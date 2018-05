Żabka chciałaby być pocztą. Ale tak prawa nie ominie

Żabka zachęca franczyzobiorców swoich sklepów (również pod marką Freshmarket) do normalnej pracy w niedziele – poinformowały jako pierwsze WiadomosciHandlowe.pl. Firma przekonuje, że każdy sklep to... placówka pocztowa. A te, zgodnie z artykułem 6 obowiązującej od 1 marca ustawy, mogą działać normalnie we wszystkie niedziele i święta.

Jak obejść zakaz handlu w niedziele

Pomysł pozornie jest genialny w swej prostocie. Przed wejściem w życie niedzielnego zakazu handlu wiele firm kombinowało, jak obejść ten przepis. Żabka odkryła jednak, że nie musi nic robić – twierdzi bowiem, że jej sklepy mogą być placówkami pocztowymi już od 2012 roku, gdy firma podpisała umowy z operatorami pocztowymi.

Prostota tym razem jednak nie będzie kluczem do obejścia przepisów. Połączone siły prawne rządu i „Solidarności” szybko albo udowodnią, że Żabki nie mogą być placówkami pocztowymi, albo tak zmienią prawo, aby zlikwidować tę lukę.

Ale sama próba pokazuje, że dwa miesiące po wejściu prawa w życie handlowcy nie zamierzają odpuszczać. W kolejnych latach niedziel handlowych będzie coraz mniej, więc próby obejścia prawa mogą być coraz bardziej kreatywne. Choć podejmują je raczej sieci niż indywidualni franczyzobiorcy czy pracownicy, którzy w niedziele chętnie by odpoczęli.

Czy Żabka to poczta?

Żabka uznała, że jej sklepy mogą być placówkami pocztowymi, bo można tam odbierać paczki Poczty Polskiej i przesyłki DHL. To prawda, zresztą sama Poczta w połowie kwietnia rozpoczęła akcję promocyjną zachęcającą do korzystania z tego rozwiązania, dzięki czemu w jej własnych placówkach mają zmaleć kolejki.

Formalnie za współpracę z Pocztą i kurierem odpowiada firma Point Pack, która faktycznie jest wpisana do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Według sieci oznacza to, że każdy sklep jest de facto placówką pocztową tego operatora.

Wykorzystując tę możliwość, Żabka nie tylko rozesłała do franczyzobiorców informację o możliwości pracy w niedziele, ale nawet przekazała im duże nalepki na witryny z napisem „placówka pocztowa”.

Poczta się dystansuje

Sama Poczta Polska natychmiast zdystansowała się od pomysłu, twierdząc, że to inicjatywa Żabki, z którą operator nie ma nic wspólnego. „Solidarność” oceniła plan jako „niedopuszczalny” i świadczący o braku szacunku do pracowników i prawa. Związek zapowiedział, że zleci analizy prawne, i jeśli wykażą one lukę w przepisach, będzie wnioskował o nowelizację umowy. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole w Żabkach, które sprawdzą, czy sklepy faktycznie działają jako placówki pocztowe, na razie nie przesądzając o legalności tego kroku.

Poczta Polska dodatkowo zwróciła uwagę, że jej umowa z Żabkami nie czyni z tych sklepów placówek pocztowych, bo można w nich jedynie odebrać paczki. Nie dochodzi tam jednak do podpisania umów z Pocztą.