Redakcja „Polityki”
10 lutego 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

10 lutego 2026
Złowieszcza afera Epsteina: jak to było możliwe przez tak długi czas? Co zostało z Polski 2050. Kim jest właściciel hotelu, który gościł braunistów. Czy miłość ma przyszłość. Szerokie spektrum autyzmu. To tylko część naszych propozycji z nowej „Polityki”. Warto przeczytać wszystkie.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” opisujemy dogłębnie słynną, acz złowieszczą aferę Epsteina, analizujemy wszystkie jej wątki, w tym oczywiście polskie tropy, pokazujemy obyczajowe, polityczne i finansowe tło wieloletnich przestępczych działań „zorganizowanej grupy. Zastanawiamy się też, jak to wszystko było możliwe przez tak długi czas, czy uczestnicy tego procederu liczyli na całkowitą bezkarność, skąd czerpali to specyficzne poczucie bezpieczeństwa, czy aż tak wierzyli w zasadę „ręka rękę myje”. O tym wszystkim pisze w obszernym materiale okładkowym Tomasz Zalewski.

Ponadto w nowej „Polityce” dwa tematy polityczne:

• Co zostało z Polski 2050, która wreszcie wybrała swoją nową przewodniczącą, czy to już koniec największych kłopotów tej partii, czy podniesie się z sondażowego dna, czy też po dotychczasowych wstrząsach nadejdą wstrząsy wtórne – opisuje Rafał Kalukin.

• Czy ministrowi Żurkowi uda się choć częściowo zwalczyć chaos w sądownictwie, czy jego dwie ustawy mające uporządkować kwestię KRA i status neosędziów mają szansę na podpis prezydenta, jak stan wymiaru sprawiedliwości wpływa na wydawanie wyroków – o tym w tekście Ewy Siedleckiej.

Nowa „Polityka”PolitykaNowa „Polityka”

I dalej w nowej „Polityce”:

• Czy miłość ma przyszłość, jak dzisiaj wyglądają romantyczne relacje, jak sprawić, aby były trwałe, jaką rolę odgrywają takie rytuały jak walentynki, co przeszkadza w związkach, jakie skutki ma uzależnienie od pornografii – mówi o tym w wywiadzie psychoterapeuta Piotr Mosak.

• W ostatnich latach, w wyniku kolejnych badań, rozszerzane jest pojęcie spektrum autyzmu o inne, dotychczas traktowane jako odrębne, zespoły objawów; jak zatem zmieniają się diagnostyka, metody terapii, postrzeganie tych zjawisk – pisze Joanna Cieśla.

• Śmierć na przejazdach kolejowych nie powinna się zdarzać, ale było ostatnio kilka takich tragicznych zdarzeń, kto zatem zawinił, dlaczego zawiodły zabezpieczenia, jakie wnioski zostały wyciągnięte z tych wypadków – o tym w materiale Katarzyny Kaczorowskiej.

• O tym, jak myśliwi czyhają na granicy pewnego parku narodowego i strzelają do ptaków, które wylecą poza chronioną strefę – pisze Zbigniew Borek.

• Co dalej z kopalnią Wujek, symbolem oporu w stanie wojennym – relacjonuje Juliusz Ćwieluch.

• Kim jest właściciel hotelu, który gościł niedawno zjazd braunistów – wyjaśnia Joanna Solska.

I jeszcze w nowej „Polityce”: czy Iran się rozpadnie; skąd się bierze miłość Polaków do Ameryki; o możliwych końcach świata i jak się na nie przygotować; dlaczego Arktyka zaczyna pękać; 20 lat po słynnym „pakcie stabilizacyjnym”; nadchodzi serial „Ołowiane dzieci”; jak się pisze bestsellerowe górskie kryminały; miłosne red flagi; jak żyją rysie.

To wciąż tylko część naszych propozycji z nowej „Polityki”. Warto przeczytać wszystkie. Życzę owocnej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
