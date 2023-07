CPK w szczerym polu, a już zarabia. Kolejny cud nad Wisłą!

Sceptyczni wobec CPK – a są tacy malkontenci – zadają sobie głupie pytania. Jak to? Nie działa, a już zarabia? To odwrotnie niż lotnisko w Radomiu, które działa, ale nie zarabia!

Spółka Centralny Port Komunikacyjny – nawet nie w powijakach, tylko w szczerym polu – pochwaliła się zyskiem za 2022 r. Jest 28 mln zł na plusie – wobec straty 169 mln zł rok wcześniej. Choć w tzw. międzyczasie na polach pod Baranowem nie wylądował nawet słynny radziecki „kukuruźnik”, a te samoloty mogły wszak siadać choćby na przydrożnych wierzbach.

To odwrotnie niż lotnisko w Radomiu

Wiadomość finansowa dobra, bo uzasadnia istnienie spółki i nikt nie może się przyczepić, że minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, i reszta doi, dla swego wielkolotniskowego mirażu, budżet państwa. Czyli nas. Sceptyczni wobec CPK – a są tacy malkontenci – zadają sobie głupie pytania. Jak to? Nie działa, a już zarabia? To odwrotnie niż lotnisko w Radomiu, które działa, ale nie zarabia!

Tajemnicę finansowego sukcesu ujawnił Andrzej Alot, nowy wiceprezes CPK ds. finansowych. Otóż spółka nieodpłatnie przejęła ziemię z Krajowego Zasobu Nieruchomości i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – czyli od skarbu państwa. Wartość gruntów wyliczono na 124 mln zł. Mają być one później oferowane mieszkańcom z obszarów przyszłego lotniska jako nieruchomości zamienne. Tym sposobem spółka gwałtownie się wzbogaciła. Stąd przyzwoity zysk wobec dużej straty rok wcześniej, ot co. Do tego do prawie 64 mln zł wzrosła wartość obligacji będących w portfelu CPK.

Trwają inwestycje przygotowawcze przed rozpoczęciem tej zasadniczej budowy. W 2022 r. poszło na nie – choć pole pod Baranowem nadal szczere – 463 mln zł, a rok wcześniej zainwestowano tylko marne 69 mln zł. Wzrasta także zatrudnienie w spółce: 638 osób na koniec ubiegłego roku wobec 493 pracowników rok wcześniej.

CPK może bogato żyć. Nawet bez lotniska

Całkiem przyzwoicie zarabia zarząd. W poprzednim roku wynagrodzenie trzech osób (teraz doszedł czwarty członek zarządu) wyniosło 2,4 mln zł. Jeżeli dostawali po równo, to wychodziło ponad 66 tys. zł miesięcznie na członka. Szału nie ma, ale zawsze coś.

CPK ma zostać uruchomiony za pięć lat i obsługiwać w pierwszym etapie 40 mln pasażerów. Patrzę na szczere pole pod Baranowem i snuję myśl: czy termin 2028 może zostać dotrzymany?

Wszystko będzie zależeć od suwerena i jego decyzji w najbliższych wyborach. Opozycja kręci nosem na zasadność budowy CPK. Nie można więc wykluczyć, że spółka będzie musiała zwrócić skarbowi ziemię, choć o kasie należy na amen zapomnieć. Póki co w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się jeszcze blisko 1,35 mln ha ziemi. Jeżeli suweren postawi na PiS, to spółka CPK może dalej sobie bogato żyć. Nawet bez lotniska.