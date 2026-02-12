Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jolanta Maria Berent
Jolanta Maria Berent
12 lutego 2026
Sport

Ilia Malinin i jego popisowy numer: salto w tył. Ten skok był przez lata zakazany

12 lutego 2026
Ilia Malinin Ilia Malinin Julien de Rosa / East News
Znany jako backflip, we Włoszech funkcjonuje pod sugestywną nazwą salto mortale. Oczekuje się, że już w piątek, w łyżwiarskim finale solistów, Ilia znów „to” zrobi.

Skoczył i zaskoczył. A nawet zaszokował. Przecież nie tylko Novak Djoković złapał się za głowę, gdy na olimpijskim lodowisku w Mediolanie Ilia Malinin wykonał brawurowy numer: salto do tyłu. Powszechnie znany jako backflip, we Włoszech funkcjonuje pod sugestywną nazwą salto mortale (śmiertelny skok). Mimo tego złowieszczego brzmienia oczekuje się, że już w piątek, w łyżwiarskim finale solistów, Ilia znów „to” zrobi.

A robi to z niepojętą łatwością i lekkością, wręcz swadą. Porywając całe rzesze ludzkie, z komentatorami włącznie. Ci ostatni głoszą, że wyczyn Malinina to rewolucja w sporcie. Że 21-letni chłopak zapisał się już w historii łyżwiarstwa figurowego. Stał się ikoną dyscypliny. Legendą...

Z całą pewnością stał się gwiazdą włoskich igrzysk – już po pierwszym występie. Bo to właśnie ten ekspresyjny blondyn, z amerykańskim paszportem, wschodnimi korzeniami i rodzicami łyżwiarzami (też olimpijczykami!), przywrócił dyscyplinie skok, który był zakazany w oficjalnych zawodach przez niemal pół wieku.

Czytaj też: Igrzyska we Włoszech, czyli skoki, boje i stroje

Terry showman

1976 r. Igrzyska olimpijskie w Innsbrucku. Amerykański łyżwiarz Terry Kubicka nieoczekiwanie wykonuje backflip w swoim programie. Nie jest to tak spektakularne wykonanie jak u Malinina: ląduje na dwóch nogach, pochyla się, dotyka tafli palcami. Ale publiczność i tak szaleje. A zaraz potem gwiżdże, bo po ocenach sędziów widać, że akrobatyczny element nie został przez nich doceniony. Mało tego, Międzynarodowa Unia Łyżwiarska mówi backflipowi twarde „nie” i wpisuje go na listę elementów zakazanych.

Oficjalny powód: zbyt niebezpieczny – dla głowy, kręgów szyjnych... Zresztą od skoków w łyżwiarstwie figurowym wymaga się lądowania na jednej nodze (czego salto jeszcze nie zna). Mniej oficjalnie: figura nie wpisuje się w preferowany styl występów, promujący wyrafinowanie i elegancję. Kubicka bardziej niż elegancki widziany jest jako ekstrawagancki. Showman – jeden z jego rywali orzeka, że próbuje zamienić łyżwiarstwo w cyrk.

W każdym razie „wyskok” Kubicki wprawia sędziów w zakłopotanie – nie wiedzą, jak się do niego odnieść, na wszelki wypadek nie biorą go pod uwagę przy ocenie. No a potem ta decyzja Unii: każdy łyżwiarz, który porwie się podczas zawodów na backflip, straci punkty.

Więc nikt się nie porywa. Przez ponad 20 lat.

Surya wichrzycielka

1998 r. Igrzyska olimpijskie w Nagano. Łyżwiarski establishment pozostaje sztywny, nie cierpi naginania zasad. Ale Surya Bonaly, czarnoskóra zawodniczka reprezentująca Francję, ma coraz mniej do stracenia. Właśnie wróciła na lodowisko po roku przerwy spowodowanej kontuzją, to jej ostatnie igrzyska. Nazbierała trochę osiągnięć, trzy razy była wicemistrzynią świata. Uważa, że odmówiono jej złota z powodów pozasportowych. Że musiała ustępować miejsca białym koleżankom, przypominającym eteryczne baletnice. Bo – poza kolorem skóry – jej muskularna budowa ciała niespecjalnie się ma do przyjętych w łyżwiarskim światku kanonów piękna... Surya nosi w sobie zadrę. Dość powiedzieć, że cztery lata wcześniej nie chciała wejść na drugi stopień podium ani przyjąć srebrnego medalu mistrzostw. „To nie moje miejsce” – wyszlochała dziennikarzom.

W Nagano po programie krótkim jest dopiero szósta. Wychodząc na program dowolny, wie, że szanse na medal są nikłe. Popełnia kolejne błędy, nie ma już o co walczyć. I wtedy zapada decyzja – by to zrobić.

Z saltem oswojona jest od 12. roku życia – od kiedy zobaczyła je podczas pokazu Niemca Norberta Schramma – i postanowiła też spróbować (z natychmiastowym rezultatem). Bierze więc potężny zamach ramionami, wybija się, obraca wokół osi horyzontalnej i – przy dźwiękach „Czterech pór roku” – jako pierwsza na świecie kończy backflip na jednej łyżwie.

To jest dopiero rewolucja! Ale też pożegnanie łyżwiarki z publicznością, która nie szczędzi jej aplauzów. Podczas gdy sędziowie są niewzruszeni. Spada na dziesiąte miejsce, odwraca się do nich plecami. Nieważne. Na zawsze pozostanie przecież pierwszą zawodniczką (jak dotąd jedyną), która wykonała salto do tyłu w konkursie, rzucając wyzwanie systemowi. I, tak, symbolem łyżwiarstwa. Takiego, co nie boi się ryzykować, prowokować, wychodzić za linijkę.

Czytaj też: Pieróg olimpijski, czyli maskotki w służbie narodu. To może być polska soft power

Ilia MalininFacebookIlia Malinin

Mistrz rozpozna mistrza

I wreszcie 2024 r. Francuz Adam Siao Him Fa wykonuje backflip (z lądowaniem na dwóch nogach) podczas mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Z obu imprez wyjeżdża z medalami – chociaż traci punkty za złamanie regulaminu. Kilka miesięcy później łamie się Unia Łyżwiarska: koniec z wieloletnim zakazem. Zwłaszcza że skok opanowują kolejni łyżwiarze. A ci, którzy próbowali, twierdzą, że mniej niż o śmiertelne zagrożenie chodzi tu o śmiertelny lęk. Że kluczowy jest tzw. mental.

Zrehabilitowany backflip nie daje oczywiście punktów technicznych. Wskazuje za to na innowacyjność zawodnika, stanowi atrakcyjne urozmaicenie choreografii, co widzi nie tylko publiczność... Choć dziś nie sposób już ignorować jej gustów. Bo niezależnie od tego, czy pierwszy wykonujący legalnie salto łyżwiarz Ilia Malinin sięgnie w piątek po olimpijskie złoto, i tak zawojował już największą scenę planety.

A kiedy jeszcze na widowni zasiada największy tenisista wszech czasów, Novak Djoković; gdy następuje ten moment, że mistrz rozpoznaje mistrza w innym (do tego dużo młodszym!) sportowcu, zostajemy z poczuciem, że dokonało się coś naprawdę dużego.

Jolanta Maria Berent

Jolanta Maria Berent

Filolożka, dziennikarka, tekściarka. Zafascynowana psychologią, językiem i Italią, gdzie mieszkała i studiowała.
Reklama

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Iga Świątek odpadła z Australian Open. Problem w starciach z czołówką robi się poważny

    Krzysztof Matlak

  2. Jelena Rybakina mistrzynią Australian Open. Postawiła się Sabalence, przetrwała wojnę nerwów

    Aleksandra Żelazińska

  3. Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim! W pięknym stylu

    Krzysztof Matlak

  4. Zimowe igrzyska: czas start! Ceremonia otwarcia i sport chaosu w świecie nie przyćmią

    Mateusz Mazzini

  5. Zimowe igrzyska olimpijskie. Szanse na medale dla Polski? Oby udało się oszukać statystykę

    Krzysztof Matlak

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną