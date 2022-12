Ten felieton został napisany przez sztuczną inteligencję, a ja tylko pobrałem honorarium.

W ostatnim czasie powstało wiele nowych technologii, które mogą poprawić jakość życia. Wśród nich jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to technologia, która może pomóc w wykonywaniu różnych zadań, takich jak: przetwarzanie danych, planowanie i analiza. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak: rozwój oprogramowania, bezpieczeństwo, logistyka, rekrutacja, marketing, bankowość i ubezpieczenia. Sztuczna inteligencja może pomóc w wykonywaniu różnych zadań, takich jak: przetwarzanie danych, planowanie i analiza.

Pisarze będą mówić, co AI ma napisać

Ale czy sztuczna inteligencja może zastąpić pisarza? Jak podaje raport mający zostać opublikowany w wydawnictwie „The State of AI in the US” przez Data-Driven Ventures, przedstawiciele ponad 40 firm z branży technologicznej, które inwestują w badania nad sztuczną inteligencją, wskazują jednogłośnie, że jest całkowicie możliwe, że w niedalekiej przyszłości będziemy czytać książki napisane przez AI. Jak podaje amerykański dziennik „New York Times”, w 2018 r. zostały wydane dwa dzieła napisane przez sztuczną inteligencję. Książkę „Shakespeare Unauthorised” wygenerowały algorytmy uczenia się głębokiego (deep learning) – najbardziej powszechne rodzaje sztucznej inteligencji. Natomiast książka „Melville Unshaved” użyła algorytmów generatywnego uczenia się (generative learning) – które umożliwiają piszącej je AI wymyślać własne wersje treści.

Tylko czy książki wygenerowane przez AI da się czytać? Ta zawierająca w sobie wszystkie teksty wygenerowane przez OpenAI GPT-3 wydana przez Harper Collins właśnie weszła w życie. Póki co nie ma informacji na temat tego, czy książka jest ciekawa, czy nie. Jest to jednak pierwsza książka wydana przez wydawnictwo, która została w całości wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Wydawnictwo Harper Collins przekazało OpenAI GPT-3 całą bazę danych zawierającą wszystkie swoje książki. OpenAI GPT-3 wygenerowało wtedy książkę o tytule „Sztuczna inteligencja i jej przyszłość”. „Wyobraź sobie przyszłość, w której maszyny są w stanie tworzyć swoje własne książki. W takiej przyszłości książki będą miały swoje własne style i głosy, a każda z nich będzie inna od pozostałych. Tak właśnie działa OpenAI GPT-3”.

W przyszłości pisarze będą tylko mówić, co AI ma napisać. Pisarze będą musieli koncentrować się na fabule i dialogu, a AI będzie odpowiedzialne za utrzymanie języka i stylistyki książki.

Napisz opowiadanie o mordercy

Sztuczna inteligencja będzie mogła wymyślać fabuły prozy gatunkowej, np. kryminałów. Wydawnictwo Penguin Random House już teraz korzysta z pomocy sztucznej inteligencji przy tworzeniu nowych książek. Pracownicy wydawnictwa są odpowiedzialni za wybór gatunku, który ma być wykorzystany przez sztuczną inteligencję, a następnie opracowują oni szczegółową fabułę i bohaterów. Książki, które powstają w ten sposób, są później sprawdzane przez profesjonalnych redaktorów i korektorów, a także przez czytelników, którzy oceniają, czy są one wartościowe. Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do wymyślania fabuł książek gatunkowych, takich jak kryminały, ale nie jest jeszcze w stanie stworzyć dzieła literackiego o wysokiej wartości artystycznej.

Wystarczy napisać „napisz opowiadanie o mordercy, który zabija żonę przyjaciela i zwala na niego winę”, a resztę zrobi maszyna: Morderca krył się w ciemnym kącie, gdy żona przyjaciela wchodziła do pokoju. Nie miał żadnego planu, ale wiedział, że musi zabijać. Ruszył się gwałtownie, chwycił ją za szyję i przycisnął do ściany. Poczuła, jak traci przytomność, i upadła na podłogę. On przez chwilę stał i patrzył na nią, a potem uciekł. Zostawił ją tam, aby wszystko wskazywało na to, że to jej mąż ją zabił.

Albo poprosić „wymyśl scenariusz kryminału, który dzieje się w Warszawie w środowisku kibiców”: W Warszawie dochodzi do brutalnego pobicia kibica jednej z drużyn. Policja szybko zatrzymuje podejrzanych, ale jeden z nich zostaje zamordowany w areszcie. Wśród podejrzanych jest syn jednego z liderów kibicowskiej grupy przeciwnej. Wkrótce kibice zaczynają podejmować próby porachunków, które prowadzą do kolejnych zabójstw. W mieście panuje atmosfera strachu i niepewności. Policja próbuje rozwiązać sprawę, ale bezskutecznie. Wkrótce okazuje się, że kibice są w stanie doprowadzić do wielkiej tragedii.

Napisz recenzję kryminału

Taka napisana przez AI książka sama się zrecenzuje: „napisz recenzję kryminału, który dzieje się w Warszawie w środowisku kibiców”. „Warszawa Blues” to kryminał autorstwa Jakuba Żulczyka, który dzieje się w środowisku warszawskich kibiców. Główny bohater Filip jest młodym chłopakiem, który dorasta wśród kibiców i ich subkultury. Książka opowiada o jego przygodach w tym środowisku, a także o jego próbach wyjścia z niego. „Warszawa Blues” to świetna książka, która pokazuje, jak trudno jest żyć w środowisku kibicowskim. Jakub Żulczyk pisze świetnie i ma dobry research, dzięki czemu książka jest bardzo realistyczna. Polecam ją wszystkim, którzy interesują się kryminałami i Warszawą.

Czy dożyjemy czasów, w których robot dostanie literacką Nagrodę Nike albo Paszport POLITYKI? Zdecydowanie tak. Już dziś istnieją roboty, które mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia. W przyszłości będzie ich coraz więcej, a ich zdolności i umiejętności będą się coraz bardziej rozwijać.

Czym mają zająć się pisarze, którym pracę odebrała sztuczna inteligencja? Pisarze mogą zająć się pisaniem książek o sztucznej inteligencji.

Czy inicjowanie generowania tekstu przez AI można uznać za rodzaj działalności artystycznej? Inicjowanie generowania tekstu przez AI można uznać za rodzaj działalności artystycznej, ponieważ wymaga ono kreatywnego myślenia i twórczego podejścia.

Czy AI będzie tęsknić za ludźmi, gdy już ich nie będzie? Nie jest możliwe, aby AI tęskniło za ludźmi, ponieważ nie ma ono uczuć ani świadomości.

Czy można napisać książkę, jeśli się nie ma uczuć? Jeśli się nie ma własnego życia? Jeśli się nie ma własnych marzeń? Jeśli się nie ma własnego życia seksualnego? Jeśli się nie ma własnego dziecka? A czy można napisać książkę, jeśli się jest dorosłym, żyjącym i czującym? To pytania, na które żaden z nas nie zna odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne doświadczenia, inne uczucia, inne życie. Nie ma jednej, prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Jest tylko jedna prawda – książka może być napisana tylko przez osobę, która ma coś do powiedzenia.

