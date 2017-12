Bukareszt – Warszawa to wspólna sprawa?

Nie da się ukryć, że rząd socjaldemokratycznej PSD przechodzi trudne chwile. Poparcie społeczne dla postkomunistów wydaje się topnieć w oczach. Do partii powróciły stare, korupcyjne demony, te same, które doprowadziły do porażki wyborczej i utraty władzy w 2004 roku.

Niekończąca się korupcja

Według niezależnych badań Rumunia jest trzecim najbardziej skorumpowanym krajem Unii Europejskiej. Sami mieszkańcy kraju przyznają, że negatywne zjawisko „płacenia pod stołem” towarzyszy im niemal od kołyski aż po grób. Symbolem degrengolady i atrofii państwa stał się Gigi Becali, skandalista i właściciel klubu piłkarskiego Steua Bukareszt. Niemal do legendy przeszły historie o tym, jak Becali próbował doprowadzić do porażki znienawidzony przez siebie klub z Kluż.

W tym celu wysyłał po całym kraju swoich ludzi z walizkami pieniędzy. Mieli korumpować kogokolwiek, byleby operacja przyniosła skutek. Kiedy ludzie Becalego zostali zatrzymani przez lokalny odpowiednik CBA, ten opowiadał, że wysyłał ich po cukierki.