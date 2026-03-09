Nowy przywódca Iranu. Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Kto pojedzie na Eurowizję? 5 tematów na dziś

Wojna na Bliskim Wschodzie; pierwsze wybory w Koalicji Obywatelskiej; Przemysław Czarnek kandydatem na premiera; krajowe eliminacje do Eurowizji; będzie sekcja zwłok wrocławskiej aktorki.

1. Nowy przywódca Iranu wybrany

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało Modżtabę Chameneiego, syna zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha Alego Chameneiego, na nowego najwyższego przywódcę kraju – potwierdziły irańskie państwowe media. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że kolejny przywódca Iranu nie przetrwa zbyt długo, jeśli nie będzie miał poparcia Waszyngtonu. Izrael zagroził z kolei, że niezależnie od tego, kto obejmie stery w kraju, automatycznie stanie się celem ataku.

„56-letni Modżtaba Chamenei od lat był szarą eminencją »dworu« ojca, na który składa się ponad 5 tys. urzędników. Kimś w rodzaju »odźwiernego«, decydującego o dopuszczeniu przed oblicze Najwyższego. Nie był jednak poważnie traktowany jako następca. (...) Taki człowiek bardzo pasowałby Strażnikom. Oznaczałby kontynuację w biznesach, przy jednoczesnym spuszczeniu z tonu w sprawach ideologicznych. Trump powinien więc przemyśleć »zaakceptowanie« Modżtaby, bo alternatywy mogą być gorsze” – komentuje Łukasz Wójcik.

Według portalu TheWarZone irańska obrona powietrzna w trakcie trwających już drugi tydzień izraelsko-amerykańskich ataków nie została całkowicie zniszczona, a USA i Izrael nie osiągnęły pełnej dominacji nad irańską przestrzenią powietrzną. W niedzielę Iran zaatakowały także Zjednoczone Emiraty Arabskie, chodziło o wysłanie władzom w Teheranie wyraźnego sygnału – jeśli ataki Iranu będą się nasilać, ZEA rozważą bezpośrednie włączenie się w działania militarne przeciwko Iranowi.

2. Wyniki wyborów na szefów KO

W Koalicji Obywatelskiej odbyły się pierwsze od momentu powołania partii w 2025 r. wybory powszechne. Ugrupowanie ma nowych-starych liderów struktur powiatowych i regionalnych.

Na razie znane są wyniki w niektórych regionach. W Szczecinie na czele KO pozostanie Arkadiusz Marchewka, a na Śląsku – Wojciech Saługa. W województwie świętokrzyskim ponownie wybrano posła Artura Gieradę, który kieruje regionalnymi strukturami ugrupowania od ośmiu lat. W Małopolsce ponownie wybrano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. W Kielcach funkcję tę obejmie dotychczasowy wiceprzewodniczący Michał Piasecki, a w Podlaskiem – poseł Krzysztof Truskolaski. W regionie kujawsko-pomorskim wybrano senatora Tomasza Lenza, a na Warmii i Mazurach – europosła Jacka Protasa.

Jednym z regionów, w których o kierowanie lokalnymi strukturami KO ubiegało się więcej kandydatów, było województwo opolskie. Tam wybrano Roberta Węgrzyna. Z kolei w Wielkopolsce wygrał poseł Jarosław Urbaniak, a w województwie lubuskim – wojewoda Marek Cebula.

O stanowisko lidera KO ubiegała się tylko jedna osoba – premier Donald Tusk. W poniedziałek przed południem ugrupowanie planuje konferencję prasową dotyczącą wyników wyborów.

3. Czarnek kandydatem na premiera

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako kandydata tej partii na urząd premiera po przyszłych wyborach parlamentarnych. Kaczyński w swoim wystąpieniu ocenił, że obecny rząd nie kieruje się polskimi interesami narodowymi. „Jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy (...), musimy mieć nowy rząd, rząd bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał tę dobrą, patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność – to niezwykle ważne – ale także możliwość działania w jednym kierunku: kierunku wielkiej naprawy Rzeczypospolitej” – zaznaczył prezes PiS.

„Kaczyński postanowił za pomocą Czarnka zatkać odpływ wyborców, zabezpieczyć prawą flankę i dać sobie czas na stopniowe odrabianie strat. Zwłaszcza że ugrupowanie Grzegorza Brauna jako klasyczne Tymczasowe Ugrupowanie Protestu może z biegiem miesięcy tracić powab nowości i sondażową dynamikę” – pisze na Polityka.pl Michał Danielewski. I dodaje: „Jednocześnie wskazanie Czarnka oznacza, że w sensie strategicznym PiS ostatecznie już porzucił marzenia o »czwórce z przodu«, czyli o wyniku wyborczym w okolicach 40 proc.”.

4. Szemplińska na Eurowizję

Zwyciężczynią krajowych eliminacji w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 okazała się Alicja Szemplińska. W sobotnich zmaganiach wzięła udział ósemka artystów, w większości młodych, z niewielkim dorobkiem: wspomniana Alicja, Ola Antoniak („Don’t You Try”), Basia Giewont („Zimna woda”), Stasiek Kukulski („This Too Shall Pass”), Anastazja Maciąg („Wild Child”), Jeremi Sikorski („Cienie przeszłości”), Karolina Szczurowska („Nie bój się”) i aktor Piotr Pręgowski („Parawany tango”).

„Kontynent jest w tym roku wyjątkowo podzielony w stosunku do tego, co ma się dziać w Wiedniu między 12 a 16 maja. Jeszcze w ubiegłym roku, gdy nie udało się po protestach związanych z interwencją w Gazie wyeliminować z grona uczestników Izraela, zrezygnowało z udziału w konkursie aż pięć krajów: Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia i Słowenia. Łącznie pozostało jednak w stawce 35 krajów, o dwa mniej niż przed rokiem – dzięki temu, że do konkursu powróciły Bułgaria, Mołdawia i Rumunia. Polska nie zdecydowała się na bojkot” – podsumowuje Bartek Chaciński.

5. Nowe ustalenia ws. śmierci aktorki

Wrocławska aktorka Magdalena Majtyka zaginęła w środę 4 marca wieczorem. 6 marca na terenie Biskupic Oławskich policja odkryła jej ciało, a wcześniej znalazła uszkodzony samochód aktorki. Auto było zamknięte i miało urwany przedni zderzak.

Dokładne okoliczności śmierci będą ustalane w toku prokuratorskiego śledztwa, a wstępne oględziny nie wskazują na udział osób trzecich. Najprawdopodobniej w poniedziałek 9 marca przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która ma dokładnie określić przyczyny śmierci 41-latki.