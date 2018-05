W sprawie niepełnosprawnych nie chodzi o to, by budżet się dopiął

Systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie da się naprawić jednym kilkupunktowym kompromisem. Nawet wezwanie do zaimplementowania (nareszcie!) Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych nie zadziała bez pudła. Opieka nad niepełnosprawnymi i wsparcie dla ich rodzin to egzamin, do którego każde państwo podchodzi latami. Te lata w Polsce spektakularnie zmarnowano.

Co z poszanowaniem integralności niepełnosprawnych

Weźmy artykuł 17. Konwencji, ratyfikowanej przez Polskę w 2007 roku. Jest krótki: „Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do poszanowania jej integralności fizycznej i psychicznej, na zasadzie równości z innymi osobami”. Ale przecież, jakby się zastanowić, równość w tym zakresie to właśnie brak poszanowania integralności. Ustawowo nie szanuje się integralności kobiet, gdyż tym jest odbieranie praw reprodukcyjnych. Pacjentów – wykonując zabiegi bez ich zgody. Dzieci – nawet nie będę zaczynać. Polska przymusem stoi i nie bardzo wie, jak inaczej.

Dziurawe prawo dostępu do informacji

Albo artykuł 21., punkt a): „Dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów”. Bardzo dobrze, wszyscy członkowie społeczeństwa mają prawo być dobrze poinformowani o tym, co się dzieje. Między innymi po to utrzymujemy z podatków publiczne kanały telewizji i radia, wiele krajów subsydiuje czasopisma, w tym wysokonakładowe, zakłada się, że koszty ponoszone na kampanie wyborcze podlegają zwrotom...

Informacyjne zadania państwa najlepiej powinno być widać w kontekście referendów. Każdy uprawniony do głosowania powinien otrzymać pełną i możliwie obiektywną informację o skutkach oddanego głosu, co oznacza zarówno przygotowywanie materiałów informacyjnych, jak i szkolenie dziennikarzy, nauczycieli czy urzędników administracji publicznej. W Polsce tę rolę informatora od lat pełni Kościół katolicki. To dlatego każdy polityk wie i wprost mówi, że bez Kościoła ani nie wygra wyborów, ani nie przeprowadzi udanego referendum. Proszę o prawdziwie publicystyczne ćwiczenie – uświadomienie sobie, że przynajmniej jeśli chodzi o życie publiczne i dostęp do informacji, bycie osobą niewierzącą czy niepraktykującą jest w Polsce rodzajem niepełnosprawności...

Różnorodność nie jest naszą mocną stroną

Zostawmy przepisy dotyczące małżeństwa, rozrodczości i rodziny. To za trudne. Artykuł 24. (Edukacja) w punkcie a) zmierza do gwarancji „pełnego rozwoju potencjału i własnej wartości, a także wzmocnienia poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i różnorodności ludzkiej”. Dobra, dobra – powie każdy rodzic, nie tylko rodzic dziecka niepełnosprawnego. Byłoby naprawdę pięknie, gdyby polska szkoła realnie zastanowiła się, co to w ogóle znaczy. Różnorodność w ogóle nie jest naszą mocną stroną. A o poczuciu własnej wartości wśród wszystkich dzieci lepiej za dużo nie mówić, bo wszyscy dostaniemy depresji.

Marzenie o poszanowaniu praw człowieka

Takich pytań Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych stawia znacznie więcej. Problem z nią polega na tym, że opiera się na pewnym marzeniu – marzeniu o powszechnym poszanowaniu praw człowieka. Pod koniec lat 40. XX wieku państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uznały, że zadekretowanie realizacji tego marzenia jako celu i uzasadnienia istnienia i działania państw to dobry sposób na to, żeby nie wpaść na powrót w spiralę frustracji, jaka doprowadziła do wybuchu II wojny światowej.