Centralna Szwajcaria. Lucerna. Jezioro Czterech Kantonów. Rigi. Andermatt.

Lucerna i Jezioro Czterech Kantonów znajdują się w geograficznym centrum Szwajcarii. Łatwo dostać się tam środkami transportu zbiorowego. Z lotniska w Zurychu do Lucerny podróż pociągiem trwa niewiele ponad godzinę. Lucerna i jej region, kulturalne centrum centralnej Szwajcarii, zachwycają wyjątkową architekturą, lokalnymi tradycjami i słynnymi na całym świecie festiwalami muzycznymi.

Operator statków pływających po Jeziorze Czterech Kantonów (SVG AG) zwraca uwagę na kwestie ochrony środowiska. Jego najnowszy projekt to wyposażenie statku Rütli w napęd elektryczny. Jednostka eMS Rütli rozpocznie zeroemisyjne rejsy już 25 maja!

Posiadacze Swiss Travel Pass mogą kupić bilety do Szwajcarskiego Muzeum Transportu o połowę taniej.

Rigi to również wiele oznaczonych szlaków o różnej długości i poziomie trudności. Z pewnością każdy wybierze trasę odpowiednią do własnych umiejętności i kondycji. Panoramę Alp i pobliskich jezior można podziwiać z różnych punktów widokowych.

Jeszcze inna opcja podróży to połączenie drogi wodnej i kolejowej. Do Weggis można przypłynąć statkiem z Lucerny, a stamtąd wybrać kolejkę linową na szczyt Rigi.

Można zresztą połączyć tradycję i nowoczesność – najpierw wybrać zabytkowy pociąg z Arth-Goldau, a z Rigi Kulm (czyli ze szczytu) wrócić nowoczesnym składem do Vitznau.

Rigi zaprasza przez cały rok. Tu spotykają się trzy jeziora: Czterech Kantonów, Zug i Lauerz. Na szczyt można dostać się wygodnie wieloma sposobami. Z Arth-Goldau i Vitznau kursują kolejki zębate. Ta druga to zresztą najstarsza kolejka górska w Europie, która wwozi turystów od 1871 roku.

Andermatt: klejnot ukryty w sercu Alp

Andermatt otacza aż osiem przepięknych alpejskich przełęczy. Niektórzy zatrzymują się tu tylko na chwilę, ale warto spędzić więcej czasu w tym urokliwym miejscu. Andermatt, jego historię, kulturę i kuchnię można odkrywać na wiele sposobów: szlakami wspinaczkowymi, spacerami, rowerami górskimi czy odprężającą jazdą pociągami. Andermatt to również wspaniałe miejsce dla fanów golfa.

Świetną bazą wypadową do zwiedzania regionu może być Radisson Blu Hotel Reussen, zaprojektowany w tradycyjnym szwajcarskim stylu. Z pokoi można podziwiać ośnieżone alpejskie szczyty i rozpoczynać dzień świeżo paloną kawą na tarasie. W hotelu znajduje się również centrum Spa & Wellness z sauną i basenem. Tuż obok prawdziwa gratka dla melomanów: sala koncertowa Andermatt – najwyżej położone takie miejsce w Szwajcarii, które od 2022 r. ma nawet własną orkiestrę. Dzień można zakończyć w przytulnym BärBar. Radisson Blu Hotel Reussen to również świetne miejsce do organizowania konferencji i spotkań.

