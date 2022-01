„Łagodniejszy” omikron, który zgotuje nam armagedon

Tak, omikron jest łagodniejszym wariantem SARS-CoV-2, ale nie jest mniej groźny. Nie dopatrujmy się w nim nadziei, bo możemy się mocno przeliczyć – zwłaszcza w najbliższych tygodniach.

Wykryty w połowie listopada 2021 r. w Botswanie i RPA nowy wariant koronawirusa został w iście ekspresowym tempie wpisany przez Światową Organizację Zdrowia na listę budzących obawy. I bardzo dobrze, bo dzięki temu ruszył ogrom badań, które umożliwiły jego szybkie scharakteryzowanie. Wyniki rosnącej liczby analiz epidemiologicznych wskazują, że omikron jest faktycznie klinicznie łagodniejszą formą SARS-CoV-2.

Co to dokładnie oznacza? Otóż ryzyko hospitalizacji i zgonu na skutek zakażenia się nim jest istotnie niższe w porównaniu do wariantu delta. Niedawne badania przeprowadzone w USA i obejmujące blisko 70 tys. osób, wykazały, że zainfekowani omikronem trafią do szpitali o połowę rzadziej. Ponadto o ok. 75 proc. mniejsze było prawdopodobieństwo, że wymagać będą intensywnej terapii, a ryzyko, że umrą, zredukowane było aż o ok. 90 proc. Ponieważ na przebieg covid-19 wpływ może mieć bardzo wiele zmiennych, warto podkreślić, że powyższe wyniki uzyskano po wcześniejszej kontroli takich parametrów, jak wiek i płeć pacjentów, występowanie chorób przewlekłych, wcześniejsze przebycie zakażenia koronawirusem oraz status zaszczepienia.

Łagodniejszy, ale o wiele szybszy

Rezultaty te faktycznie mogłyby napawać optymizmem. Wcześniej prowadzone badania wskazywały, że ogólny odsetek zakażonych SARS-CoV-2, który wymaga hospitalizacji, wynosi ok. 7 proc. A zatem, jeżeli ryzyko trafienia do szpitala jest w przypadku infekcji omikronem zredukowane o połowę, to zamiast 7 hospitalizacji na 100 kolejnych przypadków zakażeń obserwować powinniśmy ok. 3,5. Biada jednak temu, kto od razu wywnioskuje z tego, że w najbliższym czasie system opieki zdrowotnej będzie mógł odetchnąć. Wręcz przeciwnie.

Problem polega bowiem na tym, że o ile omikron zestawiony 1 do 1 z deltą jest łagodniejszy pod względem przebiegu klinicznego, o tyle nadrabia znacząco zwiększoną transmisyjnością. Wstępne analizy wskazują, że na wczesnym etapie infekcji, kiedy to jeszcze wiele osób nawet nie wie, że w ich organizmie namnaża się już koronawirus, zakaźność omikrona jest aż czterokrotnie wyższa niż w przypadku delty. Dodatkowo badania przeprowadzone niedawno w Danii sugerują, że omikron łatwiej od innych wariantów może rozprzestrzeniać się miedzy osobami zaszczepionymi, zwłaszcza tylko dwiema dawkami. Z kolei francuscy badacze oszacowali, analizując ok. 130 tys. przypadków przetestowanych osób, że omikron rozprzestrzenia się o ponad 100 proc. łatwiej niż delta.

Wszystko to oznacza, że liczba hospitalizacji, z którą należy się liczyć, będzie per saldo wyższa niż w przypadku wariantu delta. Daje się to zauważyć w populacjach, w których omikron już stał się dominującym wariantem koronawirusa. Rośnie liczba pacjentów m.in. w szpitalach brytyjskich, hiszpańskich, francuskich czy amerykańskich. O tym, że omikron to wcale nie jakiś „łagodny koronawirus”, niech świadczy niedawna dobowa liczba zgonów w Nowym Jorku: 400 – najwięcej od maja 2020 r. Niepokojące są również doniesienia dotyczące hospitalizacji małych dzieci. Według analizy przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii odsetek dzieci do 1. roku życia, które z powodu covid-19 trafiły do szpitali, wzrósł wraz z pojawieniem się omikronu o 12 proc.

Łóżka nie wyleczą polskich pacjentów

Nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że w Polsce będzie inaczej, a przecież obecnie jest już wystarczająco ciężko, nawet jeżeli liczba hospitalizacji spadła do „zaledwie” 13,6 tys. Według przewidywań w przeciągu 2 następnych tygodni omikron może odpowiadać już za 90 proc. infekcji SARS-CoV-2 w kraju. Jak powiedział w wywiadzie dla „Menedżera Zdrowia” dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, powinniśmy się spodziewać, że podczas fali omikronowej liczba hospitalizacji sięgać będzie ok. 30 tys. Gdyby ziścił się najbardziej czarny scenariusz – aż 70 tys. Rozbieżności wynikają z trudności przełożenia obserwacji z innych krajów na nasze podwórko, przede wszystkim z powodu różnic w wyszczepialności. A ta jest w Polsce niska, co czyni nas populacją podatną na potężniejsze uderzenie omikronu.

Czy jesteśmy na nie gotowi? Rząd zapewnią, że łóżka dla pacjentów na pewno się znajdą. Tylko to nie o łóżka, na których pacjent ma leżeć, rozchodzi się sprawa. Podstawową kwestią jest to czy starczy personelu i leków. Same łóżka nie pomogą pacjentom. Nie chodzi tylko o to, by uchronić ich przed zgonem, ale również, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych, długotrwałych powikłań pokowidowych.

Wstawienie dodatkowych łóżek nie odciąży już przecież wycieńczonego systemu opieki zdrowotnej w zakresie usług świadczonych w zupełnie innych wskazaniach niż covid-19. A na tym cierpieć będą ponownie pacjenci kardiologiczni, onkologiczni i wielu innych – dla nich zabraknie czasu, personelu, leków i… łóżek. W rezultacie omikron, zapychając polskie szpitale, przyczyniać będzie się do wzrostu nadmiarowych zgonów w kraju. Tylko zupełny ignorant uznałby go za mniej groźny wariant, doszukiwał się w nim uzasadnienia swojej decyzji o niezaszczepieniu bądź postulował, że należy iść na żywioł i w oparciu o naturalne infekcje zbudować odporność zbiorowiskową.

Więcej infekcji to większe ryzyko dalszego mutowania

Jest jeszcze inny, słabo dostrzegany problem związany z wysoką transmisyjnością omikronu. Im więcej zakażonych osób, tym więcej komórek ludzkich, w których wirus namnażać może swój materiał genetyczny. A przecież to właśnie podczas tego procesu zachodzą losowe pomyłki zwane mutacjami. WHO prognozuje, że w przeciągu następnych dwóch miesięcy omikronem może zakazić się połowa Europy. To natomiast zwiększa prawdopodobieństwo, że w krótkim czasie linia rozwojowa omikronu może zacząć zmieniać się – na skutek kumulowania przystosowawczych mutacji – w kierunkach niełatwych do przewidzenia.

Omikron to przecież nie jakaś wersja ostateczna SARS-CoV-2, ale po prostu jedna z jego gałęzi, która dość niespodziewanie wyrosła w Afryce i z której ewoluować mogą kolejne gałązki. Zresztą już obecnie znane są trzy: BA1, BA2 i BA3. Dane z Danii, która wykonuje bardzo dużo analiz sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2, wskazują, że BA1 była dominującą wersją omikronu jeszcze w pierwszym tygodniu stycznia, by następnie zostać „wygryziona” przez BA2. A to oznacza, że już obecnie w linii rozwojowej wariantu omikron trwa ewolucyjna przepychanka o przetrwanie.

I to wcale nieprawda, że wirusy wraz z czasem muszą bezwzględnie zmieniać się w coraz łagodniejsze klinicznie wersje. Dla patogenu liczy się tylko możliwość tworzenia swoich kopii. Jeżeli może się on efektywnie rozprzestrzeniać jeszcze zanim u pacjenta wystąpią symptomy infekcji bądź na samym początku fazy objawowej, to nie ma już dla niego większego znaczenia, czy nosiciel umrze po jednym, czy dwóch tygodniach walki w szpitalu. W takim scenariuszu wirus i tak zdąży zrealizować swój plan.

Bierzmy sprawy w swoje ręce i utrudnijmy omikronowi życie

Bardzo nie chciałbym, żeby w linii omikronu rozwinęły się klinicznie groźniejsze formy. Podobnie jak nie chciałbym, by ziściły się prognozy dotyczące liczb hospitalizacji w najbliższych 2 miesiącach w Polsce. Nie będę ułatwiał koronawirusowi życia i innym radzę to samo. Kto w ogóle się nie zaszczepił, naprawdę powinien to teraz zrobić – zdąży wytworzyć wystarczającą odporność jeszcze podczas przewalania się fali omikronowej w Polsce.

Na zaszczepionych ostatnią dawką przynajmniej pięć miesięcy temu czeka w punktach szczepień booster, który warto przyjąć – dane wskazują, że redukuje on ryzyko infekcji i cięższego przebiegu w przypadku infekcji omikronem. W przestrzeniach zamkniętych i podczas spotkań postawmy na dobre maski – dla mnie od dawna nie istnieje już nic poniżej FPP2 (N95). Badajmy się regularnie, jeżeli nie oficjalnie, to samodzielnie testami antygenowymi – zwłaszcza gdy pojawią się u nas objawy przypominające przeziębienie. To wszystko ze świadomością, że nie chodzi tu tylko o nas samych, ale przede wszystkim o zdrowie publiczne i wspólne dobro.

