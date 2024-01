Paszporty POLITYKI przyznane! O tych twórcach historia nie może zapomnieć

Granice między dziedzinami mocno się zacierają, o czym dobitnie świadczy twórczość laureatek i laureatów Paszportów POLITYKI 2023. Pozostaje trzymać kciuki za całą tę wspaniałą grupę – wierzymy, że i o nich historia nie zapomni.

Paszporty wkraczają w swoją czwartą dekadę z mocniej niż kiedykolwiek zacierającymi się granicami między dziedzinami. W kategorii Książka (przemianowana w tym roku dawna kategoria Literatura) po raz pierwszy nagrodziliśmy opowieść graficzną: komiks Jacka Świdzińskiego. Z kolei w kategorii Kultura cyfrowa mamy klasykę polskiej literatury, „Niezwyciężonego” Stanisława Lema, ale w wersji interaktywnej. W szufladce Muzyka popularna znajdziemy Hanię Rani odnoszącą się m.in. do literatury Olgi Tokarczuk. A czytelnicy i czytelniczki przyznawane po raz pierwszy wyróżnienie (dziękujemy za wszystkie głosy – to nie był otwarty plebiscyt publiczności, to wybór osób szczególnie nam bliskich, które czytają nasz tygodnik) oddali Łonie, od lat jednemu z najwspanialszych literacko raperów. Jego „Taxi” to tyleż płyta, co zbiór historii dźwiękowych o specyfice i języku konkretnej grupy zawodowej.

Niedaleko stąd wbrew pozorom do „1989” – opowieści musicalowej w reż. Katarzyny Szyngiery, teatralnego hitu roku. Grono laureatów, poza tym, że przypomina o roli malarstwa (to była dość zaskakująca – także dla nas – dominanta kategorii Sztuki wizualne, ale też istotny wątek w dwóch innych kategoriach), odnosi się brawurowo do polskiej historii. Paweł Maślona spogląda na nią z ironią, wykorzystując emocje opisywanego często na naszych łamach „zwrotu ludowego”. Jacek Świdziński przypomina niezwykłą historię Festiwalu Młodzieży z 1955 r. A nam pozostaje trzymać kciuki za całą tę wspaniałą grupę – wierzymy w to, że i o nich historia nie zapomni.

Laureaci i laureatki Paszportów POLITYKI 2023:

Film: Paweł Maślona

Teatr: Katarzyna Szyngiera

Kultura cyfrowa: Starward Industries

Sztuki wizualne: Marta Nadolle

Książka: Jacek Świdziński

Muzyka poważna: Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki

Muzyka popularna: Hania Rani

Paszport Czytelników: Łona

Kreator Kultury: Józef Hen