Na talerzu, ale nie z oceanu. Czy łosoś z bioreaktora ma przyszłość?

Mięso łososia Wildtype jest wolne od rtęci, arsenu czy ołowiu, występujących w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. W hodowli pozaustrojowej nie trzeba też antybiotyków, nie ma pasożytów ani ryzyka kumulacji mikroplastiku. Czy to wystarczy, by przekonać konsumentów?

Historia tego łososia pacyficznego zaczęła się siedem lat temu, właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. A w 2025 r. otworzyły się dla niego nowe drzwi – amerykańska FDA formalnie uznała mięso łososia pacyficznego, wyprodukowane metodą hodowli komórkowej przez firmę Wildtype, za bezpieczne do spożycia. To czwarty produkt tego typu, który uzyskał taką rekomendację w USA, ale pierwszy z grupy owoców morza. Można go już skosztować w jednej z restauracji w stanie Oregon.

Świąteczna historia łososia z bioreaktora

Mięso łososia Wildtype nie pochodzi z połowów w środowisku naturalnym ani z akwakultury. Jest rezultatem hodowli komórek łososia w ściśle kontrolowanych warunkach pozaustrojowych. Proces ten rozpoczął się dokładnie 25 grudnia 2018 r., kiedy pobrano komórki macierzyste mięśni i tkanki łącznej od młodocianego osobnika kiżucza – jednego z pięciu gatunków łososia pacyficznego. Umożliwiło to utworzenie stabilnych linii komórkowych, które do dziś są namnażane i różnicowane w opracowanej przez firmę pożywce, zawierającej cukry, białka, tłuszcze, witaminy, czynniki wzrostu oraz sole mineralne.

Wbrew popularnym skojarzeniom nie jest to „mięso z laboratorium” w sensie dosłownym, ponieważ wzrost komórek zachodzi w dużych, zamkniętych bioreaktorach ze stali nierdzewnej, przypominających fermentatory używane w browarach. Po osiągnięciu odpowiedniej gęstości komórek są one przenoszone na roślinną matrycę białkowo-polisacharydową, gdzie dojrzewają w struktury przypominające naturalne włókna mięśniowe i tkankę tłuszczową. Gotowy produkt, przypominający surowy filet, trafia następnie do obróbki cieplnej, co zapewnia jego bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Wildtype podkreśla, że na żadnym etapie nie wykorzystuje inżynierii genetycznej – mięso to nie jest więc produktem GMO.

Na talerzu, ale nie z oceanu

Firma zapewnia, że smak i konsystencja mięsa są nie do odróżnienia od tych, które znamy z dzikich ryb. Pierwszym miejscem, w którym można to sprawdzić, jest nagradzana restauracja Kann w Portland, znana z nowoczesnego podejścia do kuchni karaibskiej. Na razie danie z łososiem hodowanym komórkowo pojawia się w menu raz w tygodniu, ale wkrótce ma być dostępne codziennie. Wildtype planuje też współpracę z kolejnymi restauracjami w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie produkt trafia na talerz w formie surowych porcji typu saku, przeznaczonych do sushi czy ceviche.

Jedną z najważniejszych zalet tej technologii jest czystość produktu. Mięso Wildtype ma być wolne od toksycznych związków, takich jak rtęć, arsen czy ołów, które często występują w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. Ponieważ hodowla odbywa się pozaustrojowo, nie ma potrzeby stosowania antybiotyków, nie ma pasożytów ani ryzyka kumulacji mikroplastiku. To istotna przewaga nad konwencjonalnym rybołówstwem oraz hodowlami w zbiornikach.

Bezpieczne, ale czy równie wartościowe?

Choć pod względem czystości produkt wypada bardzo dobrze, skład odżywczy może jeszcze wymagać dopracowania. Analizy wskazują, że mięso hodowane komórkowo zawiera mniej tłuszczu – nawet czterokrotnie – niż jego naturalny odpowiednik, a także istotnie mniejszą ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3 (DHA i EPA). Dodatkowo, w porównaniu z konwencjonalnym mięsem łososia, produkt Wildtype zawiera mniej białka, kluczowych aminokwasów i minerałów, takich jak żelazo, potas, magnez czy selen. Innymi słowy: wciąż jest tu przestrzeń do poprawy.

Nie jest to jednak wyjątkowa sytuacja. Podobne wyzwania dotyczyły także hodowanego komórkowo mięsa drobiowego, które wcześniej uzyskało dopuszczenie FDA – pisaliśmy o tym na łamach Polityki. Trzeba pamiętać, że przemysł ten nadal jest w intensywnej fazie rozwoju, a firmy pracują nad ulepszeniem receptur pożywek i składu końcowego produktu.

Czy łosoś z bioreaktora ma przyszłość?

Wildtype podkreśla, że ich metoda produkcji ma zmniejszyć presję człowieka na ekosystemy morskie. Przełowienie, zanieczyszczenia oraz postępujące zmiany klimatu zagrażają dzikim populacjom ryb, a akwakultury – mimo że bardziej kontrolowane – także nie są wolne od negatywnego wpływu na środowisko.