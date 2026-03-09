Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
9 marca 2026
Kraj

Pierwsze wybory szefów Koalicji Obywatelskiej. Niespodzianek brak. Zwyciężyli partyjni wyjadacze

9 marca 2026
Premier Donald Tusk Premier Donald Tusk Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / mat. pr.
W Koalicji Obywatelskiej odbyły się pierwsze od momentu powołania partii w 2025 r. wybory powszechne. Ugrupowanie ma nowych-starych liderów struktur powiatowych i regionalnych oraz nowego szefa.

To były pierwsze wybory w KO po połączeniu w październiku 2025 r. Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Przeprowadzono je tradycyjnie, z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych KO.

Niespodzianek brak

W Szczecinie na czele KO pozostanie Arkadiusz Marchewka, a na Śląsku – Wojciech Saługa. W województwie świętokrzyskim ponownie wybrano posła Artura Gieradę, który kieruje regionalnymi strukturami ugrupowania od ośmiu lat, a w Małopolsce prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. W Kielcach funkcję tę obejmie dotychczasowy wiceprzewodniczący Michał Piasecki, a w Podlaskiem – poseł Krzysztof Truskolaski. W regionie kujawsko-pomorskim wybrano senatora Tomasza Lenza, a na Warmii i Mazurach – europosła Jacka Protasa.

Jednym z regionów, w których o kierowanie lokalnymi strukturami KO ubiegało się więcej kandydatów, było województwo opolskie. Tam wybrano Roberta Węgrzyna. Z kolei w Wielkopolsce wygrał poseł Jarosław Urbaniak, a w województwie lubuskim – wojewoda Marek Cebula.

Nie wiemy jeszcze, jak rozłożyły się głosy w wyborach na stanowisko szefa KO, ale ubiegała się o nie tylko jedna osoba – premier Donald Tusk.

Jedyny kandydat

Po raz pierwszy powszechne wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbyły się w 2013 r. Wygrał je wówczas premier Donald Tusk, pokonując Jarosława Gowina. W styczniu 2016 r., po przegranych przez PO wyborach parlamentarnych, przewodniczącym Platformy został Grzegorz Schetyna.

W styczniu 2020 r. powszechne wybory przewodniczącego PO wygrał Borys Budka, pokonując Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Rok później Budka ustąpił ze stanowiska. W październiku 2021 r. w powszechnych wyborach Tuska poparło 97,4 proc. głosujących członków partii.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocki z Glapińskim ogłosili „polski SAFE 0 procent”. Mętne uzasadnienie dla weta

    Michał Danielewski

  2. Wojna w PiS eskaluje: Kaczyński uderzył w Morawieckiego i jego harcerzy. To się już nie poskleja

    Michał Danielewski

  3. W pogoni za bombą atomową. Czy Polska może ją mieć i czy to ma w ogóle sens

    Marek Świerczyński

  4. Notatnik polityczny. Kogo Kaczyński wskaże jako kandydata na premiera? Coraz częściej słychać o Lucjuszu Nadbereżnym

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

  5. Tobiasz Bocheński: nowy premier prezesa? „Niejedna babcia chciałaby takiego wnuczka, a matka zięcia”

    Anna Dąbrowska

Czytaj także

null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Polka, która oskarżyła Weinsteina: „Długo pamiętałam jego spojrzenie. I tembr głosu”

Jedni będą wierzyć ofiarom Weinsteina i Epsteina, inni będą je hejtować, a jeszcze inni przekonywać, że wiedziały, na co się decydują – mówi Kaja Sokoła, była polska modelka, która oskarżyła Harveya Weinsteina o gwałt. Miała wtedy 16 lat.

Katarzyna Kaczorowska
01.03.2026
null
Świat

W imię ojca. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. Co to byłby za fikołek historii!

Nowym Najwyższym Przywódcą Iranu zostanie syn Alego Chameneiego Modżtaba. Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami.

Łukasz Wójcik
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Świat

Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

W połączonej operacji siły izraelsko-amerykańskie wzięły na cel przywódców politycznych i wojskowych Iranu. Oznacza to uderzenie nie tylko w zasoby ekonomiczne i wojskowe, ale w centrum decyzyjne wroga z jego liderami na czele. To ważny sygnał dla innych wrogów USA i NATO.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
02.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną