Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Piotr Rzymski
Piotr Rzymski
31 grudnia 2025
Nauka

Na talerzu, ale nie z oceanu. Czy łosoś z bioreaktora ma przyszłość?

31 grudnia 2025
Mięso łososia Wildtype jest wolne od rtęci, arsenu czy ołowiu, występujących w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. Mięso łososia Wildtype jest wolne od rtęci, arsenu czy ołowiu, występujących w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. Wildtype / mat. pr.
Mięso łososia Wildtype jest wolne od rtęci, arsenu czy ołowiu, występujących w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. W hodowli pozaustrojowej nie trzeba też antybiotyków, nie ma pasożytów ani ryzyka kumulacji mikroplastiku. Czy to wystarczy, by przekonać konsumentów?

Historia tego łososia pacyficznego zaczęła się siedem lat temu, właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. A w 2025 r. otworzyły się dla niego nowe drzwi – amerykańska FDA formalnie uznała mięso łososia pacyficznego, wyprodukowane metodą hodowli komórkowej przez firmę Wildtype, za bezpieczne do spożycia. To czwarty produkt tego typu, który uzyskał taką rekomendację w USA, ale pierwszy z grupy owoców morza. Można go już skosztować w jednej z restauracji w stanie Oregon.

Świąteczna historia łososia z bioreaktora

Mięso łososia Wildtype nie pochodzi z połowów w środowisku naturalnym ani z akwakultury. Jest rezultatem hodowli komórek łososia w ściśle kontrolowanych warunkach pozaustrojowych. Proces ten rozpoczął się dokładnie 25 grudnia 2018 r., kiedy pobrano komórki macierzyste mięśni i tkanki łącznej od młodocianego osobnika kiżucza – jednego z pięciu gatunków łososia pacyficznego. Umożliwiło to utworzenie stabilnych linii komórkowych, które do dziś są namnażane i różnicowane w opracowanej przez firmę pożywce, zawierającej cukry, białka, tłuszcze, witaminy, czynniki wzrostu oraz sole mineralne.

Wbrew popularnym skojarzeniom nie jest to „mięso z laboratorium” w sensie dosłownym, ponieważ wzrost komórek zachodzi w dużych, zamkniętych bioreaktorach ze stali nierdzewnej, przypominających fermentatory używane w browarach. Po osiągnięciu odpowiedniej gęstości komórek są one przenoszone na roślinną matrycę białkowo-polisacharydową, gdzie dojrzewają w struktury przypominające naturalne włókna mięśniowe i tkankę tłuszczową. Gotowy produkt, przypominający surowy filet, trafia następnie do obróbki cieplnej, co zapewnia jego bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Wildtype podkreśla, że na żadnym etapie nie wykorzystuje inżynierii genetycznej – mięso to nie jest więc produktem GMO.

Czytaj także: Foie gras bez wyrzutów sumienia!

Na talerzu, ale nie z oceanu

Firma zapewnia, że smak i konsystencja mięsa są nie do odróżnienia od tych, które znamy z dzikich ryb. Pierwszym miejscem, w którym można to sprawdzić, jest nagradzana restauracja Kann w Portland, znana z nowoczesnego podejścia do kuchni karaibskiej. Na razie danie z łososiem hodowanym komórkowo pojawia się w menu raz w tygodniu, ale wkrótce ma być dostępne codziennie. Wildtype planuje też współpracę z kolejnymi restauracjami w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie produkt trafia na talerz w formie surowych porcji typu saku, przeznaczonych do sushi czy ceviche.

Jedną z najważniejszych zalet tej technologii jest czystość produktu. Mięso Wildtype ma być wolne od toksycznych związków, takich jak rtęć, arsen czy ołów, które często występują w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. Ponieważ hodowla odbywa się pozaustrojowo, nie ma potrzeby stosowania antybiotyków, nie ma pasożytów ani ryzyka kumulacji mikroplastiku. To istotna przewaga nad konwencjonalnym rybołówstwem oraz hodowlami w zbiornikach.

Czytaj także: Zbadaliśmy, co dokładnie jest w mięsie in vitro. Producenci unikną falstartu?

Bezpieczne, ale czy równie wartościowe?

Choć pod względem czystości produkt wypada bardzo dobrze, skład odżywczy może jeszcze wymagać dopracowania. Analizy wskazują, że mięso hodowane komórkowo zawiera mniej tłuszczu – nawet czterokrotnie – niż jego naturalny odpowiednik, a także istotnie mniejszą ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3 (DHA i EPA). Dodatkowo, w porównaniu z konwencjonalnym mięsem łososia, produkt Wildtype zawiera mniej białka, kluczowych aminokwasów i minerałów, takich jak żelazo, potas, magnez czy selen. Innymi słowy: wciąż jest tu przestrzeń do poprawy.

