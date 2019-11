Najbardziej awangardowe miasto Europy? Szukajcie go w Kraju Basków

W ciągu ostatnich lat Bilbao stało się najbardziej awangardowym miastem Europy. Warto tu wpaść – na długo lub na krótko – praktycznie o każdej porze roku.

Jeśli Bilbao jest waszą bazą wypadową, nie warto zrywać się wcześnie. Miasto rano jest zupełnie uśpione i dopiero budzi się do życia, a większość atrakcji jest zamknięta. Co innego, gdy przyjeżdżacie do Bilbao samochodem. Wtedy warto zaplanować przynajmniej godzinę na znalezienie parkingu. Miejsc postojowych w centrum jest jak na lekarstwo, a publiczne parkingi zajęte są do ostatniego miejsca. Jednak nie trzeba się zniechęcać i wzorem mieszkańców ustawić się w kolejce do jednego z podziemnych parkingów. Rotacja jest bardzo duża – my byliśmy na piątym miejscu do wjazdu i upragnione miejsce dostaliśmy już po 15-20 minutach. Warto zapolować na miejsce na jednym z parkingów, na które wjazdy znajdują się z promenady biegnącej wzdłuż rzeki – stamtąd wszędzie jest blisko. A jeżeli pogoda nie dopisuje (deszcze w Bilbao to częste zjawisko) lub odwrotnie, panuje straszliwy upał, tak jak nam się to przydarzyło, można skorzystać z jadącego wzdłuż rzeki tramwaju, wygodnie łączącego Muzeum Guggenheima ze Starym Miastem (1,5 EUR, bilet kupuje się i kasuje w automacie na przystanku lub używamy Creditrans – patrz: Informacje praktyczne). Pewną opcją leniwego zwiedzenia miasta – a przynajmniej kilku jego imponujących budowli – jest rejs statkiem wycieczkowym po rzece Nervion wijącej się przez centrum Bilbao i płynącej dalej do morza (13 EUR, ulgowe 10 EUR).

Nasz spacer po Bilbao zaczynamy od jego najstarszej części, czyli Casco Viejo. To doskonałe miejsce na śniadanie i poranną kawę. Dostaniemy ją w jednej z trzech wersji: solo (czarne espresso bez dodatków), cortado (z odrobiną mleka) i café con leche (z dużą ilością mleka). Zaś liczne bary na ulicy Jardines lub na Plaza Nueva oferują szeroki wybór pysznych pintxos (baskijskich przekąsek, odpowiednik hiszpańskich tapas). Miejscowi najchętniej wybierają śniadaniowego klasyka, czyli pintxo de tortilla. Najlepszym sposobem na poznanie Casco Viejo jest spokojne włóczenie się po uliczkach i zaglądanie do barów czy sklepików. Największą atrakcją starówki Bilbao jest spacer po części dzielnicy nazywanej Siete Calles (Siedem ulic). Pozwala poczuć klimat z czasów, kiedy Bilbao było zwyczajnym, choć urokliwym miasteczkiem w północnej Hiszpanii. Jest tam kilka ciekawych, zabytkowych kościołów, z których na uwagę zasługuje szczególnie gotycka katedra św. Jakuba (Catedral de Santiago). Historia kościoła jest nawet dłuższa niż samego miasta, bo gdy w 1300 roku Bilbao uzyskiwało prawa miejskie, w tym miejscu stała już kaplica służąca pielgrzymom podążającym Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela. Obecna gotycka świątynia zbudowana została w XIV-XV wieku, w XVII wieku otrzymała obecną fasadę, a neogotycką wieżę dopiero w wieku XIX. Obecnie kościół stanowi mieszankę gotyku i neogotyku. Główna fasada jest neogotycka, ma ostrołukowe drzwi, po ich obu stronach, na dwóch postumentach i pod baldachimami w tym samym stylu, umieszczono figury świętych Piotra i Pawła. Powyżej znajduje się rozeta. Na portalu widoczne są płaskorzeźby przedstawiające muszle św. Jakuba. Kościół jest zbudowany na planie krzyża łacińskiego, ma 15 kaplic bocznych. Warto też wyjść na urocze krużganki, by odetchnąć wśród drzew cytrynowych i pomarańczowych, podziwiając gotyckie rzygacze.

Opuszczamy Casco Viejo i udajemy się Arenalem w kierunku ratusza (Ayuntamiento). Arenal był kiedyś miejscem, w którym wypakowywano transportowane rzeką towary, i niedawno odnowione nabrzeże nawiązuje do portowej przeszłości tej okolicy. W niedzielne poranki odbywa się tutaj niezwykle barwny targ kwiatowy.

Spacerując wzdłuż nabrzeża dochodzimy do kolejnej atrakcji Bilbao, czyli krzywego mostu (a raczej kładki dla pieszych) Puente Zubizuri, zaprojektowanego przez Santiago Calatravę. To niewątpliwie ciekawe architektonicznie rozwiązanie nie sprawdza się jednak w deszczowe dni, gdy na krzywej podłodze trudno zachować równowagę. Warto zajrzeć na most po zmierzchu, żeby zobaczyć jego podświetlaną przezroczystą podłogę. Pozostając na tym samym brzegu rzeki dochodzimy do ulicy Mujica y Butrón, gdzie skręcamy w prawo, by dojść do dolnej stacji kolejki Artxanda. Kolejka (Funicular de Artxanda) ruszyła w 1915 r. Trasa ma długość 770 m i wjeżdża na wysokość 226 m. Kursuje co 15 min, przejazd trwa 3 min. Po nasyceniu się widokami zjeżdżamy na dół i przechodzimy na drugą stronę rzeki, do Muzeum Guggenheima.

To największa i najnowsza atrakcja Bilbao, przyciągająca do miasta miliony turystów. Gdy na początku lat 90-tych ubiegłego wieku rada miejska powierzyła słynnemu architektowi Frankowi Gehry’emu stworzenie w miejscu składowiska starych kontenerów supernowoczesnego muzeum sztuki, wielu mieszkańców uważało to za fanaberię i marnowanie pieniędzy. Dziś już nikt nie narzeka...

Żeby dobrze przyjrzeć się bryle muzeum, najlepiej obejść je z różnych stron. Pomocne w tym okażą się również sąsiadujące z nim mosty. Znajdujący się po drugiej stronie muzeum most, nazywany ważką (ze względu na kształt widziany z góry) i łączący uniwersytet Deusto z drugim brzegiem rzeki, stanowi dobry punkt widokowy. Już z daleka zwraca uwagę gigantyczna rzeźba pająka stojąca obok budynku. Pająk autorstwa Louise Bourgeois nazywa się Mama i jest jedną z maskotek miasta. Kolejną z nich jest Puppy. Wykonany z 70 tys. kwiatów i wysoki na 12 m pies rasy west highland terrier jest dziełem artysty Jeffa Koonsa. Puppy zmienia swoje „umaszczenie” w ciągu roku. Zimą jest cały zielony, a na sezon wiosenny i lato pokrywa się kolorowymi kwiatami. Za nawadnianie kwiecistej sierści odpowiedzialny jest inteligentny system, który sprawia, że nadmiar wody zostaje wydalony przez psi pysk. Naprzeciwko Puppy'ego znajduje się kamienica, którą wielbiciele przygód Jamesa Bonda mogą znać z pierwszych minut filmu z Pierce'em Brosnanem „Świat to za mało”.