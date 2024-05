Jakie książki podarować na Dzień Dziecka? Podpowiadamy

Polecamy tytuły poświęcone nauce, emocjom i zwierzętom. Piękne zarówno na poziomie edytorskim, jak i ilustracyjnym.

Warto też podkreślić, że publikacja jest niezwykle piękna zarówno na poziomie edytorskim, jak i ilustracyjnym. Mamy tu świetne, malarskie i doskonale przemyślane portrety psów spod pędzla Aleksandy Czudżak. A zestaw imion to wręcz przewodnik dla potencjalnych opiekunów. Dla czytelników w każdym wieku.

Który pies i dlaczego zasługuje na jedno z tak wyjątkowych imion jak Hormon, Łomot, Chałka czy Buka? Niniejsza książka jest niezwykle zabawną i rozbudowaną odpowiedzią na to pytanie. Autorzy stworzyli coś w rodzaju psiej socjologii albo typologii, dzieląc psiaki na kategorie, a wręcz klasy społeczne. Czasem ów podział odnosi się jednak bardziej do psich właścicieli niż czworonogów.

Aby kociarze nie poczuli się pokrzywdzeni, muszę koniecznie wspomnieć o komiksie Diny Norlund, wizualnie zrealizowanym w zupełnie innym stylu niż „Jak nazwać pieska?”. To historia fantasty, która dzieje się w świecie odwiecznego konfliktu między kotami a lisami. Autorka posługuje się dynamiczną kreską i narracją zaczerpniętą z tradycji mangowej. Znajdziemy tu zatem charakterystyczne kadrowanie i świetnie uchwycony ruch. Historia jest dość prosta – jak to w baśniach bywa. Trochę rzecz o pozorach, żądzy władzy, a w tle rzecz jasna przyjaźń.

Sara Lundberg, Ten ptak, co mieszka we mnie, leci, dokąd chce, przeł. Anna Czernow, Wytwórnia

Z problematyki zwierzęcej i baśniowej przechodzimy do tematyki ludzkiej i przyziemnej, a wręcz biograficznej, ponieważ książka Lundberg została zainspirowana twórczością i życiorysem szwedzkiej artystki Berty Hamsun. To przejmująca i intymna opowieść o dziewczynce, która wychowuje się na szwedzkiej wsi na początku XX w. Główna bohaterka jest skromna, zamknięta w sobie i plastycznie utalentowana, a do tego odstaje zarówno od swoich rówieśników, jak i rodzeństwa. A że mamy tu opowieść o małej malarce i jej marzeniach, narracja w książce opiera się na bardzo emocjonalnych, malarskich obrazach, które dzięki niedopowiedzeniom świetnie dopełniają tekst. Rzecz dla wrażliwych czytelników, którzy chcą poczuć się zrozumiani.

Czytaj też: Jak pisać, żeby dzieci chciały czytać