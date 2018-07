Minister Ardanowski: Utrzymujemy hodowlę zwierząt futerkowych

Przypomnijmy: w listopadzie ubiegłego roku grupa posłów PiS przedstawiła projekt ustawy o ochronie zwierząt, który trafił do Sejmu. Projekt w wielu punktach był przełomowy, ponieważ zakładał m.in. zakaz występów zwierząt w cyrkach oraz zakaz hodowli zwierząt futerkowych w naszym kraju. Trzeba wiedzieć, że przemysł (bo to jest przemysł) hodowli zwierząt futerkowych jest w Polsce gigantyczny. Istniej ponad 700 ferm takich zwierząt, a rocznie rynek ten jest wart ok. 2,5 miliarda złotych. Pod tym względem nasz kraj jest liderem w Europie. Konsumpcja futer z tych ferm u nas jest minimalna, zdecydowana większość idzie na eksport.

Wtedy też, wkrótce po wprowadzeniu projektu do Sejmu, prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiedział się o nim przyjaźnie, a jeszcze przyjaźniej wypowiedział się o zwierzętach futerkowych. W wywiadzie udzielonym Fundacji VIVA – która od lat wszelkimi możliwymi sposobami walczy o zaprzestania hodowania zwierząt futerkowych w naszym kraju – stwierdził: „Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, to jest to przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt. Kwestia serca dla zwierząt, litości dla zwierząt. Każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć”. Piękna wypowiedź i dość jednoznaczna.

Ardanowski: Hodowla zwierząt futerkowych zostaje, będą kontrole

Ale obecnie sytuacja wydaje się zmieniać. W ostatnich dniach minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski aż dwukrotnie – raz podczas wizyty w Głogowie koło Torunia, drugi raz w audycji „Sygnały dnia” – stwierdził, że chociaż nie ma mowy o wycofaniu projektu ustawy o ochronie zwierząt z Sejmu, to jednak zapis o zaprzestaniu hodowli zwierząt hodowlanych nie będzie już dalej brany pod uwagę. Czyli hodowle zostaną, ale minister zapowiada, że zaproponuje drakoński system kontroli ferm, by hodowane w nich zwierzęta – obecnie w lwiej większości przypadków w makabrycznych i eksterminacyjnych warunkach – miały zapewniony dobrostan.

Fundacja Viva!/• Hodowle zwierząt futerkowych - jak to wygląda?.

Aż chciałoby się zakrzyknąć: „Ha, ha, ha!”. Czy minister Ardanowski w ogóle wie, co mówi? Jak wyobraża sobie stałe, systematyczne i częste kontrole w setkach ferm rozsianych po całej Polsce? Kto będzie te kontrole przeprowadzał? Jak często? Jakie będą wymogi hodowli, których stosowanie na fermach kontrole będą sprawdzały? Co to w ogóle jest? I dlaczego to właśnie minister rolnictwa, z natury rzeczy urzędnik całym sobą i całym swoim urzędem zaangażowany w popieranie rozmaitych środowisk rolników i hodowców, teraz obwieszcza wszem i wobec, że hodowle zwierząt futerkowych pozostaną? On tak zadecydował? A może ktoś inny, ale w takim razie kto? I co tu się dzieje?