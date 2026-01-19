Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
19 stycznia 2026
Kraj

Zamieszanie w Polsce 2050. Początek ferii, zima trzyma mocno. 5 ważnych tematów na dziś

19 stycznia 2026
Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050 Aleksander Zieliński / Kancelaria Prezesa RM
Polska 2050 wciąż wybiera nowego przewodniczącego (przewodniczącą); początek ferii i sroga zima; co dalej ze Strefą Gazy; Donald Trump nakłada cła za wspieranie Grenlandii; ruszył wielkoszlemowy Australian Open.

1. Zamieszanie w Polsce 2050

„Cała Polska trzyma kciuki za proces wyborczy w Polsce 2050. Wynik wydaje się drugorzędny, a skala zawirowań przypomina wybory kopertowe z 2020 r.” – pisze Michał Tomasik. Sprawa wyłonienia nowych władz partii ociera się o groteskę, a dziś zobaczymy kolejny jej odcinek. O godz. 18 zostaną wznowione obrady partyjnej Rady Krajowej. Rozpoczęły się w piątek, ale lider ugrupowania Szymon Hołownia je opuścił, tłumacząc się zmęczeniem.

Rada Krajowa P2050 zbiera się, by przedyskutować zamieszanie w związku z drugą turą wyborów przewodniczącego (przewodniczącej) partii i zdecydować, co dalej: powtórka wyborów czy tylko „dogrywka”. Za powtórką opowiada się Hołownia, który zapowiada nawet kandydowanie. W drugiej turze startowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Chwilę przed końcem głosowania system został zablokowany. Partia zawiadomiła ABW i Prokuraturę Krajową w sprawie zewnętrznej ingerencji w wybory.

2. Zaczęły się ferie, zima mocno trzyma

Dziś dwutygodniowe ferie zimowe rozpoczynają uczniowie szkół podstawowych i średnich z województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. A zima trzyma. Meteorolodzy przewidują, że temperatury mogą spaść lokalnie nawet do –20 st. C.

Pogodę w Polsce zawdzięczamy teraz silnemu wyżowi Christian, który przemieszcza się wolno znad Rosji ku Białorusi, przynosząc wysokie ciśnienie, napływ zimnego i suchego powietrza kontynentalnego z Azji. Chłody dotarły już do wschodniej części Polski i powoli przesuwają się na zachód, gdzie w tej chwili są znacznie wyższe temperatury niż w pozostałych częściach kraju. W tym tygodniu na chwilę może do nas dotrzeć też niż, który idzie znad Arktyki w stronę Morza Czarnego. Będzie trochę więcej chmur i zelży śnieg, ale pod koniec tygodnia znowu się ochłodzi.

3. Czy Rada Pokoju przyniesie pokój w Gazie?

W piątek Biały Dom ogłosił skład Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy. Na jej czele stanął Donald Trump, w jej gronie znaleźli się m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, były brytyjski premier Tony Blair, amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i doradca Trumpa Robert Gabriel. Zaproszono też m.in. głowy państw Egiptu, Turcji, Jordanii i Pakistanu. Wysokim przedstawicielem ds. Strefy Gazy ma zostać bułgarski dyplomata Nikołaj Mładenow i pełnić funkcję łącznika między Radą Pokoju a nowymi, lokalnymi władzami enklawy (Narodowym Komitetem Administracji Strefy Gazy). Trump określił je mianem „palestyńskich technokratów”.

Rada Pokoju ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy i zarządzanie jej terytorium zgodnie z zapisami planu, na który w październiku zgodzili się Izrael i palestyński Hamas. W ramach Rady powstał też założycielski komitet wykonawczy (m.in. Rubio i Blair) i komitet wykonawczy Strefy Gazy (m.in. szef tureckiego MSZ Hakan Fidan i katarski dyplomata Ali Thawadi). Izrael sygnalizuje, że nie podoba mu się ustalanie składu tych ciał bez koordynacji z nim.

Amerykańska administracja chciałaby, żeby Rada Pokoju zajęła się też innymi konfliktami, m.in. w Ukrainie i Wenezueli. Byłby to niejako substytut ONZ. W sobotę agencja Bloomberg ujawniła, że zgodnie ze statutem Trump ma decydować, kto zostanie zaproszony do Rady, a za stałe członkostwo w niej kraje mają płacić 1 mld dol. Premier Mark Carney już zapowiedział, że Kanada płacić nie będzie.

4. Cła za wsparcie Grenlandii

Donald Trump nie odpuszcza w sprawie Grenlandii i nadal nie wyklucza siłowego przejęcia wyspy. Właśnie ogłosił cła na osiem krajów, które wysyłają na Grenlandię swoich żołnierzy. Taryfy mają obowiązywać od 1 lutego i wzrosnąć w czerwcu do 25 proc. Nie zostaną zniesione, dopóki USA nie podpiszą umowy o aneksji wyspy.

W niedzielę tych osiem krajów, czyli Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania, w oświadczeniu zapewniło o solidarności z Danią i narodem Grenlandii. „Jesteśmy gotowi do dialogu opartego na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które stanowczo popieramy” – czytamy.

„Jeśli Trump czegoś zapragnie, użyje wszelkich zasobów, łącznie z armią. Nikt w administracji mu się nie sprzeciwi, inaczej niż za jego pierwszej kadencji, gdy zwłaszcza były sekretarz obrony James Mattis blokował co bardziej szalone pomysły związane z zaangażowaniem sił zbrojnych. Teraz takich postaci wokół prezydenta nie ma, są natomiast ludzie działający jak katalizatory jego najgorszych instynktów” – pisze na Polityka.pl Mateusz Mazzini.

5. Ruszył Australian Open

Pierwszy wielkoszlemowy turniej sezonu ruszył na kortach Melbourne w niedzielę lokalnego czasu i potrwa do 1 lutego. To zawsze ekscytujące wydarzenie, bo forma wielu zawodniczek i zawodników jest jeszcze zagadką. W ubiegłym roku w Australii triumfowali Madison Keys i Jannik Sinner. Keys nieco obniżyła loty, więc przed nią trudne zadanie. Sinner jest nieomal bezkonkurencyjny, ale Carlos Alcaraz, który nigdy tu nie wygrał, na pewno też ma apetyt na puchar.

Iga Świątek też jeszcze w Melbourne nie wygrała – w 2025 r. tylko piłka dzieliła ją od finału (przegrała właśnie z Keys). Pierwszy mecz rozegra nie wcześniej niż o godz. 9 polskiego czasu w poniedziałek. Jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan.

„W dobie rozbuchanej sztucznej inteligencji dowiadujemy się dokładnie, na co można liczyć. Podobno może być kłopot nawet z przejściem pierwszego tygodnia, bo na drodze może stanąć dwukrotna mistrzyni w Melbourne – Naomi Osaka” – pisze Krzysztof Matlak. Ale i dodaje: „Przewidywaniami AI nie ma co się przejmować. Gorzej, że Iga Świątek nie wysyła jednoznacznych sygnałów mówiących o jej formie”.

Kibicujemy – siłą rzeczy głównie nocami – całkiem dużej polskiej reprezentacji w Australii. Do pierwszej rundy przystąpili Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, w mikście Jan Zieliński. W drugiej zameldowali się już Fręch, Linette, Klimovicova i Majchrzak.

  1. Prezydent w bikini. PiS w pościgu za USA nie zauważył, że to USA wyraźnie się zgubiły

    Bartek Chaciński

  2. Wybory w Polsce 2050. Druga tura unieważniona. Pełczyńska-Nałęcz przestała być faworytką

    Michał Tomasik

  3. Kaczyński zaklina rzeczywistość, próbuje starych manewrów. „Tak otwartej wojny w PiS nie pamiętam”

    Anna Dąbrowska

  4. Notatnik polityczny. Kaczyński stawia na młodego człowieka, który podłącza PiS do prądu

    Michał Danielewski

  5. Sąd odroczył decyzję o areszcie dla Ziobry. Ale jego kariera polityczna i tak dobiega już końca

    Michał Danielewski

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
