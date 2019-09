I twój gwałciciel kupowałby w Żabce

Halo! Halo! Zapraszamy na specjalną promocję. Zimne napoje na ostanie gorące dni lata! Jak to, pani nie chce? Proszę spojrzeć, nawet ten miły gwałciciel u nas kupuje.

Proszę się nie oburzać, no zgwałcił, ale dawno temu. I nie Polkę przecież. Czasy niemalże pradawne, bo początek lat 90. XX w. Kto by pamiętał. No i to była jakaś modelka, a wiadomo, jakie one są. Chłopak (taki utalentowany sportowiec!) dostał tylko sześć lat, więc chyba nie było to nic poważnego. A że to dobry chłopak, sąd na szczęście zrozumiał i wypuścił go po niespełna trzech latach za dobre sprawowanie. Niby jeszcze wcześniej któreś tam trochę podotykał? Karierę mu zepsuć chciały, kasę wyciągnąć. Krat w oknach za to nie zobaczył, więc nie ma o czym gadać.

Golnąć, wciągnąć, zapalić

Na szczęście później już mu się dobrze wiodło. Sukces gonił sukces, rywale jeden po drugim padali – najczęściej byli to pięściarze, czasem żona, kierowca na drodze lub inna zawalidroga. Jakieś pomniejsze wyroki za to wpadły, lekko więc w życiu nie miał. Nie dziwota, że nie raz trzeba było sobie golnąć, wciągnąć czy zapalić. A że człowiek zajęty, to i szybko gdzieś potem podjechać musiał, nie ma o czym gadać.

W polskich domach i telewizorach

Świat powoli o nim zapomina, ale nie my, Polacy! Już od kilku dobrych lat gości w naszych domach i telewizorach. Mówią, że ten napój, który poleca, nie jest taki zdrowy, ale co tam! Sportowiec nie piłby byle czego. A nawet gdyby, to on przecież kocha Polskę. To najważniejsze. Polskiemu bokserowi niczego nie odgryzł, a mógł! I zna się na naszej pięknej historii. Dużo wie o powstaniu warszawskim, naszych dzielnych chłopcach z kanałów. Coś tam podobno palnął, że oni wcale tak nie cierpieli, bo jego przodkowie cierpieli bardziej. Szum się z tego trochę zrobił, ale szybko przycichł, nie ma o czym gadać.

Na szczęście znów do nas wrócił, wczoraj to już go we własnej lodówce widziałam. Wpada nawet do naszego osiedlowego sklepiku po ten swój napój. Tak się uroczo uśmiechał do ekspedientki, dobrze mu z oczu patrzy. Taki miły gwałciciel.

***

Tekst dotyczy spotu reklamowego sieci sklepów Żabka Polska i napoju energetycznego Black Energy Drink (FoodCare) emitowanego w polskich stacjach telewizyjnych i na YouTube, 2019.