NASA powalczy z koronawirusem. Jak?

To dobra wiadomość, ponieważ laboratoria NASA są jednymi z najbardziej zaawansowanych technicznie i naukowo ośrodków badawczych na świecie. Ich specjaliści stanęli właśnie do walki z koronawirusem.

Agencja NASA obwieściła oficjalnie, że poważnie bierze się do rozwijania technologii, które pomogą ludzkości uporać się z koronawirusem. Są już pierwsze wdrażane do produkcji projekty. Trzeba powiedzieć, że można tu liczyć na postęp w walce z pandemią, ponieważ NASA jest największą naukową instytucją świata – z rocznym budżetem ponad 21 mld dol. – która zatrudnia tysiące wybitnych specjalistów z wielu dziedzin, w tym technicznych i medycznych. Największe laboratoria agencji, takie jak Jet Propultion Laboratory, Glenn Research Center czy Armstrong Flight Research Center zatrudniają uczonych i inżynierów potrafiących zrobić tak naprawdę wszystko – trzeba im tylko precyzyjnie wskazać cel. Warto pamiętać, że to spece z NASA wymyślili filtry do wody, przenośne narzędzia akumulatorowe, cyfrową łączność satelitarną, czujniki podczerwieni, lasery do obrazowania przestrzennego, fotografię cyfrową czy nawet poliuretanową piankę. To tylko kilka z setek wynalazków agencji, które zagościły na dobre na Ziemi, istotnie zmieniając nasze codzienne życie, chociaż były tworzone początkowo wyłącznie na potrzeby misji i badań kosmicznych. Być może będzie też tak teraz, gdy na gwałt potrzebujemy urządzeń i rozwiązań pomocnych w walce z pandemią.

Szybki respirator VITAL z Jet Propultion Laboratory

I tak inżynierowie z Jet Propultion Laboratory opracowali model dość prostego i taniego respiratora, który może być produkowany w różnych zakładach wytwórczych, ponieważ składa się z niewielu części, a wiele z nich to części już powszechnie dostępne na rynku. Respirator nosi nazwę VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally). Nie jest przeznaczony do ratowania pacjentów w najcięższym stanie, lecz dla tych, którzy już chorują na Covid-19 i zaczynają odczuwać kłopoty z oddychaniem. Nie potrzebują najbardziej zaawansowanego sprzętu wspomagającego oddychanie, lecz prostszy, który jednak też przynosi wyraźną ulgę. Dodatkowo, ponieważ VITAL jest nieduży i łatwy w obsłudze, może być stosowany nie tylko w szpitalach, lecz także w centrach handlowych, w portach lotniczych czy hotelach. Obecnie prototypowy model VITAL-a został przekazany do Human Simulation Lab na Wydziale Anestezjologii, medycyny okołooperacyjnej i przeciwbólowej w Mount Sinai na dodatkowe testy. Jeśli je przejdzie, Kalifornijski Instytut Technologiczny, który kieruje pracami Jet Propultion Laboratory, zwróci się do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) o zezwolenie na podjęcie produkcji i dystrybucję VITAL-a. Gdy tak się stanie, schemat jego budowy zostanie upubliczniony, by każdy na świecie mógł skorzystać z tego rozwiązania i podjąć własna produkcję.

Kaptur i baldachim od Armstrong Flight Research Center

Z kolei specjaliści z Armstrong Flight Research Center we współpracy ze szpitalem Antelope Valey Hospital oraz znaną firmą miliardera Richarda Bransona Virgin Galactic opracowali modele dwóch ciekawych urządzeń bardzo ułatwiających życie i chorym, i opiekującemu się nimi personelowi medycznemu. Pierwszy wynalazek to specjalny kaptur dla chorych, który ułatwia oddychanie i powoduje, że oddala się moment konieczności zastosowania u nich respiratora. Kaptur działa na zasadzie podobnej do urządzeń typu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), prowadzących do stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych i stosowanych w leczeniu niewydolności oddechowych, zwłaszcza bezdechu sennego. Kaptur wymuszonym ciśnieniem utrzymuje drogi oddechowe pacjenta w stałej drożności.