Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
Adam Grzeszak
30 stycznia 2026
Rynek

Kevin Warsh, nowy szef FED. Będzie pokorniejszy niż znienawidzony przez Trumpa Powell

30 stycznia 2026
Kevin Warsh Kevin Warsh Ann Saphir / Reuters / Forum
Prezydent Donald Trump mianował Kevina Warsha na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej (FED), czyli amerykańskiego banku centralnego. To być może najważniejsze stanowisko w światowym systemie finansowym.

Prezes FED wprawdzie jednoosobowo nie kształtuje polityki monetarnej USA, ale jego tzw. interwencje słowne mogą mieć fundamentalne znaczenie dla rynku. Będzie następcą Jerome’a Powella, nieugiętego strażnika niezawisłości polityki banku centralnego i z tego powodu znienawidzonego przez Trumpa. Do tego stopnia, że zmontował nawet przeciwko niemu proces karny pod dość naciąganym pretekstem niewłaściwego dysponowania funduszami na remont banku.

Bo dziś w USA nic nie może być suwerenne wobec polityki prezydenta. Nawet dolar, w którym świat widział zawsze bezpieczną przystań i uczynił go najważniejszą walutą rezerwową. Bo niezależność banku centralnego, demokratyczny system i siła gospodarki USA stanowiły fundament wiarygodności dolara. Dziś Trump te fundamenty burzy i ma nadzieję, że Kevin Warsh będzie powolnym realizatorem jego polityki. „Znam Kevina od dłuższego czasu i nie mam wątpliwości, że przejdzie do historii jako jeden z NAJLEPSZYCH prezesów Rezerwy Federalnej, może nawet najlepszy” – napisał Trump w poście na portalu Truth Social, ogłaszając wybór. Bo dziś jego prywatny serwis społecznościowy jest najważniejszym organem rządowym.

Posłuchaj: Jerome Powell, wróg Trumpa numer 1. Jego decyzje mają równie wielką moc

Kevin Warsh. Kim jest nowy szef FED?

Kevin Maxwell Warsh pochodzi z nowojorskiej rodziny żydowskiej, być może z polskimi korzeniami („Warshe” to w jidysz Warszawa), ma 55 lat i spore doświadczenie w świecie finansów. Finansista, dyrektor banku, w przeszłości zasiał w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej, czyli głównym organie zarządzającym Systemem Rezerwy Federalnej. Odegrał też ważną rolę w czasie kryzysu finansowego 2008 r. jako łącznik między FED a Wall Street. Jest sojusznikiem Trumpa i jego kandydatura była rozważana przy obsadzie stanowiska Sekretarza Skarbu. Ostatecznie został nim Scott Bessent, a Warsh musiał poczekać na kolejne rozdanie, gdy prezydent wybrał go spośród pięciu kandydatów do fotela szefa FED.

Jego teściem jest Ronald Lauder, amerykański miliarder i spadkobierca imperium Estée Lauder. Uważa się, że to Lauder wpłynął na Trumpa w sprawie przyłączenia do USA Grenlandii, bo jest właścicielem grenlandzkiej spółki Greenland Water Bank produkującej wodę mineralną. Nieprzypadkowo Trump, wymieniając zasoby naturalne wyspy potrzebne USA, zawsze wymienia wodę mineralną.

Jakim prezesem Rezerwy Federalnej będzie Warsh?

Amerykańscy komentatorzy przyjmują jego – od dawana spodziewaną – nominację z umiarkowanymi nadziejami. Liczą, że to jednak fachowiec doświadczony w polityce banku centralnego, który w przeszłości deklarował, że będzie dbał o niezależność polityki monetarnej. Był znany z „jastrzębich” poglądów, czyli dążenia do wyższych stóp procentowych i walki z inflacją. W jednym z przemówień, gdy był członkiem Rady FED, powiedział: „Wiarygodność instytucjonalna Fed jest jego najcenniejszym atutem, o wiele bardziej istotnym dla wyników makroekonomicznych niż długoterminowe obligacje skarbowe czy papiery wartościowe”. Może więc we wszystkich sprawach nie będzie dzwonił do Białego Domu, by się dowiedzieć, jaki poziom stóp procentowych zadowoliłby prezydenta.

Prof. Paul Krugman, amerykański ekonomiczny noblista i zajadły krytyk polityki Trumpa, nie pozostawia jednak złudzeń co do Warsha: „jest on oszustem, który mówi rzeczy, które brzmią mądrze, jeśli się na nie nie zwróci uwagi. Ludzie, którzy zastanawiają się, czy jest jastrzębiem, czy gołębiem w kwestiach finansowych, nie rozumieją sedna sprawy: jest polityczny, sprzeciwia się polityce, która pomaga Demokratom, a popiera politykę, która pomaga Republikanom”.

A jak zareagował na tę nominację dolar amerykański? Nieco umocnił się w stosunku do głównych walut. Rynki nie tracą nadziei.

Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Carrefour ucieka z Polski, na jego sklepy mają chrapkę politycy. Idziemy tu niestety niemiecką drogą

    Cezary Kowanda

  2. Żegnaj PGNiG, vitay myOrlen. Będzie synergia? Uważajmy, nie dajmy się nabrać

    Adam Grzeszak

  3. Rynek aut elektrycznych krwawi, Europa może tego nie przetrwać. Co tu się tak naprawdę dzieje?

    Adam Grzeszak

  4. Zapach Zachodu: tak Polonusi próbowali ratować socjalizm. Jak woda szły zapachy do ciast

    Joanna Solska

  5. Kevin Warsh, nowy szef FED. Będzie pokorniejszy niż znienawidzony przez Trumpa Powell

    Adam Grzeszak

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną