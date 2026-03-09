Pierwsze wybory szefów Koalicji Obywatelskiej. Niespodzianek brak. Zwyciężyli partyjni wyjadacze

W Koalicji Obywatelskiej odbyły się pierwsze od momentu powołania partii w 2025 r. wybory powszechne. Ugrupowanie ma nowych-starych liderów struktur powiatowych i regionalnych oraz nowego szefa.

To były pierwsze wybory w KO po połączeniu w październiku 2025 r. Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Przeprowadzono je tradycyjnie, z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych KO.

Niespodzianek brak

W Szczecinie na czele KO pozostanie Arkadiusz Marchewka, a na Śląsku – Wojciech Saługa. W województwie świętokrzyskim ponownie wybrano posła Artura Gieradę, który kieruje regionalnymi strukturami ugrupowania od ośmiu lat, a w Małopolsce prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. W Kielcach funkcję tę obejmie dotychczasowy wiceprzewodniczący Michał Piasecki, a w Podlaskiem – poseł Krzysztof Truskolaski. W regionie kujawsko-pomorskim wybrano senatora Tomasza Lenza, a na Warmii i Mazurach – europosła Jacka Protasa.

Jednym z regionów, w których o kierowanie lokalnymi strukturami KO ubiegało się więcej kandydatów, było województwo opolskie. Tam wybrano Roberta Węgrzyna. Z kolei w Wielkopolsce wygrał poseł Jarosław Urbaniak, a w województwie lubuskim – wojewoda Marek Cebula.

Nie wiemy jeszcze, jak rozłożyły się głosy w wyborach na stanowisko szefa KO, ale ubiegała się o nie tylko jedna osoba – premier Donald Tusk.

Jedyny kandydat

Po raz pierwszy powszechne wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbyły się w 2013 r. Wygrał je wówczas premier Donald Tusk, pokonując Jarosława Gowina. W styczniu 2016 r., po przegranych przez PO wyborach parlamentarnych, przewodniczącym Platformy został Grzegorz Schetyna.

W styczniu 2020 r. powszechne wybory przewodniczącego PO wygrał Borys Budka, pokonując Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Rok później Budka ustąpił ze stanowiska. W październiku 2021 r. w powszechnych wyborach Tuska poparło 97,4 proc. głosujących członków partii.