Nie jest to jednak wyjątkowa sytuacja. Podobne wyzwania dotyczyły także hodowanego komórkowo mięsa drobiowego, które wcześniej uzyskało dopuszczenie FDA – pisaliśmy o tym na łamach Polityki. Trzeba pamiętać, że przemysł ten nadal jest w intensywnej fazie rozwoju, a firmy pracują nad ulepszeniem receptur pożywek i składu końcowego produktu.

Czytaj także: Mięso in vitro coraz bliżej. Rusza koalicja na rzecz rolnictwa komórkowego w Europie

Czy łosoś z bioreaktora ma przyszłość?

Wildtype podkreśla, że ich metoda produkcji ma zmniejszyć presję człowieka na ekosystemy morskie. Przełowienie, zanieczyszczenia oraz postępujące zmiany klimatu zagrażają dzikim populacjom ryb, a akwakultury – mimo że bardziej kontrolowane – także nie są wolne od negatywnego wpływu na środowisko.

.Wildtype/mat. pr..

Mięso hodowane komórkowo powstaje szybciej i w bardziej przewidywalny sposób niż w akwakulturze. Tradycyjna hodowla łososia trwa około dwóch lat – najpierw w wodach słodkich, potem w słonych. Wildtype twierdzi, że jest w stanie wyhodować swoje mięso w kilka tygodni. Produkcja może odbywać się blisko miejsca konsumpcji, co skraca łańcuch dostaw i ogranicza emisje transportowe. Co więcej, dzięki tej technologii możliwe jest uzyskanie mięsa bez zabijania zwierząt – to argument szczególnie ważny dla rosnącej grupy konsumentów kierujących się względami etycznymi.

Mimo to technologia ta nie jest wolna od barier. Część społeczeństwa podchodzi do tego typu żywności z rezerwą – nowatorski charakter i oderwanie od „natury” budzą nieufność. Niektóre badania sugerują, że nawet jedna trzecia Amerykanów nie byłaby skłonna spróbować mięsa hodowanego komórkowo. Dodatkowym wyzwaniem jest opór polityczny. W kilku konserwatywnych stanach USA podejmowano próby zakazu sprzedaży takich produktów, argumentując to obroną tradycyjnego rolnictwa i niechęcią wobec ingerencji technologicznych w produkcję żywności. Trudno przewidzieć, jak na tę technologię zareaguje ewentualna administracja Donalda Trumpa – przychylność z jej strony byłaby jednak dużą niespodzianką.

Pozytywna decyzja FDA to dopiero pierwszy krok. Nie wiadomo jeszcze, czy hodowany komórkowo łosoś rzeczywiście znajdzie stałe miejsce na amerykańskich stołach. Być może okaże się jedynie ciekawostką gastronomiczną. Nie ulega jednak wątpliwości, że czasy mięsa komórkowego nadchodzą – i to szybciej niż wielu się spodziewało.

Piotr Rzymski

Piotr Rzymski

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny, współautor kilkuset publikacji naukowych, wykładowca i popularyzator nauki. Dyrektor Naukowy międzynarodowej sieci badawczej Universal Scientific Education and Research Network (USERN), ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych, sekretarz Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. Nagrodzony tytułem Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie Publiczne. Zdobywca Nagrody Głównej w konkursie Popularyzator Nauki. Od 2020 r. klasyfikowany w rankingu 2 proc. najlepiej cytowanych naukowców na świecie opracowywanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier. Od 1998 r. jeździ po świecie na koncerty The Rolling Stones. Kolekcjoner płyt gramofonowych, człowiek lasu i gór, od lat otoczony przez przygarnięte koty.

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Czy AI jest do… bańki? Słychać jęki zawodu, zapala się coraz więcej czerwonych lampek

    Marcin Rotkiewicz

  2. Kto kogo udomowił? Z badań wynika, że pies działa jak probiotyk dla mózgu

    Agnieszka Krzemińska

  3. Jak Homo odszedł od Lucy. Czy człowiek tak naprawdę jest tylko „trzecim szympansem”?

    Kasper Kalinowski

  4. Kolejny krok wstecz. USA zrezygnują ze szczepienia noworodków przeciw WZW B?

    Piotr Rzymski

  5. Jak narodziły się państwa? Może wcale nie z wojny. Nowe badania podsuwają pewne tropy

    Agnieszka Krzemińska

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną