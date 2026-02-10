Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
W najnowszej „Polityce” opisujemy dogłębnie słynną, acz złowieszczą aferę Epsteina, analizujemy wszystkie jej wątki, w tym oczywiście polskie tropy, pokazujemy obyczajowe, polityczne i finansowe tło wieloletnich przestępczych działań „zorganizowanej grupy. Zastanawiamy się też, jak to wszystko było możliwe przez tak długi czas, czy uczestnicy tego procederu liczyli na całkowitą bezkarność, skąd czerpali to specyficzne poczucie bezpieczeństwa, czy aż tak wierzyli w zasadę „ręka rękę myje”. O tym wszystkim pisze w obszernym materiale okładkowym Tomasz Zalewski.
Ponadto w nowej „Polityce” dwa tematy polityczne:
• Co zostało z Polski 2050, która wreszcie wybrała swoją nową przewodniczącą, czy to już koniec największych kłopotów tej partii, czy podniesie się z sondażowego dna, czy też po dotychczasowych wstrząsach nadejdą wstrząsy wtórne – opisuje Rafał Kalukin.
• Czy ministrowi Żurkowi uda się choć częściowo zwalczyć chaos w sądownictwie, czy jego dwie ustawy mające uporządkować kwestię KRA i status neosędziów mają szansę na podpis prezydenta, jak stan wymiaru sprawiedliwości wpływa na wydawanie wyroków – o tym w tekście Ewy Siedleckiej.
I dalej w nowej „Polityce”:
• Czy miłość ma przyszłość, jak dzisiaj wyglądają romantyczne relacje, jak sprawić, aby były trwałe, jaką rolę odgrywają takie rytuały jak walentynki, co przeszkadza w związkach, jakie skutki ma uzależnienie od pornografii – mówi o tym w wywiadzie psychoterapeuta Piotr Mosak.
• W ostatnich latach, w wyniku kolejnych badań, rozszerzane jest pojęcie spektrum autyzmu o inne, dotychczas traktowane jako odrębne, zespoły objawów; jak zatem zmieniają się diagnostyka, metody terapii, postrzeganie tych zjawisk – pisze Joanna Cieśla.
• Śmierć na przejazdach kolejowych nie powinna się zdarzać, ale było ostatnio kilka takich tragicznych zdarzeń, kto zatem zawinił, dlaczego zawiodły zabezpieczenia, jakie wnioski zostały wyciągnięte z tych wypadków – o tym w materiale Katarzyny Kaczorowskiej.
• O tym, jak myśliwi czyhają na granicy pewnego parku narodowego i strzelają do ptaków, które wylecą poza chronioną strefę – pisze Zbigniew Borek.
• Co dalej z kopalnią Wujek, symbolem oporu w stanie wojennym – relacjonuje Juliusz Ćwieluch.
• Kim jest właściciel hotelu, który gościł niedawno zjazd braunistów – wyjaśnia Joanna Solska.
I jeszcze w nowej „Polityce”: czy Iran się rozpadnie; skąd się bierze miłość Polaków do Ameryki; o możliwych końcach świata i jak się na nie przygotować; dlaczego Arktyka zaczyna pękać; 20 lat po słynnym „pakcie stabilizacyjnym”; nadchodzi serial „Ołowiane dzieci”; jak się pisze bestsellerowe górskie kryminały; miłosne red flagi; jak żyją rysie.
To wciąż tylko część naszych propozycji z nowej „Polityki”. Warto przeczytać wszystkie. Życzę owocnej lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego