz. Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulice powróciła przemoc” – powiedział w orędziu premier.

4. Świetny Tomasiak w Ga-Pa

Kacper Tomasiak ponownie zaliczył bardzo dobry występ w tegorocznym 74. Turnieju Czterech Skoczni. W czwartek podczas drugiego konkursu w niemieckim Garmisch-Partenkirchen był ósmy i na koniec niemieckiej części turnieju jest w TOP 10 klasyfikacji generalnej imprezy.

20. miejsce w Ga-Pa zajął trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, 23. Maciej Kot, a na pierwszej serii konkurs zakończył Paweł Wąsek (35. lokata). Prowadzi Słoweniec Damen Prevc, który wygrał zarówno w Oberstdorfie, jaki i w Garmisch-Partenkirchen.

Przed nami teraz dwa konkursy austriackie – w Innsbruku i Bischofshofen.

5. Zima nie odpuszcza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed atakiem zimy i trudnymi warunkami na dworze. Wciąż towarzyszyć nam będą intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Będzie wiał silny wiatr, pojawią się oblodzenia. Trudne warunki mogą występować m.in. w częściach województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego czy podkarpackiego.

„Takie warunki to woda na młyn sceptyków zmian klimatycznych. Uwielbiają pisać (zwłaszcza na X) posty o rzekomym »końcu globalnego ocieplenia«. Jest w tym wiele zwykłego nieuctwa, ale też i sporo intencjonalnej prowokacji, obliczonej na wywołanie emocji. Kilka dni ze śniegiem i temperaturą poniżej zera nie są żadnym dowodem przeciwko wzrostowi średnich temperatur na Ziemi. Rosną bowiem średnie wieloletnie temperatury. Kilka dni z mrozem wśród 365 dni w roku mają na roczną średnią znikomy wpływ” – wyjaśnia na Polityka.pl Michał Rolecki.