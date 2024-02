Wojna z kopciuchami trwa od lat. Jak to się stało, że problem tylko się pogłębił?

Powietrze czyste przez cały rok to wciąż marzenie w wielu polskich miastach. Nie wystarczy tylko pozbyć się starych pieców węglowych. Trzeba konsekwentnie rozwijać odnawialne źródła energii, popularyzować pompy ciepła i zazieleniać ulice.

Chociaż ten temat nie jest nowy, walka z kopciuchami wciąż trwa. Prowadzimy ją głośno, ale niezbyt konsekwentnie. Wciąż nie ma jednolitych ogólnopolskich przepisów. O ile w niektórych gminach bezklasowe piece węglowe są już zabronione, o tyle w innych wciąż można z nich korzystać. Wiele zależy od uchwał samorządów wojewódzkich i ich stopnia zaangażowania w walkę ze smogiem. Tymczasem determinacja przynosi konkretne efekty. Może to potwierdzić przykład Krakowa, jeszcze niedawno kojarzonego, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, z fatalną jakością powietrza. W drugim największym mieście w Polsce już od września 2019 r. obowiązuje zakaz spalania paliw stałych. Jak informuje Krakowski Alarm Smogowy, liczba dni z przekroczoną normą zanieczyszczenia pyłami (wskaźnik PM10) spadła z ok. 120 w 2012 r. do 40 dziesięć lat później. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby podobną determinacją wykazały się gminy okalające Kraków (tzw. obwarzanek).

Nie chodzi tylko o stare piece

Wymiana kopciuchów to jeden z ważnych celów programu Czyste Powietrze. To właśnie w jego ramach można otrzymać wsparcie na pozbycie się starego źródła ogrzewania i zakup oraz instalację nowego. Warto jednak pamiętać, że oprócz tego ogólnopolskiego programu istnieją też lokalne inicjatywy. Na przykład w Łodzi z dotacji mogą skorzystać zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Wsparcie dla pojedynczych wnioskodawców wynosi maksymalnie 9 tys. zł, a dla wspólnoty mieszkaniowej 50 tys. zł. Łódzki program może pokryć do 90 proc. kosztów inwestycji. Nabór wniosków trwa do połowy roku. Zainteresowanie powinno być spore, bo chociaż dotąd dzięki miejskiemu wsparciu udało się wymienić ok. 4,5 tys. kopciuchów, to pozostało ich jeszcze – według szacunków przygotowanych na podstawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – prawie 30 tys.