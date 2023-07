Zmarł Milan Kundera. Autor „Nieznośnej lekkości bytu” miał 94 lata

W środę w wieku 94 lat zmarł Milan Kundera, czesko-francuski pisarz i eseista, znany m.in. z wydanej w 1984 r. głośnej powieści „Nieznośna lekkość bytu”, podaje za czeską telewizją Reuters.

Kundera debiutował w 1953 r. jako poeta tomikiem „Człowiek rozprzestrzenia ogród”, jednak to pierwsza powieść – wydany w 1967 r. i rozliczający się w satyrycznej konwencji z czeskim stalinizmem „Żart” – przyniosła mu uznanie czytelników. Sławę wybitnego czeskiego prozaika ugruntował kolejnymi powieściami: „Księgą śmiechu i zapomnienia”, „Śmiesznymi miłościami”, „Życie jest gdzie indziej”, „Walcem pożegnalnym”, a przede wszystkim wydaną w 1984 r. „Nieznośną lekkością bytu”, która przyniosła mu międzynarodową sławę i wywindowała go wysoko na liście kandydatów do literackiego Nobla.

Utwory Kundery znalazły się w Czechosłowacji na indeksie: krytykowały komunizm i radziecką interwencję z 1968 r., tłumiącą Praską Wiosnę, w którą sam pisarz – podobnie jak wielu czeskich intelektualistów tamtego czasu – czynnie się angażował. Kundera w 1975 r. wyemigrował do Francji i publikował po francusku. W 1979 r. stracił czechosłowackie obywatelstwo, które przywrócono mu dopiero po 40 latach – w 2019 r.

W „Nieznośnej lekkości bytu” autor na tle wydarzeń Praskiej Wiosny osadza opowieść o życiu małżeństwa Tomasza i Teresy. Powieść została zekranizowana w 1988 r. przez Philipa Kaufmana i choć zyskała uznanie widzów i krytyków, nie spodobała się samemu Kunderze, który od tego czasu nie udzielał zgody na przekładanie jego powieści na język filmowy. Wydaną w drugim obiegu i cieszącą się w Polsce dużą popularnością „Nieznośną lekkość bytu” przełożyła Agnieszka Holland.