Projekt Kai Godek przepadł. Tylko co z tego? Zabrnęliśmy za daleko

Sejm zajął się kolejnym projektem Kai Godek, tym razem zakazującym informowania o aborcji. Godek groziła, straszyła, ale od lutego było wiadomo, że PiS nie weźmie politycznej odpowiedzialności za kolejne zaostrzanie prawa. Już raz wysłużył się w tej sprawie Trybunałem. Teraz będzie się wysługiwać CBA, prokuraturą i sądami.

Obywatelski projekt ustawy „Aborcja to Zabójstwo” to podpisany przez ok. 150 tys. osób projekt ustawy o planowaniu rodziny, złożony w końcu ubiegłego roku przez fundację działaczki antyaborcyjnej Kai Godek. Zabrania on informowania o możliwości aborcji w kraju bądź za granicą.

Godek groziła, straszyła. Nieskutecznie

Krzysztof Kasprzak, przedstawiciel komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, przedstawiając wspomniany projekt w Sejmie – w ostatniej chwili przesunięto pierwsze czytanie z 8 na 7 marca, by pogarda PiS dla kobiet aż tak nie kłuła w oczy – używał typowego dla fundamentalistów zestawu skojarzeń. Porównywał informowanie o aborcji do ludobójstwa III Rzeszy oraz komunizmu. Mówił o „ideologii aborcjonizmu”, o „polityce niosącej skutki dużo poważniejsze niż segregacja rasowa w USA czy polityka apartheidu w RPA”. Nie dało się tego słuchać, jeśli ma się podstawową wiedzę z historii oraz odrobinę empatii. Swoje trzy grosze dorzuciła też Kaja Godek: „od razu mówimy, że jeśli też projekt zostanie dzisiaj odrzucony, to rozpocznie debatę o aborcji. Ta debata nie będzie toczyła się w Sejmie, będzie toczyła się w okręgach”. Groziła, że „jeśli Polska nie zrobi porządku z aborcją”, to „spłynie krwią”, bo „Putin popiera aborcję”.

Już od lutego wiadomo było, że PiS odrzuci ten projekt w pierwszym czytaniu. I to się we wtorek potwierdziło: Elżbieta Płonka z PiS zapowiedziała, że „reklamy kryptoaborcyjne wymagają postępowania na drodze prokuratorsko-sądowej”. „Za” odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu było 300 posłów i posłanek, „przeciw” głosowało 99, a 27 wstrzymało się od decyzji.

Aborcyjna hipokryzja PiS

Kaja Godek liczy na kolejne, po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, utwardzenia systemu prawnego, pokazując de facto zagrożenia i nonsensy wynikające z utrzymywania fikcji zakazu aborcji w Polsce.

Żyjemy w praktyce z pełnym zakazem przerywania ciąży, równolegle toczy się pokazowy proces Justyny Wydrzyńskiej w sprawie pomocnictwa w aborcji. Mamy dużą dozę hipokryzji państwa, które niechętnie i grożąc paluszkiem, pozwala na istnienie samopomocy aborcyjnej. Większość kobiet ma poczucie, że nawet gdyby projekt Godek został wprowadzony w życie, nie zmieniłoby to ich realnej sytuacji. Nie przełożyłoby się na ich codzienne życie. Tabletki aborcyjne wciąż będzie można ściągać z internetu, wiele młodych kobiet zna adresy tych stron na pamięć. Podobnie jak numer telefonu do Federy czy adresy czeskich klinik. Można więc powiedzieć: projekt Kai Godek przepadł... tylko właściwie co z tego? Już dawno zabrnęliśmy za daleko. Polki umierają w szpitalach z powodu praktycznego zakazu aborcji.

Jednocześnie ostatnie lata pokazy, że koalicja rządząca nie chce wziąć politycznej odpowiedzialności za zaostrzanie prawa aborcyjnego. Już raz wysłużyła się w tej sprawie Trybunałem. Teraz może – i będzie – wysługiwać się prokuraturą, sądami i CBA